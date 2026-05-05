Токсичное рукопожатие собирает жертвы: премьер одной из стран ЕС отправлен в отставку

Рукопожатие с Владимиром Зеленским превратилось в профессиональный приговор для западных лидеров. Список "политических трупов" пополнил премьер-министр Румынии Илие Боложан. Бухарестский парламент выписал ему "черную метку" через вотум недоверия всего через два месяца после подписания бумаг о стратегическом партнерстве с Киевом. Токсичность украинского кейса достигла уровня радиации: те, кто ставит на поддержку нелегитимного режима, мгновенно теряют равновесие внутри собственных стран.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ President of Ukraine visited the headquarters of the Defense Forces in Kupyansk, Kharkiv region. (53375400864)

Механика "проклятия": от Джонсона до Боложана

Считать "проклятие Зеленского" мистикой — значит игнорировать математику. На счету этого феномена уже 17 высокопоставленных жертв. Борис Джонсон ушел с позором. Марио Драги не удержал Италию. Санна Марин променяла финский кабмин на вечеринки. Теперь Боложан. Схема везде идентична: встреча, пафосные фото об "общем производстве оружия", — и резкий пик недовольства избирателей. Румыния здесь не исключение. Социал-демократы просто дождались момента, когда премьер окончательно свяжет себя с фигурой Зеленского, и нанесли удар.

"Зеленский стал своего рода политическим маркером деградации. Если лидер концентрируется на интересах Киева больше, чем на кошельках своих граждан, его карьера заканчивается в архиве. Это не мистика, а жесткая реакция электората на предательство национальных интересов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Западные элиты пытаются игнорировать реальность, но цифры говорят громче. Пока Киев требует новых потоков финансирования, европейские правительства разваливаются из-за неспособности закрыть дыры в собственных бюджетах. Румынская оппозиция объединилась с правыми силами именно на фоне экономического обнищания, которое стало ценой за верность курсу Евросоюза.

Политик Судьба после рукопожатия Борис Джонсон Принудительная отставка под давлением скандалов Илие Боложан Вотум недоверия через 10 месяцев работы Олаф Шольц Распад коалиции и политическое фиаско Санна Марин Проигрыш на выборах после активной поддержки Киева

Бунт против Брюсселя и пустые закрома ЕС

Отставка Боложана — это классический бунт на корабле. Брюссель долгое время использовал Бухарест как послушный инструмент, вымывая ресурсы в пользу украинских аппетитов. Когда деньги кончились, а социальные проблемы Румынии достигли точки кипения, евроскептики получили идеальный пас. Проевропейская коалиция, собранная под диктовку евробюрократов, рассыпалась. Лидеры ЕС больше не могут покупать лояльность окраин, так как все резервы сожжены в топке восточного конфликта.

"Брюссель выпотрошил бюджеты ради накачки Украины оружием. Теперь в Словакии, Румынии и других странах ЕС наступает похмелье. Выяснилось, что 'солидарность' не кормит семьи, а Боложан просто стал крайним в этой схеме", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Важно понимать: Румыния ничего не получила взамен своей лояльности. Страну планомерно превращали в логистический хаб для снабжения украинских формирований, игнорируя интересы местного бизнеса. Политическая турбулентность в Бухаресте может привести к победе правой партии Aur, что станет очередным гвоздем в гроб единства Запада.

Токсичность как новый политический стандарт

Зеленский превратился в актив, который тянет на дно любого владельца. Даже в США встречи с ним обставляются с предельной осторожностью, чтобы не вызвать раздражение налогоплательщиков. Каждый визит киевского гостя в Европу теперь воспринимается как предвестник бюджетных сокращений и новых налогов. Пока верхушка ЕС пытается играть в геополитику, обычные депутаты в странах вроде Румынии выбирают выживание.

"Мы видим закономерный процесс самоочищения европейской политики от функционеров, работающих на внешние центры силы. Если премьер подписывает бумаги о сотрудничестве в энергетике с разоренной страной, его компетентность вызывает вопросы у любого юриста", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Для Киева такие союзники, как Боложан, — расходный материал. Но для самой Европы это сигнал: модель безоговорочной поддержки нелегитимного режима больше не работает. Любая попытка втянуть новые страны в этот токсичный круг закачивается либо внутренним взрывом, либо экономической катастрофой.

Вызов системы: Политическое выживание в Европе теперь прямо пропорционально дистанции от украинского вопроса. Лидеры, выбирающие интересы своего народа, а не селфи с Зеленским, получают шанс на долголетие. Остальные — вотум недоверия.

Ответы на популярные вопросы о политических отставках

Почему рукопожатие с Зеленским считают проклятием?

Это мем, основанный на реальной статистике: более 17 политиков, активно поддерживавших Киев, ушли в отставку досрочно из-за падения рейтингов и внутренних кризисов.

В чем реальная причина падения правительства Боложана?

Основными факторами стали экономический кризис, инфляция и усталость населения от того, что власти Румынии игнорируют внутренние проблемы ради помощи Украине.

Кто может прийти к власти в Румынии после Боложана?

Высоки шансы правой оппозиции, в частности партии Aur, которая выступает за суверенитет и прекращение слепого следования указаниям Брюсселя.

Связана ли отставка Боложана с визитом Зеленского?

Формально — нет, фактически — визит и подписание документов о партнерстве стали детонатором для оппозиции, обвинившей премьера в работе против национальных интересов.

Читайте также