Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана

Мир » Азия » Ближний Восток

Над метаниями в Белом доме смеётся весь мир, а его обитателям — как с гуся вода, настолько они увязли в своей исключительности, которую нечем подтвердить.

Дональд Трамп и Марко Рубио
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп и Марко Рубио

Началась вторая военная операция США против Ирана

Госсекретарь Марко Рубио, выступая перед журналистами, подтвердил, что операция "Эпическая ярость" против Ирана закончена и объявил о переходе к операции "Проект Свобода".

Рубио раскрыл новые цели США. Первая — открыть Ормузский пролив так, чтобы он был доступен всем на равных условиях, без мин и платы за проход. То есть вернуть всё, как было до агрессии. Вторая цель — "спасти почти 23 000 гражданских лиц из 87 разных стран, которые оказались в ловушке в Персидском заливе и были брошены на произвол судьбы иранским режимом". Почему бы не 23 487 из 126 стран — так было бы гораздо эпичнее.

Также Рубио объяснил, как это американцы будут делать.

"Огонь не открывается, если только по нам не открыли огонь первыми. Понятно? Мы не нападаем на них. Но если они нападают на нас или на судно, на это нужно отвечать. Вы не позволите какому-нибудь быстроходному катеру подойти к кораблю и начать его обстреливать, мы на это ответим", — сказал Рубио.

Но как таким способом "освобождать", Рубио не знает.

Он обвинил иранцев в пиратстве, хотя президент Дональд Трамп днём ранее сказал, что это США действуют как пираты.

И тут же была отменена

Самоё интересное, что Трамп через два часа после выступления Рубио, ссылаясь на просьбу Пакистана, объявил о приостановке второго плана, якобы чтобы снова попробовать договориться с Тегераном. Значит, в Белом доме царит настоящая паника.

Иранское информационное агентство Tasnim так описало финал "Проекта Свобода":

1.Несколько ракет попали по американскому военному патрульному катеру.
2.Атака из неизвестного источника на порт Фуджейра, ОАЭ.
3.Повышение цен на бензин в США.

На самом деле, команда Трампа напугана перспективами возобновления полномасштабной войны и угрозой затопления своих эсминцев и, конечно, цены на бензин имеют значение. От республиканцев избиратели требуют сейчас поменьше говорить про войну и делать упор на экономику.

Что же касается операции "Эпическая ярость", то её итоги и вовсе неутешительные. Иран не капитулировал, сменить режим на лояльный не удалось, запасы ядерного топлива не изъяты, ракетная программа целёхонька, "ось сопротивления" продолжает работать.

Так кто же здесь сумасшедший?

Рубио объяснил причины своего отступления тем, что лидеры Ирана "сумасшедшие", так как "до сих пор не сделали рациональный выбор и не сдались". По его логике, "рациональным" решением для Ирана было бы отказаться от ядерных амбиций и прекратить сопротивление под давлением санкций и ударов и сдаться. На самом деле, Иран отстаивает свой суверенитет, а вот США — свою "исключительность" быть "мировым жандармом".

Многие аналитики называют внешнюю политику Трампа "безумной", указывая на то, что США начали масштабную военную операцию, не имея внятного плана по достижению своих долгосрочных целей, а также плана выхода из неё. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер охарактеризовал публичные угрозы президента (например, обещание нанести удары по электростанциям и мостам) как "разглагольствования невменяемого безумца". Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал угрозы Белого дома в адрес Ирана "совершенно сумасшедшими".

Суть в том, что Иран очень устойчив политически, а США совершенно неустойчивы. При любом продолжении конфликта Иран выигрывает, сохраняя доходы от продажи нефти, а США грозит экономический коллапс и чехарда во власти.

Читайте канал автора "Экспертиза от Степушовой".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Темы иран война дональд трамп ближний восток соединённые штаты америки
Новости Все >
Цена коллекционного объекта: что скрывается за многомиллиардными чеками на жилье в Москве
Чужие судебные споры стали новым развлечением: заседания превращаются в театр для скучающих
Предательские слёзы отца: как звезда Уральских пельменей пересмотрел свои взгляды на воспитание детей
Невидимая война на дорогах: как камеры в салоне разрушают схемы автоподставщиков
Цена репутации: как Энн Хэтэуэй рискует любовью публики из-за одного фото в Нью-Йорке
PDF или Word: один неправильный формат резюме может стоить вам работы мечты
Ранний подъем может украсть здоровье: одна ошибка со сном бьет по сердцу и весу
Грибная диета: почему популярный тренд может скрывать неожиданные риски
Педаль стала ватной? Один опасный признак, что тормоза вашей машины на грани пожара
Урожай будет сладким и крепким: неожиданный способ мульчирования ветками
Сейчас читают
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Здоровье
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Новости спорта
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Последние материалы
"Пятерочка" доставляет: история одного заказа, который растаял вместе с репутацией ритейлера
Ранний подъем может украсть здоровье: одна ошибка со сном бьет по сердцу и весу
Грибная диета: почему популярный тренд может скрывать неожиданные риски
Между ростом и застоем: смогут ли страны БРИКС сменить сырьевую модель на высокотехнологичную
Педаль стала ватной? Один опасный признак, что тормоза вашей машины на грани пожара
Урожай будет сладким и крепким: неожиданный способ мульчирования ветками
Граница на замке: фитосанитарный контроль пресёк ввоз 16,9 тонны заражённых томатов в Оренбургской области
Конфликт в шоу-бизнесе: как Гуф отреагировал на обвинения в мошенничестве со стороны блогера
Обвал среди учебного дня: эвакуировано 97 человек из повреждённого колледжа в Екатеринбурге
Сезон укусов: в Курской области зафиксировано 171 обращение за помощью после укусов клещей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.