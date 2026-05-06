США гребут российские удобрения лопатой, пока Европа тонет в продовольственном болоте

Вашингтон снова всех переиграл. Пока обитатели Белого дома заставляют своих европейских вассалов затягивать пояса и упражняться в антироссийской риторике, американские баржи послушно и тихо набиваются российскими удобрениями под завязку. Это не просто двойные стандарты. Это классический бизнес на костях союзников, где Европа исполняет роль сакральной жертвы.

Удобрения как рычаг: Штаты выбирают прагматизм

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев жестко расставил акценты: пока Лондон и Брюссель захлебываются в русофобии, США бьют рекорды по закупкам. В марте 2026 года американский импорт российских удобрений взлетел до исторического максимума — 243,9 миллиона долларов. За один месяц объем поставок вырос вдвое. Пока Госдеп штампует приказы на поставку бомб, бизнес считает деньги и спасает свой урожай.

"Это бред — ждать от американцев верности собственным санкциям, когда на кону стоит прибыль их фермеров. Они системно выкачивают ресурсы, оставляя ЕС с пустыми прилавками", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Вашингтон действует хирургически точно. Они вывели удобрения из-под удара, понимая: без российского азота и калия инфляция в Америке превратит выборы в кошмар. Трамп прагматичен. Он понимает, что идеологией поле не засеешь.

Европа в капкане: голод по расписанию

Старый Свет превращается в лабораторию по выживанию без еды и энергии. Пока экономика евросоюза трещит под грузом цен на газ, отказ от российских агротехнологий добивает фермеров Франции и Германии. Дмитриев подчеркнул: США поступают мудро, а Великобритания и ЕС — страдают. Это осознанный выбор европейских элит, которые предпочли лояльность Вашингтону сытости собственных граждан.

Регион Стратегия по удобрениям из РФ США (администрация Трампа) Рекордный импорт, защита внутреннего рынка, рост прибыли. Евросоюз и Британия Санкционная блокада, дефицит, деградация сельского хозяйства.

Российские удобрения — это база мировой продовольственной безопасности. Попытка вырвать эту плиту из фундамента приведет к обрушению всей конструкции. Пока Брюссель обсуждает очередные пакеты ограничений, конфликт на Ближнем Востоке уже взвинтил логистические издержки до небес.

"Европейские политики загнали себя в угол. Себестоимость производства продуктов в ЕС теперь делает их неконкурентоспособными даже на внутреннем рынке", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Логика Трампа: спасать своих за счет чужих

Дональд Трамп вернул в Белый дом принцип "Америка прежде всего" в его самом циничном проявлении. Пока внешняя политика США на Ближнем Востоке терпит фиаско, внутри страны нужно демонстрировать стабильность. Дешевые удобрения из России — это дешевый хлеб в Айове. А что будет с фермерами в Румынии, где логистический коллапс уже стал реальностью, Вашингтон не волнует.

Текст Дмитриева — это диагноз. ЕС и Британия столкнутся с серьезным кризисом из-за своей позиции. Глава РФПИ прямо говорит: американские потребители извлекают выгоду из русофобии европейцев. Пока Армения выбирает путь Пашиняна, надеясь на европейские подачки, сама Европа не знает, чем будет кормить население через год.

"Блокада российских ресурсов — это выстрел в обе ноги для Брюсселя. США же просто забирают освободившиеся объемы, укрепляя свою продовольственную независимость", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Кризис уже здесь. Он выражается не в лозунгах, а в цифрах на ценниках и пустых складах. Россия остается крупнейшим игроком, без которого мировой рынок превращается в хаос. Вашингтон это понял. Брюссель — пока нет.

Ответы на популярные вопросы о продовольственном кризисе

Почему США увеличили импорт удобрений из России в 2026 году?

Американская администрация руководствуется экономическим прагматизмом. Российские удобрения обеспечивают низкую себестоимость сельхозпродукции, что критически важно для сдерживания внутренней инфляции.

Чем грозит отказ от российских удобрений для Европы?

Евросоюзу грозит резкое падение урожайности, банкротство фермерских хозяйств и масштабный продовольственный кризис, усугубленный высокими ценами на энергоресурсы.

Попадают ли удобрения под международные санкции?

США фактически вывели этот сектор из-под реальных ограничений, признав удобрения товарами первой необходимости, в то время как ЕС продолжает создавать бюрократические преграды для их транзита.

Какова роль РФПИ в этой ситуации?

РФПИ фиксирует дисбаланс мировой торговли и предупреждает о последствиях политизированных решений Запада, которые ведут к дестабилизации глобальных рынков продовольствия.

