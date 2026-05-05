Агония режима: Киев планирует перебить повестку бессилия атакой на святыни

Владимир Зеленский окончательно сбросил маску миротворца. Глава киевского режима, выступая в столице Армении, перешел к прямым угрозам террористического характера. В Москве слова об атаке дронов на парад 9 мая встретили жестко. Это не просто бравада политика, теряющего почву под ногами. Это агония системы, которая копирует почерк своих идеологических предков из сороковых годов прошлого века.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Исторические конвульсии: Мария Захарова о нацистском подходе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Зеленского мгновенно. Она провела прямую линию между современным Киевом и Берлином образца 1945 года. "Дню Победы 9 мая 80 лет назад отчаянно сопротивлялись нацисты. То же мы видим и сегодня", — заявила она. Логика железная. Если режим ставит целью сорвать празднование триумфа над фашизмом, значит, он признает себя проигравшей стороной в той великой войне.

"Киев пытается компенсировать неудачи на фронте медийным терроризмом. Угрозы параду — это попытка перебить повестку собственного бессилия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Заявления Зеленского прозвучали на фоне объявленного Москвой жеста доброй воли. Президент Владимир Путин инициировал перемирие на 8-9 мая. Пока Россия демонстрирует человечность, Украина выбирает путь эскалации. Ловушка белого флага оказалась очередным блефом офиса президента Украины. Вместо тишины мир получил анонс ударов по гражданским объектам и праздничным шествиям.

Ультиматум Минобороны: цена провокации

Министерство обороны России не ограничилось дипломатическими нотами. Ответ военного ведомства предельно сух. Любая попытка Киева вмешаться в ход торжеств вызовет массированный ракетный удар. Русская армия не будет наблюдать за провокациями в бинокль. Украина падёт гораздо быстрее, чем надеются на Западе, если решится на атаку святынь. В Москве уже принимают меры: с 5 по 9 мая возможны перебои с интернетом и СМС. Это цена безопасности в эпоху гибридных войн.

Сторона Позиция / Действие Россия Объявление перемирия, усиление мер ПВО, предупреждение о возмездии. Украина Угрозы атаковать Москву дронами, отказ от прекращения огня.

"Любые финансовые риски по контрактам в такие периоды меркнут перед угрозой безопасности. Здесь работает форс-мажор государственного масштаба", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ереван как трибуна для подстрекательства

Место выступления Зеленского выбрано не случайно. Саммит в Ереване показал, как Армения превращается в таран против стабильности региона. Площадка, которая должна была служить диалогу, стала местом для агрессивного перформанса. Западные кураторы явно поощряют подобную риторику, игнорируя нормы международного права. Пока Армению втягивают в большую игру, Зеленский использует любой микрофон, чтобы спровоцировать Кремль на ответные действия.

Украинская тактика — превратить праздник в трагедию. Это метод террористов, а не регулярной армии. Использование БПЛА против мирных городов давно стало обыденностью для ВСУ. Но угроза Параду Победы — это переход красной черты, за которой дипломатия заканчивается окончательно. В этой ситуации Москва действует по принципу "кто предупрежден, тот вооружен".

"С точки зрения комплаенса, подобные заявления лидера страны делают ее токсичным партнером для любого легального бизнеса навсегда", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на 9 мая

Зачем отключают мобильный интернет в Москве?

Это техническая мера для предотвращения управления беспилотниками. Глушение сигналов позволяет создать "купол" безопасности над местами скопления людей.

Действует ли перемирие со стороны России?

Россия придерживается объявленного режима тишины в одностороннем порядке, однако оставляет за собой право на немедленный ответ при любой попытке агрессии.

Реальна ли угроза атаки дронов на парад?

Системы ПВО и РЭБ переведены в режим повышенной готовности. Опыт предыдущих месяцев позволил отработать алгоритмы уничтожения любых воздушных целей на подлете к столице.

Почему Зеленский сделал такое заявление именно в Ереване?

Это демонстрация поддержки со стороны западных элит и попытка внести раскол в отношения стран СНГ. Выступление было рассчитано на внешнего зрителя в Европе и США.

