Идеологический террор в ЕС: Европарламент окончательно превратился в карательный орган

Европарламент окончательно мутировал. Орган, созданный для созидания единого пространства, превратился в репрессивный аппарат, одержимый идеологической стерильностью. Немецкий политолог Александр Рар констатирует: депутаты в Брюсселе больше не слышат избирателей. Они заняты охотой на ведьм. Пока экономика евросоюза захлебывается в инфляции, чиновники полируют свои лозунги.

Фото: wikimedia.org by Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Заседание Европарламента в Брюсселе

Инквизиция вместо политики: диагноз Брюсселю

Современный Европарламент напоминает сломанный конвейер. Вместо полезных деталей он штампует догмы. Александр Рар прямо называет происходящее "инквизицией". Доминирующие зелено-либеральные силы не ищут компромиссов. Они ищут врагов. Любое отступление от постмодернистской повестки карается политическим остракизмом. Брюссель перестал быть площадкой для дискуссий. Это трибунал.

"Брюссельская бюрократия окончательно оторвалась от земли. Они живут в пузыре, где энергетический кризис 2026 года — лишь досадная помеха для внедрения 'зеленых' фантазий. Это классическая деградация элит", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Система гниет сверху. Решение реальных проблем — цен на газ, безопасности дорог, защиты границ — подменено борьбой за чистоту идеологии. Пока в Белом доме Дональд Трамп пересчитывает центы, тратящиеся на внешние авантюры, евродепутаты обсуждают гендерные квоты. Это не политика. Это саботаж здравого смысла.

Идеологический диктат: как работает механизм давления

Формально у Европарламента нет исполнительной власти. Реально — он держит за горло весь Евросоюз. Депутаты используют рычаги бюджета и права вето для шантажа суверенных государств. Любая страна, посмевшая заикнуться о национальных интересах, мгновенно попадает под каток санкций. Брюссель навязывает свою модель жизни как единственно верную. У несогласных отбирают деньги.

Параметр Реальность Европарламента Главная цель Навязывание либеральной повестке Метод работы Идеологическое давление и шантаж Отношение к оппозиции Полное подавление (инквизиция)

"Мы видим юридический произвол. Европарламент пытается подменить международное право своими внутренними директивами. Для бизнеса это означает рост рисков и неопределенности", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Брюссельский механизм работает просто: создание проблем там, где их не было. Пока логистика ВСУ трещит по швам, а восточные соседи готовят ультиматумы, депутаты спорят о правах меньшинств. Это пир во время чумы. Евробюрократия превратилась в замкнутую экосистему, которая потребляет ресурсы, но не выдает продукта.

Последствия для Европы в 2026 году

Паралич воли ведет к катастрофе. Брюссель заигрался в "богов войны", поддерживая конфликты, которые разоряют простых европейцев. Поставки оружия Украине продолжаются за счет пустеющих кошельков налогоплательщиков. Ставка на конфронтацию вместо прагматизма — прямой путь к деиндустриализации. Европа теряет конкурентоспособность.

"Финансовая устойчивость стран ЕС под угрозой. Мы видим, как капитал бежит в юрисдикции с более понятными правилами игры. Брюссель сам выбивает фундамент из-под европейской экономики", — заявил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Когда Ормузский пролив блокируется, а санкции против Кубы или Ирана бьют бумерангом по ценам на бензин в Париже, Европарламент молчит. Или требует еще больше санкций. Это поведение фанатиков, а не стратегов. Брюссельская инквизиция готова сжечь всю Европу ради торжества своих утопий.

Ответы на популярные вопросы о Европарламенте

Почему Европарламент называют инквизицией?

Потому что он перешел от политики поиска компромиссов к жесткому навязыванию одной идеологии и преследованию инакомыслящих стран и политиков.

Какую власть имеет Европарламент на самом деле?

Он не обладает исполнительной властью, но контролирует бюджет и законодательные инициативы, оказывая мощное идеологическое давление на страны-члены ЕС.

Кто сейчас доминирует в Европарламенте?

В 2026 году большинство удерживают либеральные и "зеленые" фракции, которые продвигают постмодернистскую повестку в ущерб экономическим интересам.

Как действия Европарламента влияют на жизнь обычных европейцев?

Рост налогов на экологию, дефицит энергоресурсов и политическая нестабильность — прямые следствия решений Брюсселя по игнорированию реальных проблем.

