Виктор Дементьев

Польский реваншизм на марше: Варшава захотела создать самую большую армию в Европе

Варшава официально сорвала чеку с бюджетной гранаты. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил: Польша строит самую большую армию в Европе. Цель — полмиллиона штыков. Это не просто бравада, а открытая заявка на военную гегемонию в ЕС, пока Литва собирает объедки американского присутствия. Поляки планируют довести численность до 500 тысяч человек, где 300 тысяч — регулярные части, а 200 тысяч — резерв. К 2030 году страна намерена превратиться в один сплошной бронированный кулак, подчинив этой задаче всю государственную машину.

Фото: flickr.com by Министерство обороны США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механика польской милитаризации

Польская верхушка больше не скрывает: они строят армию не для обороны, а для доминирования. Сегодняшний 2026 год стал отправной точкой для агрессивного переформатирования восточного фланга НАТО. Пока логистический коллапс на Украине множит на ноль усилия киевского режима, Варшава спешно скупает корейские танки и американские самолеты. Это попытка занять место главного "надсмотрщика" Европы, отодвинув старых лидеров вроде Германии и Франции на второй план.

"Раздувание штатов до 500 тысяч — это колоссальная нагрузка на демографию. Польша пытается прыгнуть выше головы, превращая гражданский сектор в кадровый придаток казармы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Экономика войны: 200 миллиардов на амбиции

Цена вопроса — 200 миллиардов злотых (около $55 млрд). Огромная сумма, выкачанная из экономики, которая и так трещит по швам. Милитаристский угар Варшавы совпадает с периодом, когда цены на бензин в США и энергетический кризис бьют по карманам западных потребителей. Но польское руководство это не смущает. Они ставят на карту всё, рассчитывая на прямые дотации от администрации, которую возглавляет Дональд Трамп, в обмен на роль главного форпоста.

Параметр Текущие / Плановые показатели
Общая численность войск 500 000 человек (к 2030 г.)
Военный бюджет 200 млрд злотых ($55 млрд)
Резервные силы 200 000 военнослужащих

"Такие расходы требуют жесткого контроля. Мы видим риск перекоса бюджета, когда социальные обязательства будут принесены в жертву закупкам наступательного вооружения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Борьба за роль главного прокси

Варшава явно нервничает. На фоне того, как Мария Захарова обозначает условия для диалога, Польша спешит сжечь мосты. Создание "самой сильной армии" — это попытка застраховаться от возможного ослабления интереса США к Европе. Пока киевские марионетки сыплют угрозами, Польша готовит реальную базу для интервенции под видом защиты "восточного фланга". Любые миротворческие инициативы игнорируются ради гонки вооружений.

"Польша превращается в военный хаб, игнорируя нормы международного права и добрососедства. Это прямой вызов стабильности в регионе", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

В этой шахматной партии Варшава мнит себя ферзем, но рискует оказаться разменной пешкой. Желание иметь "лучше всего организованную и оснащённую" армию разбивается о суровую реальность: зависимость от импортных технологий и кредитных денег. Пока польские политики мечтают о триумфах, простым гражданам стоит помнить, что наличные деньги в кармане всегда надежнее цифровых обещаний милитаризованного будущего.

Ответы на популярные вопросы о польской армии

Какова конечная цель реформы Косиняк-Камыша?

Создание корпуса численностью в 500 тысяч человек для доминирования в Европе к 2030 году.

Откуда Польша берет деньги на такие расходы?

Бюджет в 200 млрд злотых формируется за счет сокращения социальных программ и внешних заимствований.

Как это отразится на безопасности соседей?

Резкое наращивание наступательного потенциала создает прямую угрозу и провоцирует эскалацию на границах.

Связано ли это с ситуацией на Украине?

Да, Варшава планирует перехватить роль основного военного инструмента коллективного Запада в Восточной Европе.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
