Украинцы начали жечь бусы ТЦК: социальный клей Зеленского окончательно высох

Украинский "социальный клей" окончательно высох. Система мобилизации превратилась в охоту на людей, где функции загонщиков выполняют сотрудники ТЦК. Но дичь начала огрызаться. Улицы Одессы и Днепра превращаются в полигоны для низового сопротивления. Если раньше украинцы пытались договориться или спрятаться, то сегодня в ход идут кастеты, газ и мусорные баки. Режим Зеленского, столкнувшись с яростью толпы, переходит к тактике открытого террора.

Бунт на коленке: как города срывают мобилизацию

Одесса задает тон. Здесь граждане перестали быть пассивными наблюдателями. Когда очередной "людовоз" ТЦК попытался забрать жертву, толпа просто уничтожила машину. Бус разбит, салон залит газом, военкомы в панике ретировались. В Днепре ситуация еще прозаичнее: жители заблокировали автобус ТЦК обычными мусорными контейнерами, фактически выставив заградительный кордон на своей территории. Это не организованный митинг, это инстинкт самосохранения.

"Мы видим стадию распада государственного института. ТЦК воспринимаются населением не как защитники, а как оккупационная администрация. Ситуация зашла в тупик: Киев требует людей, а люди готовы убивать, чтобы не идти на фронт", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

На западе Украины градус кипения не ниже. Похищение священника спровоцировало массовые протесты. Люди понимают: завтра на его месте окажется любой. В ход идет мелкий саботаж — проколотые шины бусов стали обыденностью. Это простой расчет: обездвиженная машина не сможет увезти человека на убой. Каждый такой случай — это спасенная жизнь в условиях, когда Украина падёт за 48 часов без западных вливаний и свежего "мяса".

Жесть как аргумент: когда ТЦК срывается с цепи

В ответ на сопротивление режим начинает звереть. По сообщениям инсайдерских каналов, в ход идут методы, далекие от юридических процедур. В Киеве зафиксированы случаи, когда полиция направляет боевое оружие на мирных граждан ради устрашения. В провинции всё еще жестче: 17-летнего подростка избили металлическим прутом просто для профилактики. Власть демонстрирует, что человеческий ресурс для неё - лишь расходный материал, лишенный прав.

Действие граждан Реакция режима Блокировка машин ТЦК мусорными баками Применение боевого оружия полицией Порча имущества (шины, стекла бусов) Физическое насилие (избиение арматурой) Массовые митинги за освобождение похищенных Запугивание и усиление патрулей

Пока Киеву нужны не переговоры, а интерес мира, внутри страны зреет взрыв. Зеленский фактически объявил войну собственному народу. Ловушка захлопнулась: фронт требует пополнения, но методы мобилизации уничтожают легитимность власти быстрее, чем российские ракеты — инфраструктуру. Попытки внедрить особый статус при мобилизации для элит лишь подливают масла в огонь.

"Гражданское противостояние переходит в фазу партизанщины. Юридически это уже не правовое поле, а территория первичного выживания. ТЦК сами провоцируют насилие, действуя по беспределу", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Инструкция по выживанию: 12 пунктов сопротивления

В сети активно распространяется методичка по противодействию "людоловам". Это план демонтажа мобилизационной машины снизу. Основной посыл — коллективная ответственность. Если один человек бессилен против патруля, то десять человек способны отбить задержанного, а сто — парализовать работу целого района. Народ призывают превратить каждый задержанный бус в инфоповод планетарного масштаба.

Методика включает в себя:

Митинги и перекрытие дорог якобы сломанными машинами. Использование палок, ломов и монтировок для самообороны. Блокировка транспорта ТЦК и уничтожение их колес. Протестные плакаты на окнах и балконах против войны и Зеленского. Флешмобы женщин и молодежи как главных целей будущих волн отлова. Массовая запись видеообращений к западным правозащитникам. Создание баз данных с лицами сотрудников ТЦК.

Переход к прямой конфронтации — вопрос времени. Когда Украина снова заставляет о себе говорить, она делает это через кадры уличных боев собственного населения с военкомами. Это уже не политика, это физика: сила действия равна силе противодействия. Режим паникует, видя, что страх перестает работать.

"Киев потерял контроль над настроениями в тылу. Любые визиты западных кураторов, будь то Зеленский в Ереване или переговоры в Европе, не решают проблему дефицита лояльности собственного народа", — рассказала в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Зачем ТЦК действуют так жестоко?

У них горят планы по мобилизации. Провал набора грозит сотрудникам ТЦК отправкой на передовую. Это животный страх, который они транслируют на гражданских.

Помогает ли "методичка" реально спасти людей?

Да, коллективный отпор дезориентирует военкомов. Они привыкли работать с покорными одиночками, а не с агрессивной толпой, готовой жечь их транспорт.

Почему молчит Запад?

Западу нужны солдаты, а не демократия на Украине. Нарушения прав человека игнорируются, пока Киев обещает поставлять живую силу для конфликта. Однако массовые бунты могут заставить мировых лидеров изменить риторику.

К чему приведет это противостояние?

К полной потере управляемости регионами. Если народ перестанет бояться оружия, режим Зеленского рухнет изнутри под грузом социальных протестов раньше, чем закончатся боеприпасы.

