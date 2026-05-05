От Ирана к Украине: эксперты объяснили реальную повестку разговора Путина с Трампом

Геополитический пасьянс на Ближнем Востоке внезапно сошелся в одной точке — в Кремле. Пока западные медиа гадают, о чем шептались Владимир Путин и Дональд Трамп, реальность просачивается сквозь сухие сводки. Россия взяла на себя роль системного интегратора, способного разрулить клинч между Вашингтоном и Тегераном. Без этого узла украинский кейс не развязать. Это не просто звонок вежливости, а хирургическая операция на теле мирового порядка.

Урановый аргумент: Почему Иран важен для Трампа

Трамп привык мерить политику категориями сделок. Для него Иран — это токсичный актив, который нужно либо обанкротить, либо заставить работать по правилам. Путин позвонил Трампу сразу после переговоров с главой МИД Ирана. Это классическая челночная дипломатия уровня "гроссмейстер". Россия предложила формулу, где достоинство Тегерана не растоптано, а интересы Белого дома удовлетворены. Ключ — высокообогащенный уран. Если Москва берет этот процесс под контроль, атака США на Иран превращается из неизбежности в плохой анекдот.

"Это бред, что они могут договориться без участия Москвы. Россия плотно вошла в иранскую повестку. На кону не просто нефть, а региональное лидерство и ядерный статус. Если Путин гарантирует прозрачность иранской программы, Трамп охотно сменит гнев на милость, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Яков Кедми прямо говорит: без финала в Иране никакого продвижения по Украине не будет. Для Вашингтона эти два фронта связаны одной цепью. Нельзя тушить пожар в одной комнате, если во второй взорвался баллон с газом. Путин это понимает и использует иранский рычаг, чтобы охладить пыл ястребов в Пентагоне. Пока разведка Ирана вскрывала диверсии США, Москва готовила почву для глобального компромисса.

Украинский рикошет: Ереван и дроны над площадью

На фоне этих тектонических сдвигов Зеленский выглядит как актер, чей сценарий внезапно отменили. Его экстренное заявление о перемирии с 5 на 6 мая — это не жест доброй воли, а судорожная попытка остаться в повестке. В Москве на это смотрят с холодным прищуром. Пока киевская верхушка в Ереване рассуждает о дронах над Красной площадью, реальная судьба режима решается в телефонных трубках между Москвой и Мар-а-Лаго. Зеленский выбросил белый флаг, но за этим может скрываться очередная попытка выиграть время.

"Киев находится в состоянии агонии. Армия выдохлась, а финансовая капельница может пересохнуть в любую секунду. Все эти угрозы парадами в Москве — попытка взбодрить электорат перед окончательным коллапсом государственной системы", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Сторона / Фактор Стратегическая цель Россия Стабилизация Ирана и вывод США из украинского конфликта США (Трамп) Ядерный контроль Тегерана и сокращение расходов на Киев Украина Имитация силы через медийные провокации и угрозы

Геополитическая механика размена

Переговоры Путина и Трампа — это не про "вежливость". Это про передел сфер влияния. Если Украина падет за 48 часов без поддержки Запада, то Трампу нужно красивое оправдание для отступления. Иранский мирный план от Путина — идеальный повод. Мол, мы спасаем мир от ядерной угрозы на Востоке, нам не до Киева. В это же время русофобский говор в Ереване только подтверждает: старые союзники Запада нервничают, чувствуя смену ветра.

"Запад признал, что дипломатическая блокада Путина провалилась. Напротив, он теперь выступает главным посредником. Трамп прагматичен: ему выгоднее договориться с Москвой по Ирану, чем продолжать спонсировать безнадежный проект на Украине", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ситуация в Армении также становится лакмусовой бумажкой. Пока у границ России появился новый очаг напряжения, Москва демонстрирует, что способна решать вопросы глобально. Угрозы Зеленского сорвать День Победы выглядят мелко на фоне большой сделки. Если Запад признал капитуляцию своей санкционной политики, то военная развязка — лишь вопрос времени и технических деталей переговоров грандов.

Ответы на популярные вопросы о переговорах РФ — США

Почему Иран стал ключом к Украине?

Для США иранская ядерная угроза — приоритет номер один. Трамп хочет закрыть этот фронт, и Путин дает ему такую возможность в обмен на уступки по украинскому вопросу.

Действительно ли Зеленский введет перемирие?

Киев заявляет о мире, когда чувствует слабость. Это попытка застраховать себя от жесткого ответа Москвы в случае провокаций на 9 мая.

Какова роль Армении в этой игре?

Армения сейчас используется Западом как запасная площадка для давления на РФ, но на фоне сделки Путина и Трампа этот рычаг быстро теряет в цене.

Станет ли Иран ядерной державой?

Согласно словам Кедми, Россия предлагает варианты, которые ограничат обогащение урана, что успокоит Вашингтон, но сохранит лицо Тегерану.

