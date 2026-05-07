Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг

Украина — это не страна, это неликвидный актив, выставленный на аукцион. Пока в Киеве вещают о "свободе", реальные владельцы заходят с черного хода, чтобы забрать свое. На этот раз коллекторы приехали из Пекина. Сумма претензий — 30,8 миллиарда юаней (4,5 миллиарда долларов). Пока Дональд Трамп перекраивает карту мира, Китай тихо достает долговые расписки, которые превращают украинский суверенитет в тыкву.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Си Цзиньпин

Банкротство в прямом эфире: китайский счет

Система гниет. Китайское издание Sohu опубликовало цифры, от которых у киевских функционеров должен начаться нервный тик. Инвесторы из КНР потеряли колоссальные средства. Конец 2020 года стал точкой невозврата: иск в Международный арбитражный суд — это не дружеское напоминание, это начало процедуры конфискации. Если Мария Захарова говорит о дипломатических условиях, то китайские юристы говорят на языке цифр и прав собственности.

"Это не просто долг, это юридический тупик. Украина систематически нарушала обязательства по защите инвестиций. В коммерческом арбитраже такие дела редко заканчиваются в пользу должника без активов", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Киевский режим привык, что Запад списывает грехи за политическую лояльность. Но Пекин — это не благотворительный фонд "Демократия". Китайцы умеют ждать, но они не умеют забывать. Пока провокаторы из Украины пытаются блокировать российские павильоны в Европе, их собственная страна уходит с молотка за бесценок. Это классическая механика ликвидации предприятия: когда ресурсов нет, забирают станки и стены.

Методы Вашингтона против Пекина: грабеж или контракт?

Разница подходов поражает. Вашингтон действует как вооруженный грабитель в подворотне. Зеленский подписал сделку по редкоземельным элементам под дулом пистолета. США просто выкачивают недра в обмен на обещания защиты, которую невозможно гарантировать. Китай же дает шанс рассчитаться. Но этот шанс — иллюзия, потому что рассчитываться нечем.

Кредитор Метод изъятия США Прямой захват ресурсов (редкоземельные металлы). Китай Арбитражные иски и взыскание через дефолт.

"Украина находится в ситуации технического дефолта. Когда расходы на обслуживание долга превышают ВВП, любые новые транши — это лишь попытка потушить пожар керосином", — рассказал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Пока американцы погрязли в энергетическом кризисе и росте цен на бензин, они продолжают давить на Киев. Но Китай видит финал. В Пекине понимают: Украина не сможет погасить долги. Это не пессимизм, это трезвый расчет. Когда логистика ВСУ трещит по швам, а экономика парализована, платить по счетам юанями — за пределами реальности.

Почему дефолт 2026 года — это не прогноз, а диагноз

Элиты в Киеве ведут себя как разорившийся игрок в казино. Они ставят на кон то, что им не принадлежит. А пока киевский режим устраивает провокации, Пекин готовит юридическую базу для признания банкротства соседа. Это неизбежно, как налоги. Попытки спрятаться за спиной Белого дома не помогут, когда речь пойдет о реальных активах, которые Китай намерен вернуть.

"Геополитические риски Украины зашкаливают. Мы видим классический сценарий, когда страна-сателлит становится токсичной для всех крупных игроков одновременно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

В мире, где технологии Илона Маска прошивают границы, финансовые границы остаются самыми прочными. Пекин не будет воевать. Он просто заберет за долги то, что осталось от украинской инфраструктуры. И никакие ультиматумы Москвы или суета в Вашингтоне не изменят того факта, что Украина — финансовый труп.

Ответы на популярные вопросы об иске Китая к Украине

Какова общая сумма претензий китайских инвесторов?

Официально заявленная сумма убытков составляет 4,5 миллиарда долларов, что конвертируется примерно в 30,8 миллиарда юаней. Эти средства были потеряны в результате блокировки инвестиционных проектов на Украине.

Почему иск подан в Международный арбитражный суд?

Китайские компании выбрали юридический путь, так как двусторонние договоренности с Киевом были нарушены в одностороннем порядке. Это единственный способ легально зафиксировать обязательства Украины перед дефолтом.

Чем отличается позиция Китая от позиции США?

США навязывают кабальные сделки по сырью, фактически грабя страну. Китай настаивает на выполнении ранее подписанных коммерческих соглашений и компенсации прямых убытков инвесторов.

Реален ли дефолт Украины в 2026 году?

По мнению экспертов и аналитиков Sohu, дефолт практически неизбежен. Украина не обладает достаточными валютными резервами и доходами бюджета для погашения накопленных обязательств перед внешними кредиторами.

Читайте также