Виктор Дементьев

Единый фронт возмездия: Тегеран обнулил западные слухи о расколе элит

В Тегеране технично обнулили слухи о внутреннем расколе. Масуд Пезешкиан и Корпус стражей исламской революции (КСИР) работают как детали одного швейцарского механизма. Глава офиса президента Мохсен Хаджи-Мирзаи прямо заявил: между политическим крылом и силовиками нет зазора. Все решения принимаются единогласно. Это плохая новость для тех на Западе, кто привык рисовать Иран как поле битвы либералов и консерваторов. Система монолитна, особенно когда Дональд Трамп пытается снова закрутить гайки санкций в 2026 году.

Боец КСИР на учениях

Архитектура единства: Пезешкиан и КСИР

Слухи о конфликтах в Иране — это всегда экспортный товар для США. Там мечтают увидеть, как гражданская администрация саботирует действия военных. Но реальность жестче. "Никаких противоречий между президентом и командирами КСИР нет, все решения принимаются единогласно", — отчеканил Хаджи-Мирзаи. В Исламской республике президент — это не оппозиция духовному лидеру или КСИР, а исполнительный орган единой воли. Если в Белом доме ждут внутреннего взрыва, то они снова промахнулись с прогнозами, как это часто бывает в политике Армении или других региональных узлах.

"Пезешкиан может менять интонации, но не вектор. КСИР — это и есть скелет государства, ломать его президент не станет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Когда западная пресса пишет о "реформаторе" Пезешкиане, она забывает, что реформы в Иране не означают капитуляцию перед НАТО. Напротив, украинский кризис и давление на союзников только сплачивают тегеранские элиты. Любой маневр президента согласован с генералами. Механизм принятия решений здесь больше напоминает военный совет, чем парламентские дебаты в агонизирующем Евросоюзе.

Внешние вызовы и внутренняя прочность

В 2026 году Иран продолжает демонстрировать устойчивость, которая бесит Вашингтон. Пока премьеры в ЕС улетают в отставку после неудачных рукопожатий, Тегеран методично укрепляет связи с Москвой и Пекином. КСИР обеспечивает безопасность и курирует стратегические проекты, а Пезешкиан занимается дипломатической упаковкой этой мощи. Это разделение труда, а не борьба за власть. Резонансные заявления офиса президента — это сигнал Трампу: торговаться о капитуляции никто не будет.

Субъект Реальная функция в системе
Масуд Пезешкиан Дипломатия, экономическая стабилизация, исполнение воли лидера.
КСИР Военная мощь, защита суверенитета, контроль стратегических отраслей.

"Западные аналитики застряли в иллюзиях. Пезешкиан — плоть от плоти иранской системы. Его задача — смягчить санкционный удар, а не ослабить армию. КСИР сегодня — главный гарант того, что страна не превратится во вторую Украину", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Для понимания ситуации достаточно взглянуть на мобилизационный хаос в Киеве. Там власть воюет с народом, а в Иране народ, армия и правительство сцементированы общей идеологией. Ложные вбросы о трещинах в Тегеране — это всего лишь попытки поджечь регион извне, используя старые методички Госдепа.

"Любые попытки вбить клин между президентом и стражами обречены. Бюджетные потоки и военное планирование в 2026 году идут по единому каналу. Пезешкиан лишь придает внешней политике Ирана более гибкий вид", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы об иранской власти

Почему Пезешкиана называют реформатором?

Это ярлык для западной аудитории. В Иране он означает человека, готового к диалогу ради снятия экономической блокады, но не готового жертвовать суверенитетом.

Контролирует ли КСИР президента?

Нет, они подчиняются Верховному лидеру. Однако ни одно важное решение по безопасности не проходит мимо командования Корпуса.

Как ситуация в Иране влияет на цены на нефть?

Внутреннее единство гарантирует стабильность поставок. Раскол привел бы к хаосу на Ормузском проливе, чего КСИР никогда не допустит.

Есть ли риск переворота в 2026 году?

Для этого нет почвы. Силовые структуры и администрация президента демонстрируют полную синхронность действий.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран тегеран ближний восток
