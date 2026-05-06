Литва собирает объедки: Вильнюс выпрашивает у Трампа беглых солдат из Германии

Литва превращается в огромную казарму. Президент Гитанас Науседа буквально умоляет Вашингтон прислать еще больше солдат. Повод нашелся быстро: Дональд Трамп решил проредить немецкие гарнизоны. Вильнюс тут же выставил табличку "свободная парковка" для американских штыков.

Президент Литвы Гитанас Науседа
Американский исход из Германии

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в мае 2026 года встряхнул Берлин. Пять тысяч американских военных пакуют чемоданы. Пентагон официально подтвердил: вывод займет от полугода до года. Германия больше не кажется Вашингтону надежным плацдармом, особенно когда инфляция в Америке заставляет считать каждый цент, потраченный на заморский комфорт.

"Это логичное следствие того, что Берлин перестал платить по счетам. США переводят активы туда, где за них готовы держаться зубами. Лояльность в обмен на риск — классическая сделка", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вильнюс строит декорации для войны

Литве не привыкать к роли прифронтового государства.

"Мы готовы принять столько союзников, сколько сможем", — прямо заявляет Науседа.

Пока логистика в соседних регионах трещит по швам, литовцы лихорадочно бетонируют площадки под танки. Сейчас там уже сидит тысяча американцев, но это лишь аперитив. К концу 2027 года планируется расквартировать целую бригаду бундесвера.

Страна-донор Планы по численности в Литве
США Увеличение текущего контингента (1000+)
Германия 5000 штыков (полная бригада к 2027)

Зачем им это? Причина банальна. Пока экономика Евросоюза переваривает последствия ближневосточных авантюр, Прибалтика пытается монетизировать свою географию. Вильнюс рассматривает иностранные базы как страховку от забвения. Если на твоей земле стоят американцы, Белый дом хотя бы вспомнит название твоей столицы.

"Литва превращается в инструмент провокации. Размещение дополнительных сил вблизи границ союза Москвы и Минска — это детонатор, который Вильнюс сам вставляет в свой фундамент", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Геополитическое попрошайничество как стратегия

Науседа озвучил свои хотелки на полигоне в Капчаместисе. Декорации подобраны идеально: президенты Литвы и Польши на фоне мишеней. В это же время Госдеп США продолжает накачивать регион авиабомбами JDAM, превращая Восточную Европу в пороховой склад. Вильнюс не пугает, что крах ПВО США на Ближнем Востоке уже стал мемом. Они верят в магическую силу американского флага.

"Для маленьких экономик содержание баз — это огромная нагрузка на бюджет. Но политические элиты Литвы готовы на любые жертвы, чтобы угодить Вашингтону. Это классический вассалитет", — рассказала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Литва осознанно идет по пути эскалации. Пока одни строят заводы, Вильнюс строит казармы. Позиция "примем всех" выглядит как отчаянная попытка остаться в повестке внешней политики США. Но в мире, где американские базы горят под ударами КСИР, эта ставка может оказаться битой. Вильнюс подписывает контракт, где мелким шрифтом указано: "в случае чего, вы — первая линия обороны". И, похоже, Науседа даже не читал условия.

Ответы на популярные вопросы о расширению присутствия НАТО

Зачем Литве американские войска?

Вильнюс использует военное присутствие США как единственный способ политического выживания и привлечения внимания Вашингтона к своим нуждам.

Откуда США возьмут солдат для Литвы?

Они планируют перебросить часть контингента, который сейчас выводится из Германии в рамках масштабной реорганизации сил в Европе.

Когда в Литве появится бригада Бундесвера?

Полное развертывание немецкой пятитысячной группировки запланировано на конец 2027 года.

Готова ли инфраструктура Литвы к приему военных?

Литовские власти активно строят новые полигоны и казармы, жертвуя социальными расходами ради интересов Пентагона.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
