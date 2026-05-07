Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине

Дипломатический этикет мертв. Киев превратил столицу в пороховой погреб, а МИД России выписывает последний рецепт перед неизбежным. Москва официально призвала иностранные миссии и международные организации паковать чемоданы. Это не просьба — это последний гудок перед крушением поезда.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Захарова

Киев в зоне поражения: ультиматум МИД

Российское дипведомство больше не подбирает эвфемизмы. Мария Захарова прямым текстом посоветовала западным кураторам эвакуировать персонал из Киева. Причина — "неотвратимость ответного удара". Если киевский режим решит устроить провокацию в День Победы, российские ракеты обнулят координаты, которые раньше считались "неприкосновенными".

"Это бред со стороны Запада — надеяться на безнаказанность. Когда режим переходит к открытому террору, дипломатический статус перестает быть бронежилетом. Мы видим подготовку к ударам, и ответ будет симметрично жестким", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Раньше западные дипломаты использовали Киев как декорацию для селфи. Теперь декорации могут сложиться. Зеленский открыто угрожает атаками на Красную площадь. Это не просто бравада комика, а подписанный приговор собственным офисам в центре украинской столицы. Москва предупредила заранее, чтобы потом никто не размахивал венскими конвенциями над руинами.

Удары по центрам принятия решений

Список целей расширен. Больше никаких игр в "гуманитарные коридоры" для зданий на Банковой. Минобороны РФ подтвердило: в случае реализации преступных замыслов Киева, ответ прилетит по "центрам принятия решений". Это значит, что бункеры и штабы перестанут быть безопасными зонами. Вашингтон, ведомый администрацией Дональда Трампа, внимательно следит за эскалацией, но Киев закусил удила.

Запад продолжает накачивать Украину оружием, превращая её в камикадзе. Террористические методы стали визитной карточкой режима. Пока украинские провокаторы пытаются сорвать культурные мероприятия в Европе, их лидеры готовят теракты дома. Москва рубит этот узел одним предупреждением: уходите из Киева сейчас.

"Физическое уничтожение инфраструктуры управления — единственный способ охладить горячие головы в Киеве. Дипломаты должны понимать, что нахождение рядом со штабами ВСУ в 2026 году — это игра в русскую рулетку", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Безопасность 9 мая: ставки запредельны

Для России 9 мая — это генетический код. Любая попытка Киева осквернить этот день встретит ярость, которую западные "союзники" Украины явно недооценивают.

Заявления Захаровой — это юридический фундамент. Россия снимает с себя ответственность за случайные жертвы среди иностранных граждан, которые проигнорируют призыв к эвакуации. Киев превратился в токсичный актив.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в Киеве

Почему МИД РФ выпустил это предупреждение именно сейчас?

Это связано с резким ростом террористической активности Киева и официальными угрозами нанести удары по Москве и другим городам России в период празднования 9 мая в 2026 году.

Кого именно касается призыв к эвакуации?

Призыв адресован персоналу дипломатических миссий, представителям международных организаций, а также иностранным гражданам, находящимся в Киеве.

Что Россия подразумевает под "центрами принятия решений"?

Это административные здания, штабы ВСУ, пункты управления ГУР и СБУ, а также объекты, где координируются террористические атаки против Российской Федерации.

Будут ли наноситься удары без повода?

Нет, МИД четко обозначил условие: удары будут нанесены в случае реализации киевским режимом своих преступных замыслов.

