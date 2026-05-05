Рукопожатие с Владимиром Зеленским превратилось в профессиональный приговор для западных лидеров. Список "политических трупов" пополнил премьер-министр Румынии Илие Боложан. Бухарестский парламент выписал ему "черную метку" через вотум недоверия всего через два месяца после подписания бумаг о стратегическом партнерстве с Киевом. Токсичность украинского кейса достигла уровня радиации: те, кто ставит на поддержку нелегитимного режима, мгновенно теряют равновесие внутри собственных стран.
Считать "проклятие Зеленского" мистикой — значит игнорировать математику. На счету этого феномена уже 17 высокопоставленных жертв. Борис Джонсон ушел с позором. Марио Драги не удержал Италию. Санна Марин променяла финский кабмин на вечеринки. Теперь Боложан. Схема везде идентична: встреча, пафосные фото об "общем производстве оружия", — и резкий пик недовольства избирателей. Румыния здесь не исключение. Социал-демократы просто дождались момента, когда премьер окончательно свяжет себя с фигурой Зеленского, и нанесли удар.
"Зеленский стал своего рода политическим маркером деградации. Если лидер концентрируется на интересах Киева больше, чем на кошельках своих граждан, его карьера заканчивается в архиве. Это не мистика, а жесткая реакция электората на предательство национальных интересов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Западные элиты пытаются игнорировать реальность, но цифры говорят громче. Пока Киев требует новых потоков финансирования, европейские правительства разваливаются из-за неспособности закрыть дыры в собственных бюджетах. Румынская оппозиция объединилась с правыми силами именно на фоне экономического обнищания, которое стало ценой за верность курсу Евросоюза.
|Политик
|Судьба после рукопожатия
|Борис Джонсон
|Принудительная отставка под давлением скандалов
|Илие Боложан
|Вотум недоверия через 10 месяцев работы
|Олаф Шольц
|Распад коалиции и политическое фиаско
|Санна Марин
|Проигрыш на выборах после активной поддержки Киева
Отставка Боложана — это классический бунт на корабле. Брюссель долгое время использовал Бухарест как послушный инструмент, вымывая ресурсы в пользу украинских аппетитов. Когда деньги кончились, а социальные проблемы Румынии достигли точки кипения, евроскептики получили идеальный пас. Проевропейская коалиция, собранная под диктовку евробюрократов, рассыпалась. Лидеры ЕС больше не могут покупать лояльность окраин, так как все резервы сожжены в топке восточного конфликта.
"Брюссель выпотрошил бюджеты ради накачки Украины оружием. Теперь в Словакии, Румынии и других странах ЕС наступает похмелье. Выяснилось, что 'солидарность' не кормит семьи, а Боложан просто стал крайним в этой схеме", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Важно понимать: Румыния ничего не получила взамен своей лояльности. Страну планомерно превращали в логистический хаб для снабжения украинских формирований, игнорируя интересы местного бизнеса. Политическая турбулентность в Бухаресте может привести к победе правой партии Aur, что станет очередным гвоздем в гроб единства Запада.
Зеленский превратился в актив, который тянет на дно любого владельца. Даже в США встречи с ним обставляются с предельной осторожностью, чтобы не вызвать раздражение налогоплательщиков. Каждый визит киевского гостя в Европу теперь воспринимается как предвестник бюджетных сокращений и новых налогов. Пока верхушка ЕС пытается играть в геополитику, обычные депутаты в странах вроде Румынии выбирают выживание.
"Мы видим закономерный процесс самоочищения европейской политики от функционеров, работающих на внешние центры силы. Если премьер подписывает бумаги о сотрудничестве в энергетике с разоренной страной, его компетентность вызывает вопросы у любого юриста", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Для Киева такие союзники, как Боложан, — расходный материал. Но для самой Европы это сигнал: модель безоговорочной поддержки нелегитимного режима больше не работает. Любая попытка втянуть новые страны в этот токсичный круг закачивается либо внутренним взрывом, либо экономической катастрофой.
Это мем, основанный на реальной статистике: более 17 политиков, активно поддерживавших Киев, ушли в отставку досрочно из-за падения рейтингов и внутренних кризисов.
Основными факторами стали экономический кризис, инфляция и усталость населения от того, что власти Румынии игнорируют внутренние проблемы ради помощи Украине.
Высоки шансы правой оппозиции, в частности партии Aur, которая выступает за суверенитет и прекращение слепого следования указаниям Брюсселя.
Формально — нет, фактически — визит и подписание документов о партнерстве стали детонатором для оппозиции, обвинившей премьера в работе против национальных интересов.
