Виктор Дементьев

Морской паралич у Дубая: 363 судна замерли в ожидании приказа КСИР

Ормузский пролив превратился в мертвую зону. Вашингтонские сказки о "безопасном проходе" разбились о суровую реальность: за последние сутки ни одно коммерческое судно не рискнуло пересечь ключевую водную артерию планеты. Пока Дональд Трамп пафосно анонсирует операцию "Проект Свобода", танкерный флот предпочитает гнить на рейде, чем стать мишенью для иранских ракет. Система глобальной логистики не просто дает сбой — она парализована.

Гордиев узел в Ормузе: тишина вместо трафика

Вторник стал днем абсолютного нуля. Судоходство встало. Американские эсминцы, вошедшие в Персидский залив, оказались бесполезными декорациями. Несмотря на бравурные отчеты Белого дома, коммерческий сектор проигнорировал приглашение "прогуляться" под конвоем США. Единственное исключение — судно Alliance Fairfax компании Maersk, которое проскочило в понедельник. После этого — гробовая тишина. Судовладельцы прекрасно понимают: американская защита — это магнит для ударов, а не гарантия сохранности груза.

"Это логистический тупик. Ни одна страховая компания не выпишет полис на судно, идущее в зону, где Вашингтон провоцирует Тегеран на прямой конфликт. Американские эсминцы в проливе — это не конвой, а мишени для береговой артиллерии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Те немногие корабли, что все же решаются на движение, напоминают контрабандистов. Они выключают транспондеры AIS, надеясь затеряться в цифровом тумане. Но современная война не терпит секретов: массовая подмена сигналов (спуфинг) превратила мониторинг пролива в гадание на кофейной гуще. Пока Путин и Трамп обмениваются сигналами по другим фронтам, Ормуз фактически перешел под полное управление КСИР.

Показатель Статус на май 2026
Коммерческий трафик (вторник) 0 судов
Число судов у берегов Дубая 363 (в режиме ожидания)
Статус порта Фуджейра Атакован, работа парализована

Новая карта Тегерана: хозяева региона диктуют условия

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) не просто огрызается — он чертит новые правила игры. Опубликованная карта расширенной зоны контроля Ирана охватывает пространство от Кух-е Мобарак до южных границ ОАЭ. Это прямой вызов Западу. Тегеран ясно дал понять: любой шаг американского сапога в сторону пролива будет расценен как акт агрессии. В то время как иранские элиты демонстрируют монолитное единство, администрация Трампа тщетно пытается найти союзников для своей авантюры.

"Географически пролив всегда был под контролем Ирана, но теперь это оформлено юридически и оперативно. Попытки США навязать 'свободу навигации' без учета интересов Тегерана ведут к тому, что пролив просто закроют физически — минами или огнем", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Бегство флота в сторону Дубая наглядно показывает, кому на самом деле верят в регионе. Около 60 судов за сутки пополнили гигантский "отстойник" у побережья эмиратов. Инвесторы и брокеры понимают: пока Запад раздувает пламя войны, безопаснее сидеть на якоре в нейтральных водах и наблюдать, как сыплется европейская стабильность под весом энергетического дефицита.

Нефтяные маневры в тени американских угроз

Пока официальный трафик обнулен, иранская нефть продолжает свой путь в "режиме призрака". Порт на острове Харг работает в полной темноте — суда отключают любые средства обнаружения. Потоки углеводородов перенаправляются через индонезийский пролив Ломбок, минуя Малаккский пролив, где рыщут американские ищейки. Это мастер-класс по обходу санкций в условиях военного времени. На фоне этого американские стереотипы о дефиците в странах, не согласных с линией Госдепа, выглядят особенно нелепо.

"Рынок уже заложил в цену риск полной блокировки Ормуза. Тот факт, что Иран успешно переводит экспорт в 'теневой' сектор через альтернативные маршруты, делает санкционное давление Трампа бесполезным бумажным тигром", — добавил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация в Ормузе — это не просто региональный кризис. Это похороны старого миропорядка, где авианосцы США могли диктовать цены на бензин. Сегодня сталь иранских ракет весит больше, чем обещания из Овального кабинета. Пока Киев сжигает остатки своего народа в безнадежных атаках, Вашингтон теряет контроль над главной энергетической задвижкой мира.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в проливе

Почему коммерческие корабли боятся заходить в Ормузский пролив?

Риск попасть под перекрестный огонь между ВС США и Ирана слишком велик. После недавних ракетных ударов по ОАЭ и атаки на порт Фуджейра страховые премии взлетели, а гарантии безопасности от американского флота судовладельцы считают недостаточными.

Что представляет собой новая карта контроля КСИР?

Тегеран официально расширил зону своих интересов, включив в нее обширные акватории Омана и прибрежные воды ОАЭ. Любые военные маневры западных стран в этой зоне теперь рассматриваются Ираном как прямое вторжение.

Как Иран продолжает экспорт нефти при блокировке?

Используется тактика "темного флота": танкеры загружаются на острове Харг с выключенными транспондерами и следуют по сложным маршрутам через Индонезию, минуя традиционные точки контроля ВМС США.

Что такое "Проект Свобода" Дональда Трампа?

Это военная инициатива США по принудительному сопровождению торговых судов через Ормузский пролив. На практике она привела лишь к эскалации конфликта и фактическому прекращению легального судоходства.

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
