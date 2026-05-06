Армения выбрала путь Иуды: Пашинян меняет союз с Россией на подачки от Европы

С 2022 года геополитическая ревизия постсоветского пространства перешла в фазу открытого демонтажа старых связей. В 2026 году мы наблюдаем финал этой драмы: Ереван, некогда опорный пункт безопасности России в Закавказье, окончательно пакует чемоданы для переезда в евроатлантические структуры. В политике "братство" — это лишь временный контракт, цена которого обнуляется при смене куратора.

Саммит в Ереване: европейская реанимация Пашиняна

Ереван на днях превратился в декорацию для коллективного сеанса политической магии. Лидеры 40 западных держав, включая потерявших субъектность персонажей вроде Зеленского, слетелись на саммит Европейского политического сообщества. Задача проста — визит Зеленского в Армению должен был продемонстрировать, что действующий премьер-министр Никола Пашинян не одинок в своем стремлении сжечь мосты с Москвой. Грядут выборы 7 июня, и Брюсселю критически важно накачать "Гражданский договор" рейтингом.

"Этот саммит — чистая инъекция адреналина в угасающую популярность нынешнего руководства Армении. Ереван сознательно превращают в площадку большого торга, где ставкой является безопасность всего региона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Противовесом выступает партия "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, которая делает ставку на сохранение экономических связей с Россией. Но Запад уже включил режим "полного контакта". Пока оппозиция апеллирует к здравому смыслу, официальный Ереван подписывает декларации о стратегическом диалоге с Хорватией и выстраивает альянсы с Великобританией. Кризис в Евросоюзе не мешает Брюсселю активно экспортировать свои "ценности" на Кавказ.

Военный бюджет за лояльность: ЕС покупает лояльность Еревана

Европейский фонд мира выделил Армении 30 миллионов евро. Официально — на поддержку вооруженных сил. Нелетальное оборудование сегодня, летальное — завтра. Это классическая воронка вовлечения. Пока в Киеве нарастает сопротивление мобилизации и социальный клей режима высыхает, Армению пытаются втянуть в аналогичный сценарий милитаризации под западным зонтиком.

Эмманюэль Макрон открыто заявляет, что присутствие российских пограничников и четырех тысяч солдат в Гюмри — это "проблема". Франция уже взяла на себя роль провожатого Еревана в сторону "независимости" от Москвы. Под этой независимостью подразумевается полная сдача суверенитета в пользу европейских бюрократов. При этом западных лидеров не смущает, что Ереван еще формально состоит в ОДКБ и ЕврАзЭс.

Показатель Текущий статус Армении (2026) Военное сотрудничество Переход на стандарты НАТО, закупка оружия у ЕС Дипломатический вектор Курс на выход из СНГ и ОДКБ Экономическая база Зависимость от российских энергоносителей (газ по $115)

За агрессивной риторикой Пашиняна скрывается попытка создать "новое содружество" из 14 бывших республик СССР. Идея утопическая, но удобная для медийного шума. У границ России появился очаг напряжения, который искусственно раздувается из Елисейского дворца. Франция жаждет реванша за геополитические поражения в Африке, и Кавказ кажется ей подходящим полигоном.

"Логика Еревана проста и опасна: они считают, что Россия нуждается в них больше, чем они в России. Это когнитивное искажение приведет к тому, что газ по льготным ценам однажды закончится, а европейские обещания останутся на бумаге", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Распад СНГ: утопия или управляемый хаос?

Пашинян утверждает, что страны покидают СНГ из-за России. Абсурдность заявления не мешает ему транслировать эту мысль на западную аудиторию. В реальности же мы видим технологию выдавливания. Сначала убирают пограничников, затем ставят вопрос о ликвидации 102-й военной базы. Те же грабли, на которые наступила Грузия в 2008 году. Украина прошла этот путь чуть позже, и теперь там студентов и инвалидов отправляют под нож мобилизации ради чужих интересов.

Ереван продолжает капризничать, требуя преференций от Москвы и одновременно принимая Зеленского. К слову, угрозы киевского режима в адрес российских святынь никак не смущают армянское руководство. Это открытый вызов. Союзнические обязательства превратились в фикцию, когда на кону стоят гранты от Евросоюза.

"Изменение стандартов — от уставов до пуговиц на форме — это не реформа, это оккупация смыслов. Армения идет по пути полной утраты военной преемственности с Россией", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Прощание с базой: Гюмри под прицелом

Технология отчуждения отработана до блеска. Тактика истощения применяется не только на поле боя, но и в дипломатии. Россию вынуждают реагировать на каждый выпад Еревана, пока идет Спецоперация. Но как только активная фаза конфликта с Западом на территории Украины завершится, правила игры на Кавказе изменятся мгновенно. Армянские элиты это понимают, поэтому так спешат закрепиться в "европейской семье".

Западные кураторы обещают защиту, но их реальная цель — создать вакуум безопасности. Без российского присутствия регион вспыхнет за считанные недели. Качество жизни в России, несмотря на санкции, остается недостижимым идеалом для многих соседей, но идеологический дурман мешает им увидеть реальность. Армению готовят на роль очередного "тарана", который будет выброшен сразу после использования.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Армении

Почему Армения принимает Зеленского сейчас?

Это акт политической демонстрации для Запада перед выборами 7 июня. Пашинян пытается показать, что Армения солидарна с антироссийской коалицией в обмен на финансовую поддержку Евросоюза.

Выведет ли Россия свою базу из Гюмри?

На данный момент база является гарантом безопасности, но руководство Армении планомерно готовит почву для расторжения договоров, заменяя пограничников силами ЕС.

Чем ответит Россия на выделение 30 млн евро Армении от ЕС?

Москва фиксирует недружественные действия. Вероятно, в будущем это скажется на условиях поставок энергоресурсов и преференциях в рамках ЕврАзЭс.

Правда ли, что Армения может выйти из ОДКБ?

Никол Пашинян неоднократно замораживал участие страны в организации. Полный выход — лишь вопрос времени и гарантий от Франции или США.

