Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Константин Малофеев раскритиковал законопроект о демобилизации малых этносов

Мир

Депутатская щедрость за чужой счёт — классика жанра. В Госдуму занесли законопроект, предлагающий вычеркнуть коренные малочисленные народы из списков на призыв и мобилизацию. Тех, кто уже в окопах, — демобилизовать. Константин Малофеев назвал инициативу "нелепой попыткой заднескамеечника" выслужиться перед электоратом Крайнего Севера. Логика авторов: мужчин мало, этнос вымирает. Логика реальности: почему русский парень из Иваново должен закрывать собой амбразуру, пока другие получают "иммунитет" по праву рождения?

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Этно-математика: кто воюет, а кто наблюдает

Инициативу выдвинул Федот Тумусов. Аргумент железный: потеря даже пары мужчин для малых народов — демографическая катастрофа. Пока новости СВО сегодня фиксируют продвижение фронта, в тылу пытаются выкроить "особые условия" для избранных. Это не просто законопроект. Это попытка разделить граждан на первый и второй сорт по этническому признаку. Если завтра семья из Таганрога заявит о "демографической угрозе" своему роду, их кто-нибудь услышит? Малофеев уверен: государствообразующий народ не должен тащить лямку за тех, кто пользуется всеми благами цивилизации, но отказывается от обязанностей.

"Такие предложения создают опасный прецедент этно-территориального сепаратизма в правовом поле. Нельзя дробить единое оборонное пространство страны на льготные зоны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Миграционный парадокс: ВНЖ как страховка от окопа

Проблема глубже. Законопроект Тумусова подсветил другой нарыв — статус "инородцев" с видом на жительство. В России их минимум миллион. Половина — здоровые мужики. Они лечатся в наших клиниках, их дети ходят в наши школы, они получают пособия. Но контроль миграции пока не дотянулся до их воинского долга. У них есть права, но нет обязанностей защищать страну, в которой они обосновались. Это социальный паразит в государственном масштабе. Хочешь русскую социалку — вставай в строй. Другой формулы быть не может.

"Юридически этот разрыв между правами на льготы и отсутствием воинской обязанности у обладателей ВНЖ выглядит как дыра в безопасности. Необходимо жесткое регулирование через обязательства", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Категория граждан Статус по законопроекту
Коренные малые народы Полное освобождение и демобилизация
Мигранты с ВНЖ (мужчины) Вне зоны мобилизации при полном соцпакете

Равенство перед законом или привилегии по паспорту

Конституция говорит: все равны. Но некоторые, кажется, хотят быть "ровнее". Пока политолог Людмила Адилова анализирует международные маневры, внутри страны зреет запрос на элементарную справедливость. Почему 18-летний русский парень подлежит призыву, а сорокалетний обладатель ВНЖ или представитель малочисленного народа должен сидеть дома? Это не просто вопрос демографии, это вопрос выживания государства как единого целого. Если позволить одной группе населения "откупиться" от войны происхождением, система посыплется как карточный домик.

"Любое исключение из правил мобилизации по этническому признаку подрывает доверие к институтам власти. Это прямая угроза внутренней стабильности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Законопроект Тумусова — это попытка прикрыть частные интересы красивыми словами о сохранении культуры. Но культура не сохраняется в тылу, пока её защищают другие на фронте. История не знает примеров, когда привилегии без ответственности приводили к расцвету. Скорее к гниению. Россия — не шведский стол, где можно выбирать только десерты, оставляя грязную посуду соседу. Либо мы все граждане, либо мы просто случайные люди на одной территории.

Ответы на популярные вопросы о законопроекте

Кто предложил освободить малые народы от службы?

Инициатива исходит от первого зампреда Комитета по охране здоровья Федота Тумусова из "Справедливой России".

Кого именно касается этот документ?

Представителей коренных малочисленных народов России, включая тех, кто уже находится в зоне СВО.

В чем главная претензия Константина Малофеева?

В несправедливости: государствообразующий народ несет все тяготы, пока другим предлагают льготы по праву рождения.

Как обстоит ситуация с мигрантами и ВНЖ?

На данный момент обладатели вида на жительство не подлежат мобилизации, хотя пользуются всеми социальными благами РФ.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы россия госдума мобилизация законопроект
Новости Все >
ГАЗ-16, убивший дорожные бюджеты — летал там, где нет дорог: этим и мешал системе
Микрофон на полку? Полина Гагарина призналась, во что превратится её жизнь после сцены
Боги среди нас: почему Кристофер Нолан видит в Гомере истоки киновселенной Marvel
Маршал приказал закрыть: в чем тайна советского крота, который умел исчезать под землей
Энерго-вампиры в квартире: эти приборы накручивают счетчик и счета, пока вы спите
Выбор поп-иконы: почему Сабрина Карпентер считает Шрек 2 эталоном анимации
Двигатель в летней пробке работает на износ: что проверить заранее, чтобы не влететь в ремонт
Магия исчезла: как Алексей Потехин объяснил свой драматичный уход из группы Руки Вверх!
Ереван превращают в площадку большого торга: Запад приготовил Армении опасную роль
Миллионы людей выдёргивают роутер из розетки: физики смеются, но психологи одобрили этот жест
Сейчас читают
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мир. Новости мира
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Мир. Новости мира
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Последние материалы
Константин Малофеев раскритиковал законопроект о демобилизации малых этносов
Цветочное общежитие: как правильно организовать цветник, чтобы растения не уничтожали друг друга
ГАЗ-16, убивший дорожные бюджеты — летал там, где нет дорог: этим и мешал системе
Атмосферное местечко на окраине системы: чем крошечный объект из пояса Койпера озадачил ученых
От Ирана к Украине: эксперты объяснили реальную повестку разговора Путина с Трампом
Микрофон на полку? Полина Гагарина призналась, во что превратится её жизнь после сцены
Боги среди нас: почему Кристофер Нолан видит в Гомере истоки киновселенной Marvel
Элегантность в тренде: какие детали мужского гардероба гарантированно привлекают женский взгляд
Не теряйте деньги при переезде: автоматический перерасчет пенсии может стать сюрпризом
30 минут в глухом противогазе: к какому кошмару советских школьников готовили на НВП
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.