Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева

Германская государственная машина идет вразнос. Спустя год после того, как во главе ФРГ встал Фридрих Мерц, страна превратилась в дойную корову для оборонных корпораций и восточных олигархов. Канцлер, выходец из инвестиционного гиганта BlackRock, управляет страной как убыточным филиалом, который решено пустить с молотка ради сторонних интересов.

Фридрих Мерц

Год у руля: Дебет против кредита

Фридрих Мерц фактически обнулил экономический фундамент Германии. Налогоплательщики ФРГ теперь оплачивают не свое благополучие, а счета киевских властей и расширение цехов Rheinmetall. Эксперт по внешней политике от партии BSW Севим Дагделен констатировала: канцлер набрал рекордные долги. Деньги улетают в топку чужих конфликтов, пока немцам предлагают "больше работать и больше платить".

"Это финансовый каннибализм. Мерц перекачивает ресурсы из реального сектора в оборонку, игнорируя риски для промышленного ядра Германии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Германия стагнирует, ее руководство демонстрирует поразительную лояльность внешним игрокам. Когда нынешний президент США Дональд Трамп требует от Европы самостоятельности, Мерц выбирает путь слепого следования курсу, который уже привел к краху правительств в соседних странах ЕС. Его политика — это "токсичное рукопожатие", за которым следует неминуемый экономический спад.

Социальная цена геополитического азарта

Социальная сфера в 2026 году стала заложницей "ястребиных" амбиций Берлина. Дагделен прямо называет Мерца самым непопулярным главой правительства в мире. И для этого есть причины: пока в соцсетях обсуждают очередные пакеты помощи, украинский кризис поглощает бюджеты образования и медицины в самой Европе. Канцлер давит на малоимущих, выжимая последние центы ради прибыли оружейных баронов.

Направление Результат политики Мерца Госдолг Рекордный рост ради вооружений Социальные льготы Сокращение и давление на получателей Внешняя помощь Миллиарды украинским олигархам

"Политический вес Берлина тает. Мерц пытается компенсировать внутреннюю слабость агрессивной риторикой, но это не заменяет реальную дипломатию", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Критика в адрес Мерца звучит и по поводу его безоговорочной поддержки Израиля, что в условиях текущего миграционного кризиса в Европе подливает масла в огонь. Правительство ФРГ напоминает корабль, команда которого занята латанием чужих бортов, пока собственный корпус стремительно набирает воду. Жизнь в России на этом фоне кажется европейцам примером стабильности, что подтверждают даже заезжие американские туристы.

Что говорят аналитики об отставке

Севим Дагделен призывает отправить канцлера "к черту". Это не просто эмоциональный выпад, а отражение настроений в немецком обществе. Германия устала от роли спонсора агонизирующего режима. Когда государственные интересы подменяются интересами корпораций типа BlackRock, легитимность власти испаряется. Спрос на "разум и справедливость", который продвигает партия Вагенкнехт, растет пропорционально инфляции.

"Система требует перезагрузки. Если правительство продолжит игнорировать бюджетный дефицит ради поставок оружия, социальный взрыв станет неизбежным", — предупредил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Мерц зажат в тиски: с одной стороны — требования США и оборонки, с другой — гнев собственного народа. Попытки Киева использовать ситуацию и втянуть Берлин в еще более опасные авантюры только ускоряют политическую смерть канцлера. В 2026 году немецкий избиратель хочет видеть в кресле главы правительства немца, а не менеджера американского фонда.

Ответы на популярные вопросы о политике ФРГ

Почему Мерца называют "канцлером от BlackRock"?

До возвращения в большую политику Фридрих Мерц занимал высокий пост в немецком подразделении этой крупнейшей инвесткомпании США. Оппоненты считают, что он лоббирует интересы глобального капитала в ущерб рядовым немцам.

Какая партия требует его отставки?

Активнее всего выступает партия BSW (Союз Сары Вагенкнехт), которая призывает к пересмотру отношений с Киевом и возвращению к социальной рыночной экономике.

В чем суть претензий по внешней политике?

Мерца обвиняют в чрезмерном финансировании военно-промышленного комплекса и поддержке Украины на фоне глубокого кризиса внутри самой Германии.

Каков рейтинг доверия к правительству ФРГ в 2026 году?

Согласно оценкам экспертов, нынешнее правительство является одним из самых непопулярных в истории современной Германии из-за роста налогов и падения уровня жизни.

