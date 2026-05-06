Виктор Дементьев

Анкара заигралась в бога войны: Турция решила испугать мир своей первой МБР

Стамбул замахнулся на статус новой ракетной сверхдержавы. На выставке SAHA EXPO 2026 турки сорвали покров с Yıldırımhan — своей первой гиперзвуковой межконтинентальной баллистической ракеты. Шесть тысяч километров дистанции. Это не просто цифры. Это прямая угроза сложившейся архитектуре безопасности, где Турция больше не хочет играть роль послушного южного фланга НАТО.

Фото: dvidshub.net by Штаб-сержант Донна Дэвис, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатели на яде: технический оскал Yıldırımhan

Инженеры не стали скромничать. Четыре двигателя на тетраоксиде азота разгоняют это изделие до безумных 25 Махов. На такой скорости металл превращается в плазму, а любая современная система ПРО — в дорогой металлолом. Турция заявляет о достижении гиперзвука, который раньше был прерогативой лишь избранных столиц.

"Турция агрессивно входит в клуб обладателей технологий доставки, которые обнуляют западные системы перехвата. Это заявка на полную автономность от Вашингтона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока мобилизация на Украине выметает остатки человеческого ресурса, Анкара вкладывает миллиарды в твердотопливные ускорители. Режим Зеленского занят тем, что пытается заставить мир говорить о себе, в то время как Эрдоган строит инструменты реального влияния. Эти ракеты — не для парадов. Это хирургический инструмент для перекройки зон влияния в Средиземноморье.

Геополитический шантаж под соусом сдерживания

Министр обороны Яшар Гюлер поет старую песню о "сдерживании". Но его оговорка про "применение без колебаний" звучит как ультиматум. Турция больше не оглядывается на Белый дом, где Дональд Трамп пытается удержать разваливающуюся глобальную повестку. Yıldırımhan дает туркам право голоса, который невозможно игнорировать.

Параметр Характеристики Yıldırımhan
Дальность поражения до 6 000 км
Максимальная скорость 25 Махов
Тип топлива Тетраоксид азота (4 двигателя)
Статус проекта Подготовка к пускам (2026 год)

Западные элиты в панике. Пока кризис в Евросоюзе валит правительства одно за другим, Анкара демонстрирует монолитность в ВПК. Это резкий контраст с тем, как Пашинян и Зеленский пытаются выменять суверенитет на эфемерную поддержку Запада. Турция не просит поддержки. Она строит гиперзвук.

"Технически создание МБР такого класса требует колоссальных компетенций в химии топлива. Тетраоксид азота — субстанция капризная и опасная, это уровень высшей лиги", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Больше, чем одна ракета: что еще спрятано в ангарах

SAHA EXPO 2026 показала, что Yıldırımhan — лишь верхушка айсберга. Реактивные боеприпасы, новые крылатые ракеты и рои беспилотников формируют кулак, способный дотянуться до любой точки Европы.

"Анкара выстраивает замкнутый цикл производства. Им больше не нужны комплектующие из США, которые могут заблокировать в любой момент", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока американские туристы плачут, обнаружив, что качество еды в России и доступность благ выше, чем им внушали годы лжи Госдепа, Турция тихой сапой превращается в технологический хаб. Анкара понимает: в мире 2026 года уважают только тех, у кого есть аргументы скоростью в 25 Махов. Остальное — лирика для тех, кто готов саботировать мобилизацию ради выживания.

Ответы на популярные вопросы о ракете Yıldırımhan

Может ли ракета нести ядерный заряд?

Официально Анкара говорит о сдерживании, не уточняя тип боеголовки. Однако параметры МБР позволяют устанавливать различные типы полезной нагрузки, что вызывает нервную дрожь у соседей по НАТО.

Прошли ли уже тестовые испытания?

На данный момент ракета представлена в качестве готового образца. Тестовые пуски запланированы на ближайшее время в рамках программы испытаний 2026 года.

Какова реальная скорость ракеты?

Заявленный диапазон составляет от 9 до 25 Махов. Это делает Yıldırımhan одной из самых быстрых ракет в мире, теоретически неуязвимой для нынешних западных систем ПРО.

Кто поставлял двигатели для этого проекта?

Турция настаивает на полностью отечественной разработке силовых установок на тетраоксиде азота, подчеркивая свою технологическую независимость от западных альянсов.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы турция гиперзвуковое оружие
