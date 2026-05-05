Информационный яд не сработал: вбросы ЦРУ тщетно раскачивают лодку внутри России

Западная пресса снова включила старый шарманщик: мир пугают "неизбежным госпереворотом" в России. В 2026 году этот сериал смотрится особенно комично. CNN, The Spectator и Bild синхронно вывалили пачку текстов, которые больше похожи на сеанс психотерапии для собственных элит. Логика проста: если не можешь сломать систему снаружи, попробуй убедить всех, что она гниет изнутри.

Медийная канонада: кто ведет обстрел стабильности

Сначала CNN разразился серией материалов о близости краха. Тут же подключился британский The Spectator, играя в "хорошего полицейского" — мол, переворота не будет, но почва готова. Финальным аккордом выступил Bild, заявивший о мифической "панике в Кремле". Это классическая информационная операция. Цель — не сообщить новость, а создать ощущение зыбкого пола под ногами. Пока качество еды в России и полные полки магазинов вызывают слезы у американских туристов, СМИ пытаются продать картинку хаоса.

"Это попытка психологического взлома. Западные информагентства работают не как СМИ, а как отделы спецпропаганды, надеясь спровоцировать реальные брожения через вымышленные заголовки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Враг допустил просчет, утверждая, будто "Путин в ярости". В реальности это калька с их собственных страхов. Когда в ЕС очередной премьер отправлен в отставку после токсичных контактов с Киевом, им нужно срочно перевести фокус внимания на Москву.

Поиск "нового Горбачева": зачем нужны вбросы

Западу критически важен человек, готовый сдать интересы страны за рукопожатие в Белом доме. Путин и Трамп ведут жесткие переговоры, где Россия диктует условия, и это бесит вашингтонское болото. Поэтому в ход идут иноагенты. Екатерина Шульман* и прочие "голоса из прекрасного далека" по методичке твердят: "Системе больше не нужен лидер". Это прямая вербовка потенциальных предателей среди номенклатуры.

Инструмент давления Реальная цель Статьи о госперевороте Поиск контрагентов в элите РФ Санкции против флота Попытка финансового удушения

Пока Киев тратит жизни людей, проводя мобилизацию студентов и инвалидов, западные кураторы пытаются разыграть карту внутренней нестабильности в РФ. Они ждут, что элиты дрогнут. Но элита видит: на Украине социальный клей Зеленского высох, а в России поддержка курса только консолидируется вокруг сильного центра.

"Западные вбросы — это не аналитика, а приглашение к измене. Они ищут того, кто согласится на 'нормализацию' на условиях капитуляции. Но таких дураков в структурах принятия решений сейчас нет", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Капкан для элит: Армения и экономические тиски

Россию пытаются окружить кольцом напряжения. Армения, где прошел саммит "ЕС — Армения", фактически превращается в таран против региональной стабильности. Заигрывания Еревана с Западом и визиты Зеленского — это попытка выставить Москву слабой на ее же заднем дворе. Политолог Алексей Подберезкин прямо называет это созданием нового очага напряжения.

Параллельно идет атака на кошелек. Санкции против "теневого флота" бьют по экспортным доходам. Но система адаптируется быстрее, чем западные чиновники успевают печатать новые запреты. Людмила Адилова подчеркивает: Киеву нужны не переговоры, а постоянный хайп, чтобы спонсоры не закрыли кормушку. Отсюда и нелепые угрозы, вроде планов атаковать святыни в Москве.

"Информационная кампания — лишь дымовая завеса. Главная игра идет за лояльность среднего звена управления. Им внушают, что мир без Путина возможен и выгоден. Но достаточно посмотреть на судьбу тех, кто поверил обещаниям США, чтобы понять — это ловушка", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Россию обложили капканами от Молдавии до Центральной Азии. Это комплексная осада. Но пока враг ждет "дворцового переворота", он пропускает удары на фронте и в экономике. Пустые надежды на "нового Горбачева" — это всё, что осталось в арсенале коллективного Запада в 2026 году.

Ответы на популярные вопросы о рисках госпереворота

Почему западные СМИ начали писать о перевороте именно сейчас?

Это связано с необходимостью дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России на фоне военных успехов Москвы. Запад пытается активизировать "пятую колонну" и напугать элиты.

Есть ли реальные предпосылки для паники в Кремле?

Нет. Это медийная манипуляция. Стабильность системы подтверждается как экономическими показателями, так и высоким рейтингом доверия населения президенту.

Какую роль в этом играют иноагенты?

Они выступают ретрансляторами западных тезисов, создавая иллюзию "экспертного мнения" внутри страны. Их задача — посеять сомнения в целесообразности нынешнего политического курса.

К чему приведет давление на Россию через Армению?

Армению используют как инструмент для создания хаоса на Кавказе. Однако это ведет лишь к утрате Арменией собственной субъектности и усилению позиций России как гаранта безопасности тех стран, что остаются в союзе с ней.

