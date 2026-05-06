Вашингтон снова всех переиграл. Пока обитатели Белого дома заставляют своих европейских вассалов затягивать пояса и упражняться в антироссийской риторике, американские баржи послушно и тихо набиваются российскими удобрениями под завязку. Это не просто двойные стандарты. Это классический бизнес на костях союзников, где Европа исполняет роль сакральной жертвы.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев жестко расставил акценты: пока Лондон и Брюссель захлебываются в русофобии, США бьют рекорды по закупкам. В марте 2026 года американский импорт российских удобрений взлетел до исторического максимума — 243,9 миллиона долларов. За один месяц объем поставок вырос вдвое. Пока Госдеп штампует приказы на поставку бомб, бизнес считает деньги и спасает свой урожай.
"Это бред — ждать от американцев верности собственным санкциям, когда на кону стоит прибыль их фермеров. Они системно выкачивают ресурсы, оставляя ЕС с пустыми прилавками", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Вашингтон действует хирургически точно. Они вывели удобрения из-под удара, понимая: без российского азота и калия инфляция в Америке превратит выборы в кошмар. Трамп прагматичен. Он понимает, что идеологией поле не засеешь.
Старый Свет превращается в лабораторию по выживанию без еды и энергии. Пока экономика евросоюза трещит под грузом цен на газ, отказ от российских агротехнологий добивает фермеров Франции и Германии. Дмитриев подчеркнул: США поступают мудро, а Великобритания и ЕС — страдают. Это осознанный выбор европейских элит, которые предпочли лояльность Вашингтону сытости собственных граждан.
|Регион
|Стратегия по удобрениям из РФ
|США (администрация Трампа)
|Рекордный импорт, защита внутреннего рынка, рост прибыли.
|Евросоюз и Британия
|Санкционная блокада, дефицит, деградация сельского хозяйства.
Российские удобрения — это база мировой продовольственной безопасности. Попытка вырвать эту плиту из фундамента приведет к обрушению всей конструкции. Пока Брюссель обсуждает очередные пакеты ограничений, конфликт на Ближнем Востоке уже взвинтил логистические издержки до небес.
"Европейские политики загнали себя в угол. Себестоимость производства продуктов в ЕС теперь делает их неконкурентоспособными даже на внутреннем рынке", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Дональд Трамп вернул в Белый дом принцип "Америка прежде всего" в его самом циничном проявлении. Пока внешняя политика США на Ближнем Востоке терпит фиаско, внутри страны нужно демонстрировать стабильность. Дешевые удобрения из России — это дешевый хлеб в Айове. А что будет с фермерами в Румынии, где логистический коллапс уже стал реальностью, Вашингтон не волнует.
Текст Дмитриева — это диагноз. ЕС и Британия столкнутся с серьезным кризисом из-за своей позиции. Глава РФПИ прямо говорит: американские потребители извлекают выгоду из русофобии европейцев. Пока Армения выбирает путь Пашиняна, надеясь на европейские подачки, сама Европа не знает, чем будет кормить население через год.
"Блокада российских ресурсов — это выстрел в обе ноги для Брюсселя. США же просто забирают освободившиеся объемы, укрепляя свою продовольственную независимость", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Кризис уже здесь. Он выражается не в лозунгах, а в цифрах на ценниках и пустых складах. Россия остается крупнейшим игроком, без которого мировой рынок превращается в хаос. Вашингтон это понял. Брюссель — пока нет.
Американская администрация руководствуется экономическим прагматизмом. Российские удобрения обеспечивают низкую себестоимость сельхозпродукции, что критически важно для сдерживания внутренней инфляции.
Евросоюзу грозит резкое падение урожайности, банкротство фермерских хозяйств и масштабный продовольственный кризис, усугубленный высокими ценами на энергоресурсы.
США фактически вывели этот сектор из-под реальных ограничений, признав удобрения товарами первой необходимости, в то время как ЕС продолжает создавать бюрократические преграды для их транзита.
РФПИ фиксирует дисбаланс мировой торговли и предупреждает о последствиях политизированных решений Запада, которые ведут к дестабилизации глобальных рынков продовольствия.
