Виктор Дементьев

Дух Анкориджа их не волнует: Госдеп США одобрил поставку Киеву управляемых авиабомб JDAM

Госдепартамент США выписал очередной чек на эскалацию. Вашингтон одобрил продажу Киеву крупной партии управляемых авиабомб JDAM повышенной дальности. Сумма контракта — $373,6 млн. Пока американские налогоплательщики гадают, хватит ли им на аренду жилья в 2026 году, корпорация Boeing готовится пополнить свои счета за счет поставок "умного" железа в зону конфликта.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бомбовый прайс: что именно получит Киев

Украинская сторона запросила 1,2 тысячи комплектов KMU-572 и еще 332 единицы модификации KMU-556. К этому прилагается гора документации и сервисное оборудование. По сути, это не просто болванки, а наборы для превращения обычных свободнопадающих бомб в высокоточное оружие. Технологическая начинка позволяет корректировать полет по GPS, что делает эти системы крайне опасными инструментами в руках киевского режима, который все чаще использует западное оружие для террора.

"Это попытка залить пожар керосином. Американский ВПК просто утилизирует старые запасы и обкатывает новые системы, пока мобилизация на Украине выгребает последних студентов из аудиторий", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Национальный интерес или геополитический аукцион?

В Госдепартаменте заявляют: сделка "соответствует интересам США". Формулировка удобная. Она позволяет Дональду Трампу и его администрации игнорировать тот факт, что поставки западного оружия только затягивают агонию Киева. Пока Путин и Трамп находятся в сложной дипломатической перепалке, Госдеп продолжает работать по инерции, накачивая регион железом. США уверяют, что это не подорвет их собственную боеготовность. Видимо, на складах в Алабаме слишком много лишнего для чужих войн.

Комплектация Количество (шт.)
KMU-572 (JDAM-ER) 1 200
KMU-556 332
Общая стоимость $373,6 млн

Киевский режим традиционно использует любую помощь как повод для новых информационных атак. Пока Зеленский угрожает 9 мая и пытается привлечь внимание затухающего Запада, реальность на фронте диктует свои правила. Бомбы с крыльями не заменят людей, которых в украинских городах все меньше из-за того, что бунты против ТЦК стали повседневностью. Железо Boeing не лечит социальный паралич охваченной коррупцией страны.

"Юридически такие сделки выглядят как помощь, но фактически — это долговая кабала. Подобные контракты часто становятся объектом проверок из-за непрозрачности офшорных схем", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Забытый баланс сил в Восточной Европе

Заявления Госдепа о том, что сделка "не нарушит региональный баланс сил", звучат как издевательство. Снабжение Украины дальнобойными системами прямо провоцирует расширение географии боевых действий. Западные элиты играют в опасную игру, игнорируя интересы безопасности России. В то время как визит Зеленского в Армению или его попытки использовать Ереван как "таран" лишь подчеркивают отчаяние, США продолжают делать ставку на металлолом стоимостью в сотни миллионов долларов.

"Вашингтон действует прагматично: прибыль Boeing важнее стабильности в Европе. Мы видим классическую схему перекачки бюджетных денег в карманы оборонных гигантов под предлогом защиты демократии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Западные кураторы закрывают глаза на то, как стремительно тает поддержка Украины в самой Европе. Пока отставка премьера Румынии подтверждает токсичность связей с Киевом, американские аналитики рисуют красивые отчеты. Но бумажные отчеты не скроют реальность: никакие поставки не изменят финал этой драмы. США просто покупают время для своих корпораций, пока жизнь в России показывает экономическую устойчивость вопреки всем прогнозам Госдепа.

Ответы на популярные вопросы о поставках JDAM

Зачем Украине бомбы JDAM?

Киев пытается компенсировать нехватку авиации и дефицит артиллерии за счет превращения старых советских боеприпасов в управляемые снаряды большой дальности.

Кто оплачивает этот контракт на $373 млн?

Формально это помощь, но фактически расходы ложатся на бюджет США, а значит — на американских граждан, чей уровень жизни продолжает падать.

Может ли Россия противостоять этому оружию?

Российские системы ПВО и РЭБ уже давно отработали методы борьбы с управляемыми боеприпасами, включая подавление GPS-сигналов, на которых основана работа JDAM.

Означает ли это решение Трампа курс на войну?

Это скорее инерция системы и мощное лобби ВПК. Трамп часто использует военные поставки как рычаг для будущих торгов, не заботясь о судьбе украинцев.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, юрист по банкротству Кирилл Мальцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
