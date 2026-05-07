Израиль ослеплен: ЦАХАЛ нацелил ракеты на Иран, проспав небывалую сделку Трампа

Среда началась с очередного "эксклюзива" от Axios, который протух быстрее, чем кофе в Овальном кабинете. Утренние вбросы о том, что Вашингтон и Тегеран якобы "на расстоянии вытянутой руки" от сделки, разбились о холодный душ реальности. Тегеран информацию опроверг. Дональд Трамп, едва проснувшись, признал: планировать мирные переговоры "слишком рано". Но механизм хаоса уже запущен.
Заголовок о "меморандуме на одну страницу", который якобы должен закончить войну, вызвал в Иерусалиме не радость, а зубовный скрежет. Израиль последователен: конфликт исчерпан не будет, пока Иран обладает хотя бы намеком на ядерную программу. Пока перемирие 6 мая обсуждается в кулуарах, ЦАХАЛ проверяет прицелы.
"Тель-Авив намеренно дистанцируется от медийного шума Белого дома", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Высокопоставленный израильский чиновник в эфире Army Radio выдал: Израиль вообще не был в курсе, что Трамп собрался "мириться" ради открытия Ормузского пролива. Пока Белый дом рисует розовые планы, израильские ВВС готовились к эскалации. Последние две недели, пока шли тупиковые переговоры при посредничестве Пакистана, правительство Нетаньяху ждало от Вашингтона только одного — "зеленого света" на продолжение бомбардировок.
Военная машина США буксует в противоречиях. Во вторник госсекретарь Марко Рубио объявил о завершении операции "Эпическая ярость" (Epic Fury), которая терзала регион 38 дней. Теперь у них новый бренд — проект "Свобода". Цель благородная: разблокировать Ормузский пролив. Но уже вечером Трамп объявил "паузу" для переговоров. Этот фиаско в Персидском заливе наглядно показывает, что единого плана у коалиции просто нет.
|Параметр
|Текущий статус (май 2026)
|Статус переговоров
|"Пауза" по инициативе Трампа
|Военная активность
|Переход от Epic Fury к Project Freedom
|Позиция Ирана
|Палец на спусковом крючке, блокада продолжается
Тегеран держит паузу, понимая: Персидский капкан Трампа захлопнулся. Пока американские обыватели наблюдают, как в США бензин цена бьет рекорды из-за нестабильности в заливе, администрация мечется между желанием ударить и необходимостью договориться. В соцсетях уже смеются: эксперты предсказали семь из последних нуля мирных сделок между этими странами.
"Логистика США в регионе перенапряжена. Попытка сменить вывеску операции — это просто маркетинг для сокрытия оперативного тупика", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Начальник штаба ЦАХАЛ Эяль Замир в среду охладил пыл дипломатов. Находясь в южном Ливане, где израильские войска продолжают оккупацию территорий, он заявил: список целей в Иране готов. Координация с США идет постоянно, но Израиль не собирается мириться с "ослабленным режимом". Им нужно его полное обнуление. Пока НАТО в Прибалтике имитирует активность, реальная война зреет на Востоке.
"В Иране у нас есть еще серия целей, готовых для атаки. Мы находимся в состоянии высокой готовности к возвращению к интенсивной и широкой кампании", — отрезал Замир.
Даже формальное прекращение огня в Ливане не мешает Израилю "углублять удары по Хезболле". На фоне этого заявления и недавних атак на ОАЭ со стороны проиранских сил, любые разговоры о мире выглядят как плохая шутка.
"Вашингтон теряет контроль над ситуацией. Израиль ведет свою игру, Иран свою. Трамп пытается выдать желаемое за действительное, но факты на земле говорят об обратном", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Ситуация патовая. Вашингтонские сигналы противоречат друг другу ежечасно. Пока Мария Захарова переговоры обсуждает в контексте других конфликтов, Белый дом доказывает свою профнепригодность в заливе. Мир на "одной странице" возможен только в воображении редакторов Axios. В реальности — палец на крючке и новые списки целей для авиации.
Израиль считает, что любая сделка, не предусматривающая полную ликвидацию ядерного потенциала Тегерана, является капитуляцией и лишь дает Ирану время для перевооружения.
Это новая военная инициатива США, направленная на принудительное открытие Ормузского пролива для танкеров, сменившая более агрессивную операцию Epic Fury.
Официально — да, фактически — Израиль продолжает наносить удары по позициям Хезболлы, заявляя о необходимости "укрепления достигнутых результатов".
Неопределенность в Ормузском проливе и противоречивые заявления Трампа подстегивают волатильность на рынке нефти, что ведет к росту цен на заправках в самих США.
