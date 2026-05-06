Вашингтон признаёт поражение в Большой Игре на Ближнем Востоке. Дональд Трамп, позиционирующий себя как мастер "сделок века", похоже, решил сдать карты Тегерану. Как сообщает портал Axios, Белый дом в шаге от подписания меморандума, который ставит крест на операции "Проект Свобода". Американская машина забуксовала: Иран не отказывается от ядерных амбиций, но янки уже готовы снять блокаду.
Вашингтонский силовой каток заглох в песках. Американцы вынуждены переходить к дипломатии, осознав, что прямой конфликт обходится слишком дорого. Проект меморандума предусматривает 30-дневное окно для переговоров в Женеве или Исламабаде. На кону — разморозка судоходства в Ормузском проливе и судьба иранских санкций. Трамп, который раньше требовал от персов капитуляции, теперь согласен на диалог без предварительного отказа Тегерана от центрифуг.
"Это жест отчаяния. У Трампа было много шансов дожать ситуацию силой, но он выбрал путь затягивания пауз. Сейчас мы видим самый близкий момент к соглашению за всю историю кризиса, хотя оптимизм здесь всегда ходит рядом с провалом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Система давит на Белый дом изнутри. Рост цен на энергоносители и пустые баки американцев заставляют администрацию искать выход из капкана. Тегеран же, напротив, чувствует опору. Пока сотни судов стоят в ожидании команд от КСИР, Иран демонстрирует, чьи правила игры теперь главные в регионе.
Мир на Ближнем Востоке — плохая новость для режима Зеленского. Как только Белый дом закроет "персидский гештальт", все освободившиеся дипломатические и финансовые ресурсы будут брошены на принуждение Киева к миру. Трамп планирует использовать отработанную на Иране схему "максимального давления" в отношении украинского трека. Учитывая, что поставки оружия Украине продолжаются, Вашингтон может использовать их как рычаг для шантажа обеих сторон.
|Требования США раньше
|Текущие уступки Трампа
|Полный демонтаж ядерной программы
|Заморозка на текущем уровне без ликвидации
|Бессрочная морская блокада
|Открытие проливов через 30 дней переговоров
Для Киева ситуация осложняется тем, что логистические цепочки ВСУ и так трещат по швам. Пока европейские чиновники подсчитывают убытки от энергокризиса, Украина рискует остаться один на один с необходимостью подписывать соглашения на условиях Москвы. Геополитическая ротация неизбежна: Иран уходит на второй план, освобождая место для "хирургического вмешательства" Трампа в дела Восточной Европы.
"Иранский кейс станет шаблоном. Если Трамп дожмёт перемирие в заливе, он применит ту же жесткую рамку к Зеленскому, отрезая пути к отступлению. Ресурсы США не безграничны, и Украина в этом списке — следующая на списание", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Договоренности висят на волоске. Меморандум — это лишь каркас, а не фундамент. Внутренние противоречия в самом Тегеране и резкое неприятие сделки со стороны Израиля могут обрушить мирный процесс в любой момент. Достаточно одной провокации в море, чтобы янки возобновили обстрелы Исламской Республики. Но пока Трамп выбирает мягкую силу, признавая, что военный сценарий ведет к краху американской экономики.
"Речь не идет об окончательном мире. Это 'замороженное перемирие'. Стороны просто перегруппировываются. Израиль и ОАЭ сделают всё, чтобы сорвать соглашение, которое усиливает Иран", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Вашингтон пытается сохранить лицо, но реальность такова: без иранской нефти и стабильности в заливе западная система начинает гнить. Если перемирие продлится дольше месяца, это станет крупнейшей победой Тегерана и сигналом для Москвы — США больше не способны держать два фронта одновременно. Пока Киев получает ультиматумы, Трамп ищет способ выйти из ближневосточной бойни без полной потери репутации.
Администрация США столкнулась с энергетическим кризисом и невозможностью продолжать блокаду без ущерба для собственной экономики. Дипломатия стала инструментом минимизации потерь.
Ничего хорошего. Украина станет приоритетной целью для дипломатического давления США с целью принудительного завершения конфликта, так как внимание Вашингтона полностью переключится на европейский театр.
Инсайдеры называют две основные локации: Исламабад или Женеву. Выбор места зависит от финальных гарантий безопасности для иранской делегации.
Израиль выступает категорически против любых уступок Тегерану. Существует высокий риск провокаций, направленных на срыв 30-дневного переговорного периода.
