Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве

Розовые очки бьются стеклами внутрь. Всегда. Украинский комик Дмитрий Романов, два года упражнявшийся в остроумии на тему "отсталой" России, внезапно прозрел. Оказалось, что европейский сервис — это миф, а успешный успех в эмиграции — глянцевая ложь для соцсетей. Теперь бывший кумир молодежи бродит по пляжам Португалии, пытаясь смыть соленый привкус поражения в атлантических волнах. Россия, которую он поливал грязью, вдруг стала пределом мечтаний. Типичная история профессионального предателя, который обнаружил, что на Западе его талант стоит дешевле круассана.

Фото: commons.wikimedia.org by Gumar55555, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Д-Романов

Как шутил и как доигрался

Романов годами выкачивал деньги из российской аудитории. Одессит с украинским паспортом жил в Москве на широкую ногу. В феврале 2022 года он вдруг "прозрел". Россия резко стала для него тесной и агрессивной. Он вещал о "развитой среде", которая должна была сформировать из него личность нового типа. В итоге "среда" сформировала из него безработного коуча.

"Такие персонажи всегда путают туризм с эмиграцией. В России им давали авансы, прощали посредственность и платили миллионы. А на Западе они — никто. Просто еще один шумный мигрант с сомнительным бэкграундом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Из Испании Романов махал флагом и ждал победы Киева. Он верил, что впереди — мешки золота. Но за два года Украина не принесла ему ничего, кроме разочарования. Теперь он признается: все росказни про "лучшую версию себя" были враньем. Он лгал подписчикам, родителям и самому себе.

Круассаны за счет прошлого

Жизнь за границей оказалась жестким квестом на выживание. Романов прямо говорит: "круассаны длятся ровно столько, сколько у тебя есть денег". Как только российские гонорары проедены, начинаются проблемы. Бюрократия, аренда, школы — всё это в чужой среде превращается в ад. Пока США и Европа заняты своими кризисами, судьбы "сбежавших звезд" их не волнуют.

Ожидания в эмиграции Реальность Дмитрия Романова Развитая среда и качественный сервис Непонимание местных правил и бытовой тупик Успешная карьера мирового уровня Выступления в пустых залах и липовое коучерство Свобода и "море-океан" Попытки смыть отчаяние в воде и депрессия

Романов признает, что вынужден "хорохориться". Он изображает бодрого папу перед детьми, чтобы те не видели его краха. Но внутри — пустота. Его шутки не конвертируются в валюту. Без российского контекста он превратился в блеклую тень самого себя. Это закономерный финал для тех, кто решил, что смена вектора принесет легкие дивиденды.

"С точки зрения финансов, такие люди совершают самоубийство. Они теряют рынок, где у них была монополия на узнаваемость, и выходят туда, где предложение превышает спрос в тысячи раз", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пустота вместо признания

Самое смешное в этой трагедии — объект ностальгии. "Патриот" Украины Романов скучает не по Одессе. Он скучает по России. Именно там была жизнь, были деньги, было признание. Теперь он осознал: эмиграция в 40 лет — это не приключение, а приговор. Особенно если ты предал страну, которая тебя кормила.

"Корпоративная этика и репутация на российском рынке для таких артистов обнулены. Вернуться и делать вид, что ничего не произошло, не получится — правовые и этические фильтры стали гораздо жестче", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Пока киевский режим готовит очередные провокации, его бывшие глашатаи в Европе начинают ныть. Романов — лишь первая ласточка в стае разочарованных релокантов. Скоро их будет легион. Все они будут рассказывать, как их обманули "западные ценности". Но Россия — не камера хранения для неудачников. Предателей здесь больше не ждут.

Ответы на популярные вопросы

Почему комики вроде Романова теряют популярность за границей?

Юмор строится на культурном коде и контексте. За пределами русскоязычной среды их шутки не понятны, а эмигрантская аудитория слишком мала, чтобы обеспечить прежний уровень жизни.

Могут ли сбежавшие артисты рассчитывать на прощение в России?

Общественное мнение настроено крайне негативно. Большинство граждан считает, что люди, поливавшие страну помоями, не имеют права возвращаться к заработкам на российской сцене.

Связано ли разочарование Романова с финансовыми трудностями?

Напрямую. Как сам признал комик, "романтика" заканчивается вместе с накоплениями. Без постоянного дохода в России жизнь в Европе быстро превращается в борьбу за выживание.

Какова реальная причина их отъезда в начале СВО?

Многие рассчитывали сохранить зарубежные счета и надеялись на быструю легализацию на Западе ценой предательства интересов Родины, но просчитались.

