Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине

Мир

Дипломатический этикет мертв. Киев превратил столицу в пороховой погреб, а МИД России выписывает последний рецепт перед неизбежным. Москва официально призвала иностранные миссии и международные организации паковать чемоданы. Это не просьба — это последний гудок перед крушением поезда.

Мария Захарова
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Захарова

Киев в зоне поражения: ультиматум МИД

Российское дипведомство больше не подбирает эвфемизмы. Мария Захарова прямым текстом посоветовала западным кураторам эвакуировать персонал из Киева. Причина — "неотвратимость ответного удара". Если киевский режим решит устроить провокацию в День Победы, российские ракеты обнулят координаты, которые раньше считались "неприкосновенными".

"Это бред со стороны Запада — надеяться на безнаказанность. Когда режим переходит к открытому террору, дипломатический статус перестает быть бронежилетом. Мы видим подготовку к ударам, и ответ будет симметрично жестким", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Раньше западные дипломаты использовали Киев как декорацию для селфи. Теперь декорации могут сложиться. Зеленский открыто угрожает атаками на Красную площадь. Это не просто бравада комика, а подписанный приговор собственным офисам в центре украинской столицы. Москва предупредила заранее, чтобы потом никто не размахивал венскими конвенциями над руинами.

Удары по центрам принятия решений

Список целей расширен. Больше никаких игр в "гуманитарные коридоры" для зданий на Банковой. Минобороны РФ подтвердило: в случае реализации преступных замыслов Киева, ответ прилетит по "центрам принятия решений". Это значит, что бункеры и штабы перестанут быть безопасными зонами. Вашингтон, ведомый администрацией Дональда Трампа, внимательно следит за эскалацией, но Киев закусил удила.

 

Запад продолжает накачивать Украину оружием, превращая её в камикадзе. Террористические методы стали визитной карточкой режима. Пока украинские провокаторы пытаются сорвать культурные мероприятия в Европе, их лидеры готовят теракты дома. Москва рубит этот узел одним предупреждением: уходите из Киева сейчас.

"Физическое уничтожение инфраструктуры управления — единственный способ охладить горячие головы в Киеве. Дипломаты должны понимать, что нахождение рядом со штабами ВСУ в 2026 году — это игра в русскую рулетку", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Безопасность 9 мая: ставки запредельны

Для России 9 мая — это генетический код. Любая попытка Киева осквернить этот день встретит ярость, которую западные "союзники" Украины явно недооценивают.

Заявления Захаровой — это юридический фундамент. Россия снимает с себя ответственность за случайные жертвы среди иностранных граждан, которые проигнорируют призыв к эвакуации. Киев превратился в токсичный актив.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в Киеве

Почему МИД РФ выпустил это предупреждение именно сейчас?

Это связано с резким ростом террористической активности Киева и официальными угрозами нанести удары по Москве и другим городам России в период празднования 9 мая в 2026 году.

Кого именно касается призыв к эвакуации?

Призыв адресован персоналу дипломатических миссий, представителям международных организаций, а также иностранным гражданам, находящимся в Киеве.

Что Россия подразумевает под "центрами принятия решений"?

Это административные здания, штабы ВСУ, пункты управления ГУР и СБУ, а также объекты, где координируются террористические атаки против Российской Федерации.

Будут ли наноситься удары без повода?

Нет, МИД четко обозначил условие: удары будут нанесены в случае реализации киевским режимом своих преступных замыслов.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы киев мид рф россия украина дипломатия безопасность
Новости Все >
Почему аккумулятор разряжается за неделю в городе: скрытая проблема современных авто
Ловушка на 13 тысяч: в Московской области под видом комнат сдают холодные балконы
Шанс для инвестора: ДОМ.РФ реализует крупные объекты в Московской области
Зубастые захватчики дач: сибирские аграрии столкнулись с беспрецедентной атакой карбышей
Тектонический сдвиг на авторынке: Toyota и Jaecoo разнесли всех, а Jetour и Changan утонули
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети
Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России
Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Сейчас читают
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Ближний Восток
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Москва 9 Мая может выдохнуть: на Западе поняли, чем обернется опасная провокация
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
Последние материалы
Эти 3 упражнения заменяют массаж: секрет здоровой спины без затрат и боли уже через неделю
Майская ловушка в квитанциях: почему юристы советуют не платить за ЖКХ в первый же день
Сладкая как черешня, стойкая как дуб: три сорта вишни, которые не боятся монилиоза и весенних заморозков
Биопрепараты против химии: как вылечить сад без ожогов и потери урожая в условиях весны
Вопреки предательству Пашиняна: в Ереване прошел музыкальный вечер в честь Дня Победы
Семейные переводы под колпаком: банки начали блокировать даже подарки родственникам
Как не испортить форму: 3 правила домашней коррекции бровей для идеального лица
Родственник енота, который сошел с ума от сахара: почему этот зверек готов на всё ради капли меда
Нежный вкус возвращает в детство: этот лёгкий крем делает домашний торт по-настоящему семейным
Идеологический террор в ЕС: Европарламент окончательно превратился в карательный орган
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.