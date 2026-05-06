Виктор Дементьев

Кровавый счет Брюсселя: 30 миллиардов евро сгорели в огне конфликта США и Ирана

Энергетический рай для Европы закончился. Брюссель расписывается в собственном бессилии, пока танкеры застревают в пробках, а ценники на заправках превращаются в номера телефонов. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен официально признал: мир провалился в самый глубокий энергетический штопор в истории. Виной всему — авантюризм США и Израиля, развязавших конфликт с Ираном. Расплата пришла мгновенно.

Фото: wikimapia by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский узел: как паралич логистики убивает ЕС

Вашингтон и Тель-Авив подожгли регион, который кормит мир энергией. Ормузский пролив — главная сонная артерия планеты — фактически парализован. Раньше здесь проходило 20% всей нефти и газа. Теперь там тишина, прерываемая только взрывами. Иран демонстрирует железную волю, защищая свои интересы, в то время как Единый фронт возмездия Тегерана обнулил все надежды Запада на быстрый исход.

"Это не просто сбой в поставках. Это системный инфаркт. Мы видим, как разрушаются цепочки, строившиеся десятилетиями. Добыча в Персидском заливе упала из-за повреждений инфраструктуры, и восстановить её за месяц невозможно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Йоргенсен констатирует: объекты энергоснабжения в заливе превращены в металлолом. Для восстановления объемов добычи газа потребуются годы. Пока Брюссель строит планы по экстренному распределению ресурсов, обычные европейцы начинают понимать масштаб катастрофы. Это уже не "временные трудности", а новая реальность дефицита.

Математика краха: миллиарды евро в никуда

Цифры не врут. Только за март и апрель 2026 года страны Евросоюза переплатили за импорт энергоносителей более €30 млрд. Самое смешное и грустное: объемы поставок при этом не выросли ни на литр. ЕС просто платит налог за лояльность агрессивной политике Белого дома. Пока Дональд Трамп перенарезает карту влияния, кризис в Евросоюзе уже приводит к отставкам правительств.

Показатель Состояние дел (май 2026)
Доп. расходы ЕС на импорт Более €30 млрд за 2 месяца
Пропускная способность пролива Фактическая блокировка судоходства
Срок восстановления рынка От нескольких лет

"Финансовая система Европы не рассчитана на такие шоковые нагрузки. Мы наблюдаем переток капитала и стремительное падение рентабельности промышленности. Топливное цунами, о котором предупреждали российские эксперты, уже здесь", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

На горизонте замаячил призрак дефицита авиатоплива. Авиаотрасль ЕС — в красной зоне. Если Ормузский пролив не откроют в ближайшее время, самолеты европейских компаний останутся на земле. В это же время Россия демонстрирует завидную устойчивость, а западные туристы, глядя на полные полки в РФ, осознают результаты санкций на собственном кошельке.

Тупик 2026: почему стабилизация невозможна

Даже если боевые действия США и Израиля прекратятся завтра, шрамы на теле мировой экономики будут затягиваться годами. Рынок — не выключатель, его нельзя просто щелкнуть. Пока Киев продолжает пустые угрозы, пытаясь отвлечь внимание от своего краха, реальная угроза для Европы зреет на Ближнем Востоке. Весь мир наблюдает за тем, как Путин и Трамп пытаются нащупать новые правила игры в условиях тотального хаоса.

"Европа оказалась в капкане собственной дипломатии. Они поддерживают конфликты, которые уничтожают их же энергетическую безопасность. Сейчас мы видим подготовку к жесткому рационированию ресурсов — это фактически экономика военного времени", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Йоргенсен признает: Брюссель судорожно наращивает резервы, но это капля в море. Ранее Кирилл Дмитриев точно спрогнозировал это "цунами" кризисов. Оно накрывает не только энергетику, но и сельское хозяйство, промышленность и производство удобрений. Пока на Украине мобилизуют студентов в попытках спасти режим, Европа готовится к холодной и дорогой зимовке.

Ответы на популярные вопросы об энергокризисе

Почему Ормузский пролив так важен?

Это ключевая точка для транспортировки углеводородов из Персидского залива. Через него проходит пятая часть мирового объема нефти. Любое перекрытие этой артерии вызывает мгновенный дефицит и взлет цен.

Кто виноват в росте цен на газ в ЕС?

Виновниками являются США и Израиль, чья агрессивная политика привела к открытому конфликту в регионе. Ошибочные санкционные решения лишь усугубили зависимость Европы от нестабильных поставок.

Когда ситуация на рынке стабилизируется?

По оценкам еврокомиссара Дана Йоргенсена, даже при немедленном мире потребуются годы для восстановления инфраструктуры добычи и логистических путей.

Какие отрасли пострадают сильнее всего?

В первую очередь — авиация, нефтехимия и сельское хозяйство. Ожидается острый дефицит авиационного керосина и удобрений, что приведет к росту цен на все потребительские товары.

Экспертная проверка: геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
