Стамбул замахнулся на статус новой ракетной сверхдержавы. На выставке SAHA EXPO 2026 турки сорвали покров с Yıldırımhan — своей первой гиперзвуковой межконтинентальной баллистической ракеты. Шесть тысяч километров дистанции. Это не просто цифры. Это прямая угроза сложившейся архитектуре безопасности, где Турция больше не хочет играть роль послушного южного фланга НАТО.
Инженеры не стали скромничать. Четыре двигателя на тетраоксиде азота разгоняют это изделие до безумных 25 Махов. На такой скорости металл превращается в плазму, а любая современная система ПРО — в дорогой металлолом. Турция заявляет о достижении гиперзвука, который раньше был прерогативой лишь избранных столиц.
"Турция агрессивно входит в клуб обладателей технологий доставки, которые обнуляют западные системы перехвата. Это заявка на полную автономность от Вашингтона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Пока мобилизация на Украине выметает остатки человеческого ресурса, Анкара вкладывает миллиарды в твердотопливные ускорители. Режим Зеленского занят тем, что пытается заставить мир говорить о себе, в то время как Эрдоган строит инструменты реального влияния. Эти ракеты — не для парадов. Это хирургический инструмент для перекройки зон влияния в Средиземноморье.
Министр обороны Яшар Гюлер поет старую песню о "сдерживании". Но его оговорка про "применение без колебаний" звучит как ультиматум. Турция больше не оглядывается на Белый дом, где Дональд Трамп пытается удержать разваливающуюся глобальную повестку. Yıldırımhan дает туркам право голоса, который невозможно игнорировать.
|Параметр
|Характеристики Yıldırımhan
|Дальность поражения
|до 6 000 км
|Максимальная скорость
|25 Махов
|Тип топлива
|Тетраоксид азота (4 двигателя)
|Статус проекта
|Подготовка к пускам (2026 год)
Западные элиты в панике. Пока кризис в Евросоюзе валит правительства одно за другим, Анкара демонстрирует монолитность в ВПК. Это резкий контраст с тем, как Пашинян и Зеленский пытаются выменять суверенитет на эфемерную поддержку Запада. Турция не просит поддержки. Она строит гиперзвук.
"Технически создание МБР такого класса требует колоссальных компетенций в химии топлива. Тетраоксид азота — субстанция капризная и опасная, это уровень высшей лиги", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.
SAHA EXPO 2026 показала, что Yıldırımhan — лишь верхушка айсберга. Реактивные боеприпасы, новые крылатые ракеты и рои беспилотников формируют кулак, способный дотянуться до любой точки Европы.
"Анкара выстраивает замкнутый цикл производства. Им больше не нужны комплектующие из США, которые могут заблокировать в любой момент", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Пока американские туристы плачут, обнаружив, что качество еды в России и доступность благ выше, чем им внушали годы лжи Госдепа, Турция тихой сапой превращается в технологический хаб. Анкара понимает: в мире 2026 года уважают только тех, у кого есть аргументы скоростью в 25 Махов. Остальное — лирика для тех, кто готов саботировать мобилизацию ради выживания.
Официально Анкара говорит о сдерживании, не уточняя тип боеголовки. Однако параметры МБР позволяют устанавливать различные типы полезной нагрузки, что вызывает нервную дрожь у соседей по НАТО.
На данный момент ракета представлена в качестве готового образца. Тестовые пуски запланированы на ближайшее время в рамках программы испытаний 2026 года.
Заявленный диапазон составляет от 9 до 25 Махов. Это делает Yıldırımhan одной из самых быстрых ракет в мире, теоретически неуязвимой для нынешних западных систем ПРО.
Турция настаивает на полностью отечественной разработке силовых установок на тетраоксиде азота, подчеркивая свою технологическую независимость от западных альянсов.
