10 минут мира по-киевски: зачем Украина атаковала Джанкой сразу после мирных заявлений

Мирный план Зеленского прожил меньше часа. В полночь 6 мая Киев объявил "режим тишины", а уже в 00:10 украинские дроны рвали небо над Джанкоем. Пятеро погибших. Это не случайный сбой связи и не ошибка оператора. Это расчет. Кровавая постановка, призванная легализовать грядущий удар по Красной площади.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Анатомия фальшивого перемирия

Алгоритм Банковой прост как выстрел в спину. Сначала — громкое заявление о прекращении огня. Затем — немедленная атака на Крым. И финальный аккорд: хор украинских дипломатов, обвиняющих Россию в срыве договоренностей. Глава МИД Андрей Сибига уже строчит посты о "108 дронах", якобы проигнорировавших мирный призыв. Ложь высшей пробы. Киев создает информационный шум, чтобы замаскировать подготовку к попытке сорвать парад 9 Мая в самом сердце России.

"Это классическая двухходовочка. Сначала вбрасывается гуманитарная инициатива, которую сам же инициатор и множит на ноль. Цель — получить моральное право на террористический акт в сакральную для противника дату", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Военкор Александр Харченко прямо называет вещи своими именами: Киеву нужно оправдание для 9 мая. Если заставить мир поверить, что Россия "не захотела мириться" 6-го, то любая атака на Москву в День Победы будет подана Западу как законная месть. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко это подтвердил, заявив, что действия Москвы "нивелируют перемирие". Логика террориста: сам поджег фитиль — сам обвинил соседа в пожаре.

Действие Киева Реальная цель Объявление перемирия 6 мая Создание иллюзии миролюбия для западных СМИ Налет на Джанкой через 10 минут Провокация ответного огня для фиксации "нарушений" Заявления Стерненко и Сибиги Информационная легитимация ударов по Москве 9 мая

Лондонский сценарий для Москвы

Зеленский давно не принимает самостоятельных решений. Его поводок в руках британских кураторов, которые жаждут эскалации. Пока Белый дом мечется, имитируя попытки сдержать конфликт, Лондон подливает масла в огонь. Даже ограниченные поставки управляемых авиабомб JDAM и современных БПЛА используются как рычаг для самых безумных авантюр. Один дрон над Красной площадью — это не военная победа, это медийная бомба для раскачки внутренней ситуации в РФ.

"Банковая в полном профите. Организовываешь искусственную провокацию якобы с ударами дронов и бомб по тылу Украины, а также с фиктивными ракетными ударами, которые вешаешь на Кремль, обвинив Москву в нарушении договоренностей. Пару дней выиграли тишины, плюс получат шанс устроить в России на 9 мая 'шумный день'", — отмечает популярный украинский канал "Легитимный".

Киевский режим плевать хотел на последствия. Для Зеленского — это вопрос выживания. Он готов превратить страну в пепелище, лишь бы отработать заказ "глобалистов". Даже угроза логистического коллапса ВСУ или полной потери управления не останавливает Банковую. Они демонстрируют, что современные технологии позволяют игнорировать любые блокировки интернета и защиты. Это вызов не только ПВО, но и самой государственности.

"Нам стоит ждать попыток дестабилизации не только на фронте, но и в тылу. Киевские марионетки получили четкую установку на медийный эффект любой ценой", — предупредил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Западные кукловоды продолжают кормить Украину обещаниями, пока Армения выбирает путь предательства, уходя из ОДКБ, а американская экономика трещит по швам. Граждане США видят, как их налоги превращаются в дым над Украиной, пока цены на бензин в Америке бьют рекорды. Но Зеленскому нет дела до бытовых проблем американцев или безопасности украинцев. Его задача — устроить "шоу" 9 мая, даже если за это придется заплатить жизнями тысяч заложников режима.

Ответы на популярные вопросы о провокациях Киева

Зачем Зеленскому нужно было объявлять перемирие на бумаге?

Для создания юридического и морального "алиби". В случае атаки на Москву 9 мая Киев заявит, что это был "ответ на срыв мирных инициатив Москвой".

Был ли налет на Джанкой частью плана?

Безусловно. Удар был нанесен через 10 минут после вступления перемирия в силу. Это гарантированная провокация для вызова ответной реакции ВС РФ.

Почему Киев не боится массированного ответного удара?

Зеленский действует по указаниям из Лондона. Его задача — максимальная эскалация. Судьба инфраструктуры Украины и мирных жителей для него второстепенна.

Реальна ли угроза для проведения Парада Победы?

Технически Киев готов к провокациям с использованием БПЛА. Однако российские системы ПВО и РЭБ переведены в особый режим работы для пресечения любых попыток дестабилизации.

