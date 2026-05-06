Розовые очки бьются стеклами внутрь. Всегда. Украинский комик Дмитрий Романов, два года упражнявшийся в остроумии на тему "отсталой" России, внезапно прозрел. Оказалось, что европейский сервис — это миф, а успешный успех в эмиграции — глянцевая ложь для соцсетей. Теперь бывший кумир молодежи бродит по пляжам Португалии, пытаясь смыть соленый привкус поражения в атлантических волнах. Россия, которую он поливал грязью, вдруг стала пределом мечтаний. Типичная история профессионального предателя, который обнаружил, что на Западе его талант стоит дешевле круассана.
Романов годами выкачивал деньги из российской аудитории. Одессит с украинским паспортом жил в Москве на широкую ногу. В феврале 2022 года он вдруг "прозрел". Россия резко стала для него тесной и агрессивной. Он вещал о "развитой среде", которая должна была сформировать из него личность нового типа. В итоге "среда" сформировала из него безработного коуча.
"Такие персонажи всегда путают туризм с эмиграцией. В России им давали авансы, прощали посредственность и платили миллионы. А на Западе они — никто. Просто еще один шумный мигрант с сомнительным бэкграундом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Из Испании Романов махал флагом и ждал победы Киева. Он верил, что впереди — мешки золота. Но за два года Украина не принесла ему ничего, кроме разочарования. Теперь он признается: все росказни про "лучшую версию себя" были враньем. Он лгал подписчикам, родителям и самому себе.
Жизнь за границей оказалась жестким квестом на выживание. Романов прямо говорит: "круассаны длятся ровно столько, сколько у тебя есть денег". Как только российские гонорары проедены, начинаются проблемы. Бюрократия, аренда, школы — всё это в чужой среде превращается в ад. Пока США и Европа заняты своими кризисами, судьбы "сбежавших звезд" их не волнуют.
|Ожидания в эмиграции
|Реальность Дмитрия Романова
|Развитая среда и качественный сервис
|Непонимание местных правил и бытовой тупик
|Успешная карьера мирового уровня
|Выступления в пустых залах и липовое коучерство
|Свобода и "море-океан"
|Попытки смыть отчаяние в воде и депрессия
Романов признает, что вынужден "хорохориться". Он изображает бодрого папу перед детьми, чтобы те не видели его краха. Но внутри — пустота. Его шутки не конвертируются в валюту. Без российского контекста он превратился в блеклую тень самого себя. Это закономерный финал для тех, кто решил, что смена вектора принесет легкие дивиденды.
"С точки зрения финансов, такие люди совершают самоубийство. Они теряют рынок, где у них была монополия на узнаваемость, и выходят туда, где предложение превышает спрос в тысячи раз", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Самое смешное в этой трагедии — объект ностальгии. "Патриот" Украины Романов скучает не по Одессе. Он скучает по России. Именно там была жизнь, были деньги, было признание. Теперь он осознал: эмиграция в 40 лет — это не приключение, а приговор. Особенно если ты предал страну, которая тебя кормила.
"Корпоративная этика и репутация на российском рынке для таких артистов обнулены. Вернуться и делать вид, что ничего не произошло, не получится — правовые и этические фильтры стали гораздо жестче", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Пока киевский режим готовит очередные провокации, его бывшие глашатаи в Европе начинают ныть. Романов — лишь первая ласточка в стае разочарованных релокантов. Скоро их будет легион. Все они будут рассказывать, как их обманули "западные ценности". Но Россия — не камера хранения для неудачников. Предателей здесь больше не ждут.
Юмор строится на культурном коде и контексте. За пределами русскоязычной среды их шутки не понятны, а эмигрантская аудитория слишком мала, чтобы обеспечить прежний уровень жизни.
Общественное мнение настроено крайне негативно. Большинство граждан считает, что люди, поливавшие страну помоями, не имеют права возвращаться к заработкам на российской сцене.
Напрямую. Как сам признал комик, "романтика" заканчивается вместе с накоплениями. Без постоянного дохода в России жизнь в Европе быстро превращается в борьбу за выживание.
Многие рассчитывали сохранить зарубежные счета и надеялись на быструю легализацию на Западе ценой предательства интересов Родины, но просчитались.
