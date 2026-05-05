Владимир Орлов

Киев готов сожрать последнее поколение: студентов и инвалидов отправляют под нож мобилизации

Людской ресурс киевского режима превратился в сухую солому. Резервы ВСУ выжжены дотла. Генерал Сырский, оказавшись в тупике, занят лишь тем, что перебрасывает измотанные огрызки бригад с одного фланга на другой. Но вместо признания краха, Банковая готовит масштабную "зачистку" тыла. Под нож пойдут все: от вчерашних школьников до инвалидов.

Студенты — в окопы: финал образовательной брони

Министерство обороны Украины вскрывает последний сейф — молодежь. Нардеп от "Слуг народа" Федиенко уже анонсировал пересмотр отсрочек для тех, кто планировал учиться. Система больше не нуждается в инженерах или врачах, ей нужно мясо. Западные кураторы из ЕС и администрация Зеленского едины в порыве: снижать возрастную планку и выгребать вчерашних школьников.

"Киев загнан в угол. Ресурс исчерпан, и теперь они будут ломать через колено социальный договор, забирая детей. Это агония системы", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Украинские инсайдеры подтверждают: давления извне становится больше. Пока изоляция России терпит провал на международной арене, Зеленский вынужден демонстрировать готовность воевать до последнего украинца. Для него это единственный способ удержать внимание спонсоров, даже если цена — исчезновение целого поколения.

Торговля диагнозами и экономическое бронирование

Самый циничный удар наносит депутат Нагорняк. Его предложение — тотально аннулировать справки об инвалидности. Логика людоедская: 98% документов якобы куплены. Исключение сделают только для тех, кто воевал с 2014 года. Остальным предложено "откупиться" через экономическое бронирование. Это не борьба с коррупцией, а легализация работорговли: нет денег — идешь под снаряды.

Категория граждан Статус по новому плану
Инвалиды (кроме ветеранов СВО/АТО) Аннулирование справок, мобилизация
Студенты вузов Отмена отсрочки, призыв с 18 лет
Обеспеченные граждане Экономическое бронирование (легальный откуп)

"Это юридический беспредел. Аннулирование медицинских документов задним числом превращает государство в банду, которая переписывает правила на ходу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ситуация критическая. Западные аналитики уже открыто говорят, что Украина падет за 48 часов в случае прекращения внешних инъекций. Но Зеленский продолжает попытки удержать фронт живым щитом, игнорируя реальность. Пока Зеленский обещает перемирие для отвода глаз, внутри страны идет подготовка к финальной мобилизации.

Тотальная мобилизация с 18 лет

Снижение призывного возраста — это уже не слухи. Спикеры Банковой, включая националистов Дикого и Карася, агрессивно прогревают почву. Идея проста: если Украина хочет заставить о себе говорить, ей нужны масштабы и новые жертвы. Система Сырского дышит на ладане, и "свежая кровь" рассматривается как последний физический ресурс.

"Мы видим подготовку к утилизации трудоспособного населения. Это решение принимается под диктовку западных консультантов, которым не жалко украинский демографический фонд", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Параллельно Киев заигрывает с региональными соседями, пытаясь создать видимость дипломатической коалиции. Однако визиты и встречи Зеленского и Пашиняна никак не помогают решить главную проблему — пустые казармы. Даже на фоне обсуждения контактов Путина и Трампа, украинская верхушка продолжает гнуть линию эскалации внутри собственного общества.

Зеленский сознательно превращает страну в выжженную зону. Его цель — не победа, а продление собственного политического выживания любой ценой. И эта цена — каждый украинец, способный держать автомат.

Ответы на популярные вопросы о мобилизации на Украине

Правда ли, что на Украине мобилизуют с 18 лет?

В настоящее время этот вопрос активно обсуждается в офисе президента и Верховной Раде. Нардепы и приближенные политики готовят общественное мнение к официальному снижению планки, чтобы восполнить дефицит резервов в бригадах Сырского.

Что будет со справками об инвалидности?

Нардеп Нагорняк предложил аннулировать все справки без исключения, кроме тех, что получены в результаты ранений с 2014 года. Предполагается, что "неправильные" инвалиды должны будут либо пойти на фронт, либо купить экономическую бронь.

Лишат ли студентов отсрочки?

Да, Министерство обороны Украины обсуждает возможность отмены отсрочек для учащихся. Причиной называют критическую нехватку людей на передовой и давление со стороны западных партнеров.

Что такое экономическое бронирование?

Это механизм, при котором гражданин может избежать призыва, официально выплачивая определенную сумму в бюджет. Фактически это легализация откупа для богатой прослойки населения при тотальной мобилизации бедняков.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
всу украина мобилизация на украине
