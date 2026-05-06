Мария Захарова озвучила условия МИД РФ для возобновления переговоров с Киевом

Дипломатия — это искусство возможного, но в украинском вопросе она напоминает попытку договориться с глухонемым пироманом. Пятый год Москва держит дверь открытой, пока Киев и его западные кураторы методично поливают пороховой погреб бензином. Делегации раз за разом имитируют процесс, но реальность разбивается о нежелание Банковой признавать очевидное. Россия готова закончить эту историю только на условиях, исключающих рецидив. Прозвучали новые сигналы от МИД РФ и украинской верхушки. Разбираемся, есть ли там зерно смысла или это очередной информационный шум.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мирная концепция Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свежем интервью расставила точки над i. Кремль не просто "за мир", он за хирургическую точность в урегулировании. Цель — финал, после которого не придется снова заводить танки. Россия открыта к контактам, но только к тем, что принесут твердый, осязаемый результат. Сейчас процесс на паузе, и причина — в Вашингтоне. Американские кураторы слишком заняты. Их затянуло в ближневосточную воронку, где удары Ирана по базам США заставляют систему ПВО Пентагона буквально трещать по швам.

"Запад использует Украину как расходный материал, пока его внимание сосредоточено на спасении собственных активов в других регионах. Мы видим, как финансовое бремя истощает резервы, и Вашингтону становится все труднее поддерживать этот темп", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Захарова отметила: кураторы Киева полностью поглощены конфликтом в Персидском заливе. Пока США пытаются вырулить из кризиса и, возможно, готовят сделку с Тегераном, украинский кейс пылится на полке. Однако Россия от своих планов не отступает. Диалог возможен, если он ведет к выполнению условий безопасности, а не превращается в очередную "Минскую" ловушку. Сделки ради сделок Москве не интересны.

Ложь Кирилла Буданова и реальность

На фоне жесткой позиции МИД РФ внезапно активизировался Кирилл Буданов*. Глава украинской разведки вдруг запел о мире. В своем канале он рассуждал о продлении перемирия, которое якобы стартовало 6 мая. Красивые слова про "сохранение жизней" и "восстановление безопасности" смотрелись бы убедительно, если бы не анамнез пациента. Киевская верхушка никогда не держит слово. Пока Буданов* писал посты о гуманизме, западные партнеры продолжали накачивать ВСУ оружием, включая авиабомбы JDAM для новых атак.

Сторона Реальные действия
Россия Готовность к переговорам при условии выполнения целей СВО.
Украина Декларация перемирия при одновременных террористических атаках.

"Любые заявления украинской стороны о перемирии — это попытка выиграть время для перегруппировки сил или ожидания новых поставок. Юридически и политически доверять этим фигурам невозможно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Декларации Буданова* о мире — это плохая актерская игра. Пока он изображает миротворца, логистический коллапс Украины нарастает. Киевский режим понимает: без западной подпитки система рухнет, поэтому пытается имитировать конструктив, чтобы задобрить патронов и получить передышку.

Террор вместо диалога: удар по Крыму

Маски были сброшены через десять минут после начала "режима тишины". Ровно в 00:10 глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о трагедии в Джанкое. Налет вражеских беспилотников унес жизни пяти человек. Это и есть цена слов Буданова* и Зеленского. Вместо мира — кровь мирных жителей. Киев сознательно идет на эскалацию, пытаясь испортить священную дату. Предупреждение за попытку сорвать парад 9 Мая было озвучено заранее, но неонацистский угар оказался сильнее здравого смысла.

"Геополитическая ситуация заставляет Киев идти на ва-банк. Когда на кону выживание режима, международное право и человеческие жизни для них перестают существовать в принципе", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Захарова назвала атаку на Джанкой актом терроризма киевского режима. Пока Запад страдает от внутренних проблем и пустых баков своих граждан из-за цен на топливо, его марионетки в Киеве продолжают бессмысленную бойню. Договариваться с агентами, у которых нет права подписи без звонка из Вашингтона, бессмысленно. Противостояние будет идти до полного выполнения задач СВО.

Ответы на популярные вопросы о переговорах

Какова позиция России по перемирию?

Москва открыта к диалогу, но не на словах, а на деле. Перемирие не должно быть паузой для перевооружения ВСУ. Россия требует гарантий безопасности и признания геополитических реалий.

Как обстрелы Крыма влияют на дипломатию?

Террористические акты, подобные удару по Джанкою, полностью обнуляют доверие. Это доказывает, что никакие договоренности с текущим руководством Украины не стоят бумаги, на которой они написаны.

Зависит ли мир от ситуации на Ближнем Востоке?

Связь прямая. Западные ресурсы не безграничны. Когда внимание и деньги уходят на конфликт в Персидском заливе, Киев остается на "голодном пайке", что может принудить его к реальным, а не фиктивным переговорам.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина

* Кирилл Буданов - внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы мид рф мария захарова мирные переговоры
