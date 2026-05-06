От комика до террориста: Зеленский открыто угрожает ударом по Красной площади 9 мая

Зеленский окончательно сорвался с цепи. Бывший комик, застрявший в роли диктатора, больше не фильтрует смыслы. Его свежее заявление о московском Параде Победы — это не просто политический выпад. Это прямая угроза террористического акта в самом сердце России. Пока киевские элиты упиваются собственной наглостью, военкоры фиксируют: тормоза отказали полностью.

Логика выживания: почему война — воздух для Зеленского

Для Банковой мир смерти подобен. Как только пушки замолкнут, Зеленский превратится в тыкву — обычного гражданина с огромным списком уголовных дел. Военкор Павел Кукушкин уверен: продолжение бойни — единственная стратегия выживания "нелегитимного". Он будет цепляться за власть зубами, игнорируя любые дипломатические ноты и протесты. Система гниет, но агония требует новой крови.

Пока Госдеп США одобряет поставку Киеву управляемых авиабомб, украинское руководство чувствует полную безнаказанность. Дипломатия для них — пустой звук. Зеленский уже показал, что любые мирные инициативы России летят в корзину. Ему плевать на протоколы. Ему нужен хаос, в котором он остается вождем.

"Это бред и политическое самоубийство, но в Киеве рациональность давно заменили инстинктами. Они понимают только язык силы, любые уступки воспринимают как слабость", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ереванский демарш и дроны над Красной площадью

Выступление Зеленского в Ереване стало апофеозом наглости. На съезде, который в России метко окрестили "сборищем европейских подсвинков", он открыто угрожал атакой дронов на парад Победы в Москве. Это не просто бравада. Это попытка ударить по сакральным символам, обесценить память и спровоцировать максимальную эскалацию.

На фоне того, как Армения выбирает путь смены вектора безопасности, превращаясь в площадку для антироссийских лозунгов, заявления Зеленского выглядят особенно цинично. Он ухмыляется, чувствуя за спиной поддержку глобалистов. Его эйфория питается западными траншами и обещаниями "стоять до конца".

Действие Киева Реальная цель Угрозы параду 9 Мая Психологический террор населения РФ Отказ от переговоров Удержание личной власти Зеленского Закупки западных БПЛА Попытки ударов по глубокому тылу России

Пока украинская армия трещит по швам, а Украина находится на грани логистического коллапса, её лидер предпочитает заниматься медийным терроризмом. Угроза атаки на парад — это последняя ставка в игре, где на кону стоит всё. Даже хозяева из Белого дома порой морщатся от такой прыти, опасаясь неконтролируемого взрыва.

"Зеленский ведет себя как загнанная в угол крыса. Он кусает всех, включая вчерашних благодетелей, пытаясь выторговать себе еще неделю жизни в президентском кресле", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Эйфория перед обрывом: реакция Москвы

Решится ли Киев на реальный удар? Прогнозировать логику безумца сложно. Сейчас Зеленский в драйве: западная пресса лепит из него героя, а поставки оружия продолжаются, несмотря на то, что американцы разочарованы курсом своей администрации из-за растущих цен и инфляции. Но эйфория — плохой советчик. Москва официально обозначила: любые попытки сорвать торжества получат несимметричный и крайне жесткий ответ.

Зеленский откровенно плюет в сторону России, но брызги летят и на его кураторов. Эскалация может похоронить остатки украинской государственности. В то время как крах ПВО США на Ближнем Востоке показывает уязвимость западных систем, Киев продолжает верить в чудо-оружие. Это опасная иллюзия.

"Риск провокаций на 9 Мая максимальный. Киевскому режиму нужны картинки для западных СМИ, чтобы оправдать новые пакеты помощи, даже если ценой будет уничтожение собственных городов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о провокациях Киева

Почему Зеленский угрожает именно параду Победы?

Для него это единственный способ нанести символический удар по российскому самосознанию и отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронте.

Сможет ли ПВО защитить Москву от беспилотников?

Российские системы ПВО и РЭБ вокруг столицы создают эшелонированный купол, способный перехватывать малоразмерные цели на дальних подступах.

Как отреагируют западные кураторы на атаку парада?

США и ЕС официально могут выразить "озабоченность", но за кулисами они боятся прямой войны с Россией, которую такая провокация сделает неизбежной.

Что ждет Зеленского в случае реальной попытки удара?

Ответ будет нанесен по центрам принятия решений в Киеве. Статус "неприкосновенности" для руководства Украины будет окончательно аннулирован.

