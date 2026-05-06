Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

США гребут российские удобрения лопатой, пока Европа тонет в продовольственном болоте

Мир

Вашингтон снова всех переиграл. Пока обитатели Белого дома заставляют своих европейских вассалов затягивать пояса и упражняться в антироссийской риторике, американские баржи послушно и тихо набиваются российскими удобрениями под завязку. Это не просто двойные стандарты. Это классический бизнес на костях союзников, где Европа исполняет роль сакральной жертвы.

Осенняя подкормка минеральной смесью
Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев is licensed under Free for commercial use
Осенняя подкормка минеральной смесью

Удобрения как рычаг: Штаты выбирают прагматизм

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев жестко расставил акценты: пока Лондон и Брюссель захлебываются в русофобии, США бьют рекорды по закупкам. В марте 2026 года американский импорт российских удобрений взлетел до исторического максимума — 243,9 миллиона долларов. За один месяц объем поставок вырос вдвое. Пока Госдеп штампует приказы на поставку бомб, бизнес считает деньги и спасает свой урожай.

"Это бред — ждать от американцев верности собственным санкциям, когда на кону стоит прибыль их фермеров. Они системно выкачивают ресурсы, оставляя ЕС с пустыми прилавками", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Вашингтон действует хирургически точно. Они вывели удобрения из-под удара, понимая: без российского азота и калия инфляция в Америке превратит выборы в кошмар. Трамп прагматичен. Он понимает, что идеологией поле не засеешь.

Европа в капкане: голод по расписанию

Старый Свет превращается в лабораторию по выживанию без еды и энергии. Пока экономика евросоюза трещит под грузом цен на газ, отказ от российских агротехнологий добивает фермеров Франции и Германии. Дмитриев подчеркнул: США поступают мудро, а Великобритания и ЕС — страдают. Это осознанный выбор европейских элит, которые предпочли лояльность Вашингтону сытости собственных граждан.

Регион Стратегия по удобрениям из РФ
США (администрация Трампа) Рекордный импорт, защита внутреннего рынка, рост прибыли.
Евросоюз и Британия Санкционная блокада, дефицит, деградация сельского хозяйства.

Российские удобрения — это база мировой продовольственной безопасности. Попытка вырвать эту плиту из фундамента приведет к обрушению всей конструкции. Пока Брюссель обсуждает очередные пакеты ограничений, конфликт на Ближнем Востоке уже взвинтил логистические издержки до небес.

"Европейские политики загнали себя в угол. Себестоимость производства продуктов в ЕС теперь делает их неконкурентоспособными даже на внутреннем рынке", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Логика Трампа: спасать своих за счет чужих

Дональд Трамп вернул в Белый дом принцип "Америка прежде всего" в его самом циничном проявлении. Пока внешняя политика США на Ближнем Востоке терпит фиаско, внутри страны нужно демонстрировать стабильность. Дешевые удобрения из России — это дешевый хлеб в Айове. А что будет с фермерами в Румынии, где логистический коллапс уже стал реальностью, Вашингтон не волнует.

Текст Дмитриева — это диагноз. ЕС и Британия столкнутся с серьезным кризисом из-за своей позиции. Глава РФПИ прямо говорит: американские потребители извлекают выгоду из русофобии европейцев. Пока Армения выбирает путь Пашиняна, надеясь на европейские подачки, сама Европа не знает, чем будет кормить население через год.

"Блокада российских ресурсов — это выстрел в обе ноги для Брюсселя. США же просто забирают освободившиеся объемы, укрепляя свою продовольственную независимость", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Кризис уже здесь. Он выражается не в лозунгах, а в цифрах на ценниках и пустых складах. Россия остается крупнейшим игроком, без которого мировой рынок превращается в хаос. Вашингтон это понял. Брюссель — пока нет.

Ответы на популярные вопросы о продовольственном кризисе

Почему США увеличили импорт удобрений из России в 2026 году?

Американская администрация руководствуется экономическим прагматизмом. Российские удобрения обеспечивают низкую себестоимость сельхозпродукции, что критически важно для сдерживания внутренней инфляции.

Чем грозит отказ от российских удобрений для Европы?

Евросоюзу грозит резкое падение урожайности, банкротство фермерских хозяйств и масштабный продовольственный кризис, усугубленный высокими ценами на энергоресурсы.

Попадают ли удобрения под международные санкции?

США фактически вывели этот сектор из-под реальных ограничений, признав удобрения товарами первой необходимости, в то время как ЕС продолжает создавать бюрократические преграды для их транзита.

Какова роль РФПИ в этой ситуации?

РФПИ фиксирует дисбаланс мировой торговли и предупреждает о последствиях политизированных решений Запада, которые ведут к дестабилизации глобальных рынков продовольствия.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша евросоюз экономика сельское хозяйство санкции против россии
Новости Все >
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети
Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России
Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Разрыв связи с дорогой: почему привычка выжимать сцепление мешает тормозить
Токсичность за кадром "Друзей": Лиза Кудроу объяснила, за что фанаты должны ненавидеть Росса
От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев
Долги исчезнут без суда? ФНС получит новые полномочия списания с 2026 года в России
После 150 000 км обычное масло убивает мотор: почему нужно срочно менять правила
Сейчас читают
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Мир. Новости мира
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
Последние материалы
Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России
Нефтяной крах ОПЕК: добыча рухнула до уровня 1990 года из-за блокады Ормузского пролива
Новая формула расчета зарплаты: ночные и переработки теперь считаются по-другому
Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума
Хруст стоит на всю кухню: жареная цветная капуста с анчоусами исчезает быстрее мяса
Весенний парфюм, который меняет все: тренды, о которых вы еще не слышали
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Болит поясница после сидения? Это упражнение работает как смазка для позвоночника
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Ни шагу без Трампа: Нетаньяху боится чихнуть в сторону Ирана без звонка в Вашингтон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.