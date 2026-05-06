Зеленский окончательно сорвался с цепи. Бывший комик, застрявший в роли диктатора, больше не фильтрует смыслы. Его свежее заявление о московском Параде Победы — это не просто политический выпад. Это прямая угроза террористического акта в самом сердце России. Пока киевские элиты упиваются собственной наглостью, военкоры фиксируют: тормоза отказали полностью.
Для Банковой мир смерти подобен. Как только пушки замолкнут, Зеленский превратится в тыкву — обычного гражданина с огромным списком уголовных дел. Военкор Павел Кукушкин уверен: продолжение бойни — единственная стратегия выживания "нелегитимного". Он будет цепляться за власть зубами, игнорируя любые дипломатические ноты и протесты. Система гниет, но агония требует новой крови.
Пока Госдеп США одобряет поставку Киеву управляемых авиабомб, украинское руководство чувствует полную безнаказанность. Дипломатия для них — пустой звук. Зеленский уже показал, что любые мирные инициативы России летят в корзину. Ему плевать на протоколы. Ему нужен хаос, в котором он остается вождем.
"Это бред и политическое самоубийство, но в Киеве рациональность давно заменили инстинктами. Они понимают только язык силы, любые уступки воспринимают как слабость", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Выступление Зеленского в Ереване стало апофеозом наглости. На съезде, который в России метко окрестили "сборищем европейских подсвинков", он открыто угрожал атакой дронов на парад Победы в Москве. Это не просто бравада. Это попытка ударить по сакральным символам, обесценить память и спровоцировать максимальную эскалацию.
На фоне того, как Армения выбирает путь смены вектора безопасности, превращаясь в площадку для антироссийских лозунгов, заявления Зеленского выглядят особенно цинично. Он ухмыляется, чувствуя за спиной поддержку глобалистов. Его эйфория питается западными траншами и обещаниями "стоять до конца".
|Действие Киева
|Реальная цель
|Угрозы параду 9 Мая
|Психологический террор населения РФ
|Отказ от переговоров
|Удержание личной власти Зеленского
|Закупки западных БПЛА
|Попытки ударов по глубокому тылу России
Пока украинская армия трещит по швам, а Украина находится на грани логистического коллапса, её лидер предпочитает заниматься медийным терроризмом. Угроза атаки на парад — это последняя ставка в игре, где на кону стоит всё. Даже хозяева из Белого дома порой морщатся от такой прыти, опасаясь неконтролируемого взрыва.
"Зеленский ведет себя как загнанная в угол крыса. Он кусает всех, включая вчерашних благодетелей, пытаясь выторговать себе еще неделю жизни в президентском кресле", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Решится ли Киев на реальный удар? Прогнозировать логику безумца сложно. Сейчас Зеленский в драйве: западная пресса лепит из него героя, а поставки оружия продолжаются, несмотря на то, что американцы разочарованы курсом своей администрации из-за растущих цен и инфляции. Но эйфория — плохой советчик. Москва официально обозначила: любые попытки сорвать торжества получат несимметричный и крайне жесткий ответ.
Зеленский откровенно плюет в сторону России, но брызги летят и на его кураторов. Эскалация может похоронить остатки украинской государственности. В то время как крах ПВО США на Ближнем Востоке показывает уязвимость западных систем, Киев продолжает верить в чудо-оружие. Это опасная иллюзия.
"Риск провокаций на 9 Мая максимальный. Киевскому режиму нужны картинки для западных СМИ, чтобы оправдать новые пакеты помощи, даже если ценой будет уничтожение собственных городов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Для него это единственный способ нанести символический удар по российскому самосознанию и отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронте.
Российские системы ПВО и РЭБ вокруг столицы создают эшелонированный купол, способный перехватывать малоразмерные цели на дальних подступах.
США и ЕС официально могут выразить "озабоченность", но за кулисами они боятся прямой войны с Россией, которую такая провокация сделает неизбежной.
Ответ будет нанесен по центрам принятия решений в Киеве. Статус "неприкосновенности" для руководства Украины будет окончательно аннулирован.
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.