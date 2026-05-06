Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана

Над метаниями в Белом доме смеётся весь мир, а его обитателям — как с гуся вода, настолько они увязли в своей исключительности, которую нечем подтвердить.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп и Марко Рубио

Началась вторая военная операция США против Ирана

Госсекретарь Марко Рубио, выступая перед журналистами, подтвердил, что операция "Эпическая ярость" против Ирана закончена и объявил о переходе к операции "Проект Свобода".

Рубио раскрыл новые цели США. Первая — открыть Ормузский пролив так, чтобы он был доступен всем на равных условиях, без мин и платы за проход. То есть вернуть всё, как было до агрессии. Вторая цель — "спасти почти 23 000 гражданских лиц из 87 разных стран, которые оказались в ловушке в Персидском заливе и были брошены на произвол судьбы иранским режимом". Почему бы не 23 487 из 126 стран — так было бы гораздо эпичнее.

Также Рубио объяснил, как это американцы будут делать.

"Огонь не открывается, если только по нам не открыли огонь первыми. Понятно? Мы не нападаем на них. Но если они нападают на нас или на судно, на это нужно отвечать. Вы не позволите какому-нибудь быстроходному катеру подойти к кораблю и начать его обстреливать, мы на это ответим", — сказал Рубио.

Но как таким способом "освобождать", Рубио не знает.

Он обвинил иранцев в пиратстве, хотя президент Дональд Трамп днём ранее сказал, что это США действуют как пираты.

И тут же была отменена

Самоё интересное, что Трамп через два часа после выступления Рубио, ссылаясь на просьбу Пакистана, объявил о приостановке второго плана, якобы чтобы снова попробовать договориться с Тегераном. Значит, в Белом доме царит настоящая паника.

Иранское информационное агентство Tasnim так описало финал "Проекта Свобода":

1.Несколько ракет попали по американскому военному патрульному катеру.

2.Атака из неизвестного источника на порт Фуджейра, ОАЭ.

3.Повышение цен на бензин в США.

На самом деле, команда Трампа напугана перспективами возобновления полномасштабной войны и угрозой затопления своих эсминцев и, конечно, цены на бензин имеют значение. От республиканцев избиратели требуют сейчас поменьше говорить про войну и делать упор на экономику.

Что же касается операции "Эпическая ярость", то её итоги и вовсе неутешительные. Иран не капитулировал, сменить режим на лояльный не удалось, запасы ядерного топлива не изъяты, ракетная программа целёхонька, "ось сопротивления" продолжает работать.

Так кто же здесь сумасшедший?

Рубио объяснил причины своего отступления тем, что лидеры Ирана "сумасшедшие", так как "до сих пор не сделали рациональный выбор и не сдались". По его логике, "рациональным" решением для Ирана было бы отказаться от ядерных амбиций и прекратить сопротивление под давлением санкций и ударов и сдаться. На самом деле, Иран отстаивает свой суверенитет, а вот США — свою "исключительность" быть "мировым жандармом".

Многие аналитики называют внешнюю политику Трампа "безумной", указывая на то, что США начали масштабную военную операцию, не имея внятного плана по достижению своих долгосрочных целей, а также плана выхода из неё. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер охарактеризовал публичные угрозы президента (например, обещание нанести удары по электростанциям и мостам) как "разглагольствования невменяемого безумца". Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал угрозы Белого дома в адрес Ирана "совершенно сумасшедшими".

Суть в том, что Иран очень устойчив политически, а США совершенно неустойчивы. При любом продолжении конфликта Иран выигрывает, сохраняя доходы от продажи нефти, а США грозит экономический коллапс и чехарда во власти.

