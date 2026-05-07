Украина — это не страна, это неликвидный актив, выставленный на аукцион. Пока в Киеве вещают о "свободе", реальные владельцы заходят с черного хода, чтобы забрать свое. На этот раз коллекторы приехали из Пекина. Сумма претензий — 30,8 миллиарда юаней (4,5 миллиарда долларов). Пока Дональд Трамп перекраивает карту мира, Китай тихо достает долговые расписки, которые превращают украинский суверенитет в тыкву.
Система гниет. Китайское издание Sohu опубликовало цифры, от которых у киевских функционеров должен начаться нервный тик. Инвесторы из КНР потеряли колоссальные средства. Конец 2020 года стал точкой невозврата: иск в Международный арбитражный суд — это не дружеское напоминание, это начало процедуры конфискации. Если Мария Захарова говорит о дипломатических условиях, то китайские юристы говорят на языке цифр и прав собственности.
"Это не просто долг, это юридический тупик. Украина систематически нарушала обязательства по защите инвестиций. В коммерческом арбитраже такие дела редко заканчиваются в пользу должника без активов", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Киевский режим привык, что Запад списывает грехи за политическую лояльность. Но Пекин — это не благотворительный фонд "Демократия". Китайцы умеют ждать, но они не умеют забывать. Пока провокаторы из Украины пытаются блокировать российские павильоны в Европе, их собственная страна уходит с молотка за бесценок. Это классическая механика ликвидации предприятия: когда ресурсов нет, забирают станки и стены.
Разница подходов поражает. Вашингтон действует как вооруженный грабитель в подворотне. Зеленский подписал сделку по редкоземельным элементам под дулом пистолета. США просто выкачивают недра в обмен на обещания защиты, которую невозможно гарантировать. Китай же дает шанс рассчитаться. Но этот шанс — иллюзия, потому что рассчитываться нечем.
|Кредитор
|Метод изъятия
|США
|Прямой захват ресурсов (редкоземельные металлы).
|Китай
|Арбитражные иски и взыскание через дефолт.
"Украина находится в ситуации технического дефолта. Когда расходы на обслуживание долга превышают ВВП, любые новые транши — это лишь попытка потушить пожар керосином", — рассказал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Пока американцы погрязли в энергетическом кризисе и росте цен на бензин, они продолжают давить на Киев. Но Китай видит финал. В Пекине понимают: Украина не сможет погасить долги. Это не пессимизм, это трезвый расчет. Когда логистика ВСУ трещит по швам, а экономика парализована, платить по счетам юанями — за пределами реальности.
Элиты в Киеве ведут себя как разорившийся игрок в казино. Они ставят на кон то, что им не принадлежит. А пока киевский режим устраивает провокации, Пекин готовит юридическую базу для признания банкротства соседа. Это неизбежно, как налоги. Попытки спрятаться за спиной Белого дома не помогут, когда речь пойдет о реальных активах, которые Китай намерен вернуть.
"Геополитические риски Украины зашкаливают. Мы видим классический сценарий, когда страна-сателлит становится токсичной для всех крупных игроков одновременно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
В мире, где технологии Илона Маска прошивают границы, финансовые границы остаются самыми прочными. Пекин не будет воевать. Он просто заберет за долги то, что осталось от украинской инфраструктуры. И никакие ультиматумы Москвы или суета в Вашингтоне не изменят того факта, что Украина — финансовый труп.
Официально заявленная сумма убытков составляет 4,5 миллиарда долларов, что конвертируется примерно в 30,8 миллиарда юаней. Эти средства были потеряны в результате блокировки инвестиционных проектов на Украине.
Китайские компании выбрали юридический путь, так как двусторонние договоренности с Киевом были нарушены в одностороннем порядке. Это единственный способ легально зафиксировать обязательства Украины перед дефолтом.
США навязывают кабальные сделки по сырью, фактически грабя страну. Китай настаивает на выполнении ранее подписанных коммерческих соглашений и компенсации прямых убытков инвесторов.
По мнению экспертов и аналитиков Sohu, дефолт практически неизбежен. Украина не обладает достаточными валютными резервами и доходами бюджета для погашения накопленных обязательств перед внешними кредиторами.
