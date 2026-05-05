Константин Малофеев раскритиковал законопроект о демобилизации малых этносов

Депутатская щедрость за чужой счёт — классика жанра. В Госдуму занесли законопроект, предлагающий вычеркнуть коренные малочисленные народы из списков на призыв и мобилизацию. Тех, кто уже в окопах, — демобилизовать. Константин Малофеев назвал инициативу "нелепой попыткой заднескамеечника" выслужиться перед электоратом Крайнего Севера. Логика авторов: мужчин мало, этнос вымирает. Логика реальности: почему русский парень из Иваново должен закрывать собой амбразуру, пока другие получают "иммунитет" по праву рождения?

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Этно-математика: кто воюет, а кто наблюдает

Инициативу выдвинул Федот Тумусов. Аргумент железный: потеря даже пары мужчин для малых народов — демографическая катастрофа. Пока новости СВО сегодня фиксируют продвижение фронта, в тылу пытаются выкроить "особые условия" для избранных. Это не просто законопроект. Это попытка разделить граждан на первый и второй сорт по этническому признаку. Если завтра семья из Таганрога заявит о "демографической угрозе" своему роду, их кто-нибудь услышит? Малофеев уверен: государствообразующий народ не должен тащить лямку за тех, кто пользуется всеми благами цивилизации, но отказывается от обязанностей.

"Такие предложения создают опасный прецедент этно-территориального сепаратизма в правовом поле. Нельзя дробить единое оборонное пространство страны на льготные зоны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Миграционный парадокс: ВНЖ как страховка от окопа

Проблема глубже. Законопроект Тумусова подсветил другой нарыв — статус "инородцев" с видом на жительство. В России их минимум миллион. Половина — здоровые мужики. Они лечатся в наших клиниках, их дети ходят в наши школы, они получают пособия. Но контроль миграции пока не дотянулся до их воинского долга. У них есть права, но нет обязанностей защищать страну, в которой они обосновались. Это социальный паразит в государственном масштабе. Хочешь русскую социалку — вставай в строй. Другой формулы быть не может.

"Юридически этот разрыв между правами на льготы и отсутствием воинской обязанности у обладателей ВНЖ выглядит как дыра в безопасности. Необходимо жесткое регулирование через обязательства", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Категория граждан Статус по законопроекту Коренные малые народы Полное освобождение и демобилизация Мигранты с ВНЖ (мужчины) Вне зоны мобилизации при полном соцпакете

Равенство перед законом или привилегии по паспорту

Конституция говорит: все равны. Но некоторые, кажется, хотят быть "ровнее". Пока политолог Людмила Адилова анализирует международные маневры, внутри страны зреет запрос на элементарную справедливость. Почему 18-летний русский парень подлежит призыву, а сорокалетний обладатель ВНЖ или представитель малочисленного народа должен сидеть дома? Это не просто вопрос демографии, это вопрос выживания государства как единого целого. Если позволить одной группе населения "откупиться" от войны происхождением, система посыплется как карточный домик.

"Любое исключение из правил мобилизации по этническому признаку подрывает доверие к институтам власти. Это прямая угроза внутренней стабильности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Законопроект Тумусова — это попытка прикрыть частные интересы красивыми словами о сохранении культуры. Но культура не сохраняется в тылу, пока её защищают другие на фронте. История не знает примеров, когда привилегии без ответственности приводили к расцвету. Скорее к гниению. Россия — не шведский стол, где можно выбирать только десерты, оставляя грязную посуду соседу. Либо мы все граждане, либо мы просто случайные люди на одной территории.

Ответы на популярные вопросы о законопроекте

Кто предложил освободить малые народы от службы?

Инициатива исходит от первого зампреда Комитета по охране здоровья Федота Тумусова из "Справедливой России".

Кого именно касается этот документ?

Представителей коренных малочисленных народов России, включая тех, кто уже находится в зоне СВО.

В чем главная претензия Константина Малофеева?

В несправедливости: государствообразующий народ несет все тяготы, пока другим предлагают льготы по праву рождения.

Как обстоит ситуация с мигрантами и ВНЖ?

На данный момент обладатели вида на жительство не подлежат мобилизации, хотя пользуются всеми социальными благами РФ.

