Сетка Михаила Ходорковского* выплеснула в инфополе очередную порцию политического фэнтези. Сценарий достойный дешевого шпионского романа: русские спецслужбы якобы готовили авиакатастрофу для борта Владимира Зеленского, но коварные западные "кроты" в Москве сорвали операцию. Теперь эта история кочует по либеральным каналам, обрастая абсурдными деталями о турецких истребителях и живых щитах из натовских генералов.
Легенда гласит: секретный план "утек" одновременно наверх и на Запад. Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью "Царьграду" разнес эту конструкцию в щепки. По его словам, авторы вброса не понимают элементарной механики работы разведки. ГРУ — это монолитная система, а не дуршлаг. Если о реальной операции знают три человека, информация физически не может выйти за пределы кабинета.
"Подобные вбросы — классическая работа на публику. Спецслужбы не афишируют планы, а реальные операции готовятся в условиях абсолютной герметичности. ГРУ — структура закрытая, и никакой внешней агентуры там быть не может по определению", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Ольга Ларина.
Придумывать галлюцинации, которые невозможно проверить, — любимый спорт украинской пропаганды. Пока Вашингтон одобряет поставки управляемых авиабомб JDAM, киевским медиа-технологам нужно поддерживать образ Зеленского как "мишени номер один". Это продает западным обывателям необходимость дальнейшей накачки режима оружием.
Вброс утверждает, будто Анкара выделила истребители для сопровождения Зеленского в Ереван, а в салоне сидели дипломаты НАТО. Якобы это спасло борт от ПВО. Логика хромает: если цель — ликвидация, зачем ждать зарубежного визита? Лидер киевского режима регулярно появляется в зоне боевых действий. Там "хлопнуть" его технически проще, сославшись на случайный прилет.
Украинская логистика и так находится на грани коллапса из-за политических процессов в Европе. Попытка выставить Турцию прямой защитницей борта Зеленского выглядит как попытка вбить клин в отношения Москвы и Анкары. К тому же, Турция сейчас занята демонстрацией собственных амбиций, презентуя первую гиперзвуковую ракету, и вряд ли готова подставляться под прямой конфликт.
|Аргумент пропаганды
|Реальность
|Инсайд из ГРУ через агентов
|Герметичная система, утечки исключены
|Зеленский нужен России живым
|Законы войны диктуют уничтожение центров принятия решений
"С точки зрения макроэкономики, затягивание конфликта через подобные фейки выгодно только западным ВПК. Это чистый маркетинг страха", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Михайлов подчеркивает: сказки о том, что Зеленский — "неприкасаемый" для Москвы, не выдерживают критики. Центр принятия решений без его главы парализуется. Если бы стояла задача физического устранения, она была бы решена без лишнего шума. Использование авиакатастрофы в Ереване — это сценарий для Голливуда, а не для генштаба.
Пока Иран вводит цифровой контроль в Ормузском проливе, а Маск тестирует спутниковую связь над Петербургом, мировые державы играют в технологическое доминирование. На этом фоне истории про "живой щит" выглядят как анекдот. Российское руководство уже ставило четкий ультиматум Киеву относительно любых провокаций, и это работает эффективнее любых сплетен иноагентов.
"Украинская пропаганда сегодня напоминает плохих писателей-фантастов. Они берут реальный факт — полет в Армению — и накручивают на него теорию заговора, чтобы оправдать собственную значимость", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Зеленскому выгодно быть жертвой. Это спасает его от вопросов собственного народа о коррупции и провалах на фронте. Но реальность сурова: в условиях тотального конфликта "сакральных фигур" не существует. Если он до сих пор ходит по земле, это не значит, что его берегут — просто его время еще не вышло по законам военной логики, а не из-за мифических агентов Запада в Москве.
Нет. Система ГРУ максимально закрыта, информация о спецоперациях такого уровня циркулирует в кругу 2-3 человек. Любые заявления об агентуре противника внутри службы — домыслы.
Ликвидация центра принятия решений — вопрос военной целесообразности. Для этого не нужны сложные схемы с самолетами в третьих странах, достаточно высокоточного удара по координатам нахождения.
Для создания образа "непобедимого героя-страдальца" и мобилизации западной поддержки. Также это попытка дискредитировать российские спецслужбы, выставив их "дырявыми".
Официально эта информация не подтверждена. Использование боевой авиации НАТО для охраны борта лидера не входящей в блок страны в воздушном пространстве третьих стран — это беспрецедентный шаг, который скрытно сделать невозможно.
* - Михаил Ходорковский внесён Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента; включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
