Израиль ослеплен: ЦАХАЛ нацелил ракеты на Иран, проспав небывалую сделку Трампа

Среда началась с очередного "эксклюзива" от Axios, который протух быстрее, чем кофе в Овальном кабинете. Утренние вбросы о том, что Вашингтон и Тегеран якобы "на расстоянии вытянутой руки" от сделки, разбились о холодный душ реальности. Тегеран информацию опроверг. Дональд Трамп, едва проснувшись, признал: планировать мирные переговоры "слишком рано". Но механизм хаоса уже запущен.

Фото: www.idf.il by IDF Spokesperson's Unit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ЦАХАЛ

Израильский набат: почему Тель-Авив не верит Трампу

Заголовок о "меморандуме на одну страницу", который якобы должен закончить войну, вызвал в Иерусалиме не радость, а зубовный скрежет. Израиль последователен: конфликт исчерпан не будет, пока Иран обладает хотя бы намеком на ядерную программу. Пока перемирие 6 мая обсуждается в кулуарах, ЦАХАЛ проверяет прицелы.

"Тель-Авив намеренно дистанцируется от медийного шума Белого дома", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Высокопоставленный израильский чиновник в эфире Army Radio выдал: Израиль вообще не был в курсе, что Трамп собрался "мириться" ради открытия Ормузского пролива. Пока Белый дом рисует розовые планы, израильские ВВС готовились к эскалации. Последние две недели, пока шли тупиковые переговоры при посредничестве Пакистана, правительство Нетаньяху ждало от Вашингтона только одного — "зеленого света" на продолжение бомбардировок.

Пролив Холмс: от "Ярости" к "Свободе"

Военная машина США буксует в противоречиях. Во вторник госсекретарь Марко Рубио объявил о завершении операции "Эпическая ярость" (Epic Fury), которая терзала регион 38 дней. Теперь у них новый бренд — проект "Свобода". Цель благородная: разблокировать Ормузский пролив. Но уже вечером Трамп объявил "паузу" для переговоров. Этот фиаско в Персидском заливе наглядно показывает, что единого плана у коалиции просто нет.

Параметр Текущий статус (май 2026) Статус переговоров "Пауза" по инициативе Трампа Военная активность Переход от Epic Fury к Project Freedom Позиция Ирана Палец на спусковом крючке, блокада продолжается

Тегеран держит паузу, понимая: Персидский капкан Трампа захлопнулся. Пока американские обыватели наблюдают, как в США бензин цена бьет рекорды из-за нестабильности в заливе, администрация мечется между желанием ударить и необходимостью договориться. В соцсетях уже смеются: эксперты предсказали семь из последних нуля мирных сделок между этими странами.

"Логистика США в регионе перенапряжена. Попытка сменить вывеску операции — это просто маркетинг для сокрытия оперативного тупика", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ливанский тупик и цели в Иране

Начальник штаба ЦАХАЛ Эяль Замир в среду охладил пыл дипломатов. Находясь в южном Ливане, где израильские войска продолжают оккупацию территорий, он заявил: список целей в Иране готов. Координация с США идет постоянно, но Израиль не собирается мириться с "ослабленным режимом". Им нужно его полное обнуление. Пока НАТО в Прибалтике имитирует активность, реальная война зреет на Востоке.

"В Иране у нас есть еще серия целей, готовых для атаки. Мы находимся в состоянии высокой готовности к возвращению к интенсивной и широкой кампании", — отрезал Замир.

Даже формальное прекращение огня в Ливане не мешает Израилю "углублять удары по Хезболле". На фоне этого заявления и недавних атак на ОАЭ со стороны проиранских сил, любые разговоры о мире выглядят как плохая шутка.

"Вашингтон теряет контроль над ситуацией. Израиль ведет свою игру, Иран свою. Трамп пытается выдать желаемое за действительное, но факты на земле говорят об обратном", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация патовая. Вашингтонские сигналы противоречат друг другу ежечасно. Пока Мария Захарова переговоры обсуждает в контексте других конфликтов, Белый дом доказывает свою профнепригодность в заливе. Мир на "одной странице" возможен только в воображении редакторов Axios. В реальности — палец на крючке и новые списки целей для авиации.

Ответы на популярные вопросы об иранском кризисе

Почему Израиль недоволен возможной сделкой США и Ирана?

Израиль считает, что любая сделка, не предусматривающая полную ликвидацию ядерного потенциала Тегерана, является капитуляцией и лишь дает Ирану время для перевооружения.

Что такое проект "Свобода"?

Это новая военная инициатива США, направленная на принудительное открытие Ормузского пролива для танкеров, сменившая более агрессивную операцию Epic Fury.

Действует ли сейчас прекращение огня в Ливане?

Официально — да, фактически — Израиль продолжает наносить удары по позициям Хезболлы, заявляя о необходимости "укрепления достигнутых результатов".

Как ситуация влияет на цены на топливо?

Неопределенность в Ормузском проливе и противоречивые заявления Трампа подстегивают волатильность на рынке нефти, что ведет к росту цен на заправках в самих США.

