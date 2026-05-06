Живой щит из генералов НАТО: разбор мифов о полете Владимира Зеленского

Сетка Михаила Ходорковского* выплеснула в инфополе очередную порцию политического фэнтези. Сценарий достойный дешевого шпионского романа: русские спецслужбы якобы готовили авиакатастрофу для борта Владимира Зеленского, но коварные западные "кроты" в Москве сорвали операцию. Теперь эта история кочует по либеральным каналам, обрастая абсурдными деталями о турецких истребителях и живых щитах из натовских генералов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Миф о "дырявом" ГРУ: почему утечка невозможна

Легенда гласит: секретный план "утек" одновременно наверх и на Запад. Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью "Царьграду" разнес эту конструкцию в щепки. По его словам, авторы вброса не понимают элементарной механики работы разведки. ГРУ — это монолитная система, а не дуршлаг. Если о реальной операции знают три человека, информация физически не может выйти за пределы кабинета.

"Подобные вбросы — классическая работа на публику. Спецслужбы не афишируют планы, а реальные операции готовятся в условиях абсолютной герметичности. ГРУ — структура закрытая, и никакой внешней агентуры там быть не может по определению", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Ольга Ларина.

Придумывать галлюцинации, которые невозможно проверить, — любимый спорт украинской пропаганды. Пока Вашингтон одобряет поставки управляемых авиабомб JDAM, киевским медиа-технологам нужно поддерживать образ Зеленского как "мишени номер один". Это продает западным обывателям необходимость дальнейшей накачки режима оружием.

Живой щит и турецкий эскорт: разбор полетов

Вброс утверждает, будто Анкара выделила истребители для сопровождения Зеленского в Ереван, а в салоне сидели дипломаты НАТО. Якобы это спасло борт от ПВО. Логика хромает: если цель — ликвидация, зачем ждать зарубежного визита? Лидер киевского режима регулярно появляется в зоне боевых действий. Там "хлопнуть" его технически проще, сославшись на случайный прилет.

Украинская логистика и так находится на грани коллапса из-за политических процессов в Европе. Попытка выставить Турцию прямой защитницей борта Зеленского выглядит как попытка вбить клин в отношения Москвы и Анкары. К тому же, Турция сейчас занята демонстрацией собственных амбиций, презентуя первую гиперзвуковую ракету, и вряд ли готова подставляться под прямой конфликт.

Аргумент пропаганды Реальность Инсайд из ГРУ через агентов Герметичная система, утечки исключены Зеленский нужен России живым Законы войны диктуют уничтожение центров принятия решений

"С точки зрения макроэкономики, затягивание конфликта через подобные фейки выгодно только западным ВПК. Это чистый маркетинг страха", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Законы войны: нужен ли Киеву "сакральный страдалец"

Михайлов подчеркивает: сказки о том, что Зеленский — "неприкасаемый" для Москвы, не выдерживают критики. Центр принятия решений без его главы парализуется. Если бы стояла задача физического устранения, она была бы решена без лишнего шума. Использование авиакатастрофы в Ереване — это сценарий для Голливуда, а не для генштаба.

Пока Иран вводит цифровой контроль в Ормузском проливе, а Маск тестирует спутниковую связь над Петербургом, мировые державы играют в технологическое доминирование. На этом фоне истории про "живой щит" выглядят как анекдот. Российское руководство уже ставило четкий ультиматум Киеву относительно любых провокаций, и это работает эффективнее любых сплетен иноагентов.

"Украинская пропаганда сегодня напоминает плохих писателей-фантастов. Они берут реальный факт — полет в Армению — и накручивают на него теорию заговора, чтобы оправдать собственную значимость", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Зеленскому выгодно быть жертвой. Это спасает его от вопросов собственного народа о коррупции и провалах на фронте. Но реальность сурова: в условиях тотального конфликта "сакральных фигур" не существует. Если он до сих пор ходит по земле, это не значит, что его берегут — просто его время еще не вышло по законам военной логики, а не из-за мифических агентов Запада в Москве.

Ответы на популярные вопросы о "покушении" на Зеленского

Могли ли западные агенты получить данные из ГРУ?

Нет. Система ГРУ максимально закрыта, информация о спецоперациях такого уровня циркулирует в кругу 2-3 человек. Любые заявления об агентуре противника внутри службы — домыслы.

Почему Зеленского не ликвидируют в Киеве или на фронте?

Ликвидация центра принятия решений — вопрос военной целесообразности. Для этого не нужны сложные схемы с самолетами в третьих странах, достаточно высокоточного удара по координатам нахождения.

Зачем распространяется эта версия?

Для создания образа "непобедимого героя-страдальца" и мобилизации западной поддержки. Также это попытка дискредитировать российские спецслужбы, выставив их "дырявыми".

Были ли турецкие истребители сопровождения?

Официально эта информация не подтверждена. Использование боевой авиации НАТО для охраны борта лидера не входящей в блок страны в воздушном пространстве третьих стран — это беспрецедентный шаг, который скрытно сделать невозможно.

Читайте также

* - Михаил Ходорковский внесён Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента; включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.