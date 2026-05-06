Маск получил доступ к цифровым воротам России: Direct to Cell уже работает над Петербургом

Технологическая монополия Илона Маска перестает быть вопросом комфорта для туристов в пустыне. Проект Starlink трансформируется в глобальный инструмент цифрового доминирования. Технология Direct to Cell превращает обычный смартфон в терминал спутниковой связи. Без лишних проводов и базовых станций. Это уже не просто интернет — это инфраструктура для войн нового поколения. Разработчик систем РЭБ Игорь Потапов предупреждает: ключи от цифровых ворот Петербурга уже могут быть в руках западного миллиардера.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

Миф о гражданском интернете: военные корни Starlink

Индустрия убеждает нас: Starlink создан для блага человечества. По факту — это хребет современных боевых операций. Никакие "путешественники в пустыне" не окупят запуск тысяч спутников. Это фикция. Система изначально проектировалась как неуязвимый узел военной связи. Сегодня две коммерческие структуры стали фундаментом любого конфликта: Starlink и DJI. Без них логистика ВСУ и управление огнем теряют смысл.

"Это не просто связь, это способ обхода любых государственных фильтров. Когда классические сети падают, Direct to Cell продолжает работать. Мы видим, как коммерческие решения становятся главным калибром в геополитике", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Технология Direct to Cell прошла боевое крещение во время лесных пожаров в Калифорнии. Пока сотовые вышки плавились, спецслужбы США сохраняли координацию. Они отработали алгоритм подключения смартфонов напрямую к космосу. Теперь этот опыт масштабируется. Последние модели Samsung уже аппаратно готовы к работе в этой сети. Остальным скоро помогут наземные посредники.

Direct to Cell: невидимая связь для беспилотников

Киевский режим активно внедряет эти наработки. Оператор "Киевстар" уже заключил соглашение со Starlink. Схема проста: спутниковый сигнал раздается через вышки сотовой связи. Дата-центры больше не нужны. Даже если физическая инфраструктура будет уничтожена, сигнал продолжит течь из космоса. Это создает слепую зону для классической разведки. Перехватить или расшифровать такой трафик существующими средствами СОРМ практически невозможно.

Признак Технология Direct to Cell Тип соединения Напрямую смартфон-спутник Уязвимость для РЭБ Крайне низкая из-за узкого луча Масштабируемость До 100 000 модулей на БПЛА

Миниатюризация приемопередатчиков открывает ящик Пандоры. Оснастить 50-100 тысяч беспилотников такими модулями — задача одного месяца. Поставки оружия Украине в виде авиабомб дополнятся роями дронов, которые управляются через "невидимый" космос. Такой рой способен парализовать управление целым регионом за сутки. Жертв среди гражданских может не быть, но функциональность государства обнулится.

"С точки зрения финансов, контроль над орбитой — это контроль над рынком данных. Starlink уже не просто оператор, а регулятор доступа к информации в глобальном масштабе", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Угроза для Петербурга и дыры в защите

Поразить спутники Маска сегодня невозможно. Их тысячи на орбите 500 километров. Ресурсов для такой "уборки" нет ни у кого в мире. Технология уже здесь: Direct to Cell ловит сигнал на побережье Санкт-Петербурга. Для Илона Маска включение полного покрытия над Россией — дело одного клика. Это плохой знак. Пока парад Победы охраняется проверенными системами, из космоса заходит угроза нового типа.

"Получается связь, которую не видно, не слышно, мы никак ее не можем перехватить, расшифровать, агентурная сеть на территории страны будет совершенно спокойно общаться, но мы даже не будем видеть, что есть это общение. Вот в чем парадокс. Никакие системы SORM не сработают. Естественно, такие небольшие модули поставить на сотни тысяч беспилотников и запустить их лететь там по поставленным целям и задачам никакого труда не составит. В общем, соответственно, запускать условные залпы сотен тысяч беспилотников на помехозащищенной, неизвестной, неизведанной, неразведываемой связи будет очень простой задачей, с учетом минимизации размеров этих самых приемопередатчиков", — объяснил эксперт Игорь Потапов.

"С юридической точки зрения, использование гражданских частот для военных целей на чужой территории — это серая зона. Но Маск плевать хотел на формальности, если за ним стоит оборонный заказ США", — заявил эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о технологии Direct to Cell

Можно ли заблокировать Direct to Cell обычными средствами РЭБ?

Нет, стандартные "глушилки" работают по широким площадям, а спутниковый луч Starlink крайне узкий и динамически меняет частоту. Для его подавления нужны совершенно другие технологии.

Нужна ли специальная антенна для телефона?

Суть Direct to Cell именно в отсутствии внешней антенны. Последние чипсеты смартфонов уже содержат модули, способные "слышать" частоты спутника на низких орбитах.

Почему говорят, что Starlink — это оружие?

Возможность синхронного управления тысячами дронов через незаметный канал связи превращает рой БПЛА в стратегическое оружие, сопоставимое с тактическим ядерным ударом.

Есть ли у России ответ на эту угрозу?

На текущий момент ведутся разработки, но эксперты отмечают критическое отставание в количестве спутников на орбите. Требуется мобилизация всех ресурсов ВПК в части связи.

