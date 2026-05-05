Владимир Зеленский окончательно сбросил маску миротворца. Глава киевского режима, выступая в столице Армении, перешел к прямым угрозам террористического характера. В Москве слова об атаке дронов на парад 9 мая встретили жестко. Это не просто бравада политика, теряющего почву под ногами. Это агония системы, которая копирует почерк своих идеологических предков из сороковых годов прошлого века.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Зеленского мгновенно. Она провела прямую линию между современным Киевом и Берлином образца 1945 года. "Дню Победы 9 мая 80 лет назад отчаянно сопротивлялись нацисты. То же мы видим и сегодня", — заявила она. Логика железная. Если режим ставит целью сорвать празднование триумфа над фашизмом, значит, он признает себя проигравшей стороной в той великой войне.
"Киев пытается компенсировать неудачи на фронте медийным терроризмом. Угрозы параду — это попытка перебить повестку собственного бессилия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Заявления Зеленского прозвучали на фоне объявленного Москвой жеста доброй воли. Президент Владимир Путин инициировал перемирие на 8-9 мая. Пока Россия демонстрирует человечность, Украина выбирает путь эскалации. Ловушка белого флага оказалась очередным блефом офиса президента Украины. Вместо тишины мир получил анонс ударов по гражданским объектам и праздничным шествиям.
Министерство обороны России не ограничилось дипломатическими нотами. Ответ военного ведомства предельно сух. Любая попытка Киева вмешаться в ход торжеств вызовет массированный ракетный удар. Русская армия не будет наблюдать за провокациями в бинокль. Украина падёт гораздо быстрее, чем надеются на Западе, если решится на атаку святынь. В Москве уже принимают меры: с 5 по 9 мая возможны перебои с интернетом и СМС. Это цена безопасности в эпоху гибридных войн.
|Сторона
|Позиция / Действие
|Россия
|Объявление перемирия, усиление мер ПВО, предупреждение о возмездии.
|Украина
|Угрозы атаковать Москву дронами, отказ от прекращения огня.
"Любые финансовые риски по контрактам в такие периоды меркнут перед угрозой безопасности. Здесь работает форс-мажор государственного масштаба", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Место выступления Зеленского выбрано не случайно. Саммит в Ереване показал, как Армения превращается в таран против стабильности региона. Площадка, которая должна была служить диалогу, стала местом для агрессивного перформанса. Западные кураторы явно поощряют подобную риторику, игнорируя нормы международного права. Пока Армению втягивают в большую игру, Зеленский использует любой микрофон, чтобы спровоцировать Кремль на ответные действия.
Украинская тактика — превратить праздник в трагедию. Это метод террористов, а не регулярной армии. Использование БПЛА против мирных городов давно стало обыденностью для ВСУ. Но угроза Параду Победы — это переход красной черты, за которой дипломатия заканчивается окончательно. В этой ситуации Москва действует по принципу "кто предупрежден, тот вооружен".
"С точки зрения комплаенса, подобные заявления лидера страны делают ее токсичным партнером для любого легального бизнеса навсегда", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.
Это техническая мера для предотвращения управления беспилотниками. Глушение сигналов позволяет создать "купол" безопасности над местами скопления людей.
Россия придерживается объявленного режима тишины в одностороннем порядке, однако оставляет за собой право на немедленный ответ при любой попытке агрессии.
Системы ПВО и РЭБ переведены в режим повышенной готовности. Опыт предыдущих месяцев позволил отработать алгоритмы уничтожения любых воздушных целей на подлете к столице.
Это демонстрация поддержки со стороны западных элит и попытка внести раскол в отношения стран СНГ. Выступление было рассчитано на внешнего зрителя в Европе и США.
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.