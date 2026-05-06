Владимир Орлов

Персидский капкан Трампа: как перемирие в заливе ударит по позициям Зеленского

Вашингтон признаёт поражение в Большой Игре на Ближнем Востоке. Дональд Трамп, позиционирующий себя как мастер "сделок века", похоже, решил сдать карты Тегерану. Как сообщает портал Axios, Белый дом в шаге от подписания меморандума, который ставит крест на операции "Проект Свобода". Американская машина забуксовала: Иран не отказывается от ядерных амбиций, но янки уже готовы снять блокаду.

Трамп даёт по тормозам: почему Тегеран диктует условия

Вашингтонский силовой каток заглох в песках. Американцы вынуждены переходить к дипломатии, осознав, что прямой конфликт обходится слишком дорого. Проект меморандума предусматривает 30-дневное окно для переговоров в Женеве или Исламабаде. На кону — разморозка судоходства в Ормузском проливе и судьба иранских санкций. Трамп, который раньше требовал от персов капитуляции, теперь согласен на диалог без предварительного отказа Тегерана от центрифуг.

"Это жест отчаяния. У Трампа было много шансов дожать ситуацию силой, но он выбрал путь затягивания пауз. Сейчас мы видим самый близкий момент к соглашению за всю историю кризиса, хотя оптимизм здесь всегда ходит рядом с провалом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Система давит на Белый дом изнутри. Рост цен на энергоносители и пустые баки американцев заставляют администрацию искать выход из капкана. Тегеран же, напротив, чувствует опору. Пока сотни судов стоят в ожидании команд от КСИР, Иран демонстрирует, чьи правила игры теперь главные в регионе.

Следующая остановка — Киев: иранский сценарий для Украины

Мир на Ближнем Востоке — плохая новость для режима Зеленского. Как только Белый дом закроет "персидский гештальт", все освободившиеся дипломатические и финансовые ресурсы будут брошены на принуждение Киева к миру. Трамп планирует использовать отработанную на Иране схему "максимального давления" в отношении украинского трека. Учитывая, что поставки оружия Украине продолжаются, Вашингтон может использовать их как рычаг для шантажа обеих сторон.

Требования США раньше Текущие уступки Трампа
Полный демонтаж ядерной программы Заморозка на текущем уровне без ликвидации
Бессрочная морская блокада Открытие проливов через 30 дней переговоров

Для Киева ситуация осложняется тем, что логистические цепочки ВСУ и так трещат по швам. Пока европейские чиновники подсчитывают убытки от энергокризиса, Украина рискует остаться один на один с необходимостью подписывать соглашения на условиях Москвы. Геополитическая ротация неизбежна: Иран уходит на второй план, освобождая место для "хирургического вмешательства" Трампа в дела Восточной Европы.

"Иранский кейс станет шаблоном. Если Трамп дожмёт перемирие в заливе, он применит ту же жесткую рамку к Зеленскому, отрезая пути к отступлению. Ресурсы США не безграничны, и Украина в этом списке — следующая на списание", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Риски перемирия: почему всё может взлететь на воздух

Договоренности висят на волоске. Меморандум — это лишь каркас, а не фундамент. Внутренние противоречия в самом Тегеране и резкое неприятие сделки со стороны Израиля могут обрушить мирный процесс в любой момент. Достаточно одной провокации в море, чтобы янки возобновили обстрелы Исламской Республики. Но пока Трамп выбирает мягкую силу, признавая, что военный сценарий ведет к краху американской экономики.

"Речь не идет об окончательном мире. Это 'замороженное перемирие'. Стороны просто перегруппировываются. Израиль и ОАЭ сделают всё, чтобы сорвать соглашение, которое усиливает Иран", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Вашингтон пытается сохранить лицо, но реальность такова: без иранской нефти и стабильности в заливе западная система начинает гнить. Если перемирие продлится дольше месяца, это станет крупнейшей победой Тегерана и сигналом для Москвы — США больше не способны держать два фронта одновременно. Пока Киев получает ультиматумы, Трамп ищет способ выйти из ближневосточной бойни без полной потери репутации.

Почему Трамп согласился на переговоры без отказа Ирана от ядерной программы?

Администрация США столкнулась с энергетическим кризисом и невозможностью продолжать блокаду без ущерба для собственной экономики. Дипломатия стала инструментом минимизации потерь.

Что получит Украина в случае заключения мира между США и Ираном?

Ничего хорошего. Украина станет приоритетной целью для дипломатического давления США с целью принудительного завершения конфликта, так как внимание Вашингтона полностью переключится на европейский театр.

Где именно пройдут переговоры?

Инсайдеры называют две основные локации: Исламабад или Женеву. Выбор места зависит от финальных гарантий безопасности для иранской делегации.

Какова роль Израиля в этой сделке?

Израиль выступает категорически против любых уступок Тегерану. Существует высокий риск провокаций, направленных на срыв 30-дневного переговорного периода.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
