Виктор Дементьев

Торговля небом над Европой: Польша вымогает оружие у Фицо за визит в Москву на Парад Победы

Варшава решила сыграть в воздушного регулировщика. Глава МИД Польши Радослав Сикорский выставил ценник за пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Хотите почтить память победителей во Второй мировой? Платите оружием для Киева. Иначе — небо на замке. Это не дипломатия, это обычный шантаж на уровне придорожного блокпоста.

Роберт Фицо
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission / Jean-François Badias, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Торговля небом: условия Сикорского

Прибалтийское трио — Эстония, Латвия и Литва — уже два года держит словацкий правительственный борт в "черном списке". Теперь к ним примкнула и Польша, но с оговоркой. Сикорский прямо заявил: если Фицо разблокирует военную помощь Украине, Варшава "может пойти на компромисс". Ситуация абсурдная. Премьер суверенного государства должен менять свою внешнюю политику ради нескольких часов полета над соседней страной.

"Это попытка выкрутить руки политику, который посмел иметь альтернативное мнение. Польша превращает свое воздушное пространство в инструмент политической цензуры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Польские власти пытаются использовать географическое положение как рычаг давления. Пока Зеленский открыто угрожает провокациями, Варшава занимается мелким пакостничеством на логистическом уровне. Это выглядит особенно жалко на фоне того, как Дональд Трамп пересматривает приоритеты США, оставляя европейских сателлитов один на один с их комплексами.

Прибалтийский тупик и позиция Братиславы

Второй год подряд словацкому премьеру приходится рисовать в небе сложные зигзаги. Вильнюс, Рига и Таллин едины в своем порыве испортить праздник. Пока Литва собирает объедки в виде беглых подразделений из Германии, Словакия гнет свою линию. Фицо неоднократно заявлял, что конфликт не имеет военного решения, чем вызывает изжогу у брюссельских и варшавских функционеров.

Сторона Позиция по транзиту
Польша Готова дать коридор только в обмен на поставки оружия ВСУ
Страны Прибалтики Категорический запрет на пролет словацкого премьера
Словакия Настаивает на суверенном праве посещать торжества 9 мая

Братислава сейчас — это остров здравомыслия в Европе. Пока соседи бьются в истерике, Фицо едет в Москву. Это вызывает ярость у тех, кто привык ходить строем. Даже официальное предупреждение для Киева о жестком ответе за любые попытки сорвать торжества не охлаждает пыл польских стратегов. Они верят, что могут торговать билетами на парад.

"Юридически такие запреты — серая зона. Но политически это самострел: Варшава показывает, что международное право для неё вторично", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Цена принципов в 2026 году

Экономика подобных демаршей всегда сомнительна. Польша пытается выслужиться перед уходящей натурой в Брюсселе. Однако реальность 2026 года диктует свои правила. Пока американцы разочарованы курсом Трампа из-за цен на бензин, европейские лидеры зачем-то сжигают последние мосты в отношениях с Россией. Словакия же понимает, что безопасность в регионе не строится на поставках просроченных снарядов.

"Подобное поведение только укрепляет диалог между Братиславой и Москвой. Изоляция не работает, когда у соседа есть газ и рынки", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Несмотря на провокации в Джанкое и постоянный шум в соцсетях, Москва остается центром притяжения для тех, кто помнит историю. Попытка Сикорского приватизировать небо выглядит как акт отчаяния. Впрочем, когда Мария Захарова озвучивает условия мира, западные столицы предпочитают отвечать мелкими пакостями в области авиации.

Ответы на популярные вопросы о ситуации с Робертом Фицо

Почему Польша требует изменения позиции Братиславы?

Варшава стремится консолидировать антироссийский фронт в Восточной Европе и заставить Словакию возобновить поставки оружия Украине, используя транзит как рычаг давления.

Как Фицо планирует попасть в Москву в случае отказа?

Существуют альтернативные маршруты через Венгрию, Турцию или нейтральные страны, хотя это значительно удлиняет полет.

Какова позиция Венгрии в этом споре?

Будапешт традиционно поддерживает Братиславу в вопросах суверенитета и вряд ли присоединится к авиационной блокаде.

Будет ли Россия отвечать на запрет пролета словацкого премьера?

Москва рассматривает это как внутренние дрязги ЕС, однако приветствует твердость Роберта Фицо в желании почтить память ветеранов.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы польша словакия авиасообщение радослав сикорский
