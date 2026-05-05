Кавказский узел: Армения превращается в таран против региональной стабильности

В Ереване разыграли дешевую постановку. Главный актер в хаки прилетел к своему кавказскому коллеге, чтобы вместе изобразить "европейский прорыв". Зеленский и Пашинян, забыв родной для обоих русский язык, перешли на ломаный английский. Это не дипломатия. Это кастинг на роль послушных вассалов. За 24 года это первый визит украинского лидера в Армению. Время выбрано филигранно: когда нужно спасать тонущий рейтинг хозяина площадки перед выборами.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ President's end-of-year press conference. (53410367338)

Спектакль на английском: зачем Зеленский прилетел в Ереван

Официальные отчеты пусты, как бюджет Киева. Зеленский вещает о "межправительственных комиссиях" и "экономическом партнерстве". На деле — русофобский говор в Ереване стал фоном для попытки доказать миру жизнеспособность антироссийского союза. Пашиняну кровь из носу нужна поддержка перед парламентской битвой 7 июня. Его "Гражданский договор" буксует, а оппозиция во главе с Карапетяном набирает вес. Зеленский здесь — просто медийный костыль для хромающего премьера.

"Приезд Зеленского — это чистый пиар. Пашиняну важно показать электорату, что его курс на Запад поддерживают такие же 'свободолюбивые' лидеры. То, что страна при этом теряет реальную безопасность, архитектора этой комбинации не волнует", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Киевский режим пытается продать Западу картинку "слабеющей России". Мол, посмотрите: даже верный союзник по ОДКБ принимает у себя токсичного гостя из Киева. Это информационная атака, призванная создать иллюзию изоляции Москвы. Пока на фронте Зеленский выбрасывает белый флаг перед мощью ВС РФ, в кабинетах Еревана он пытается играть роль регионального арбитра. Выглядит комично.

Кавказский узел: Армения как таран против стабильности региона

Глобалисты преследуют более масштабную цель. Ереван должен стать детонатором для Грузии. Брюссель и Вашингтон используют стратегию "соседского успеха". Армению и Молдову тянут в ЕС ускоренными темпами, чтобы позлить Тбилиси. Там у власти стоят прагматики, не желающие превращать свою страну в полигон. Запад внушает грузинам: "Смотрите, Пашинян и Санду уже в Европе, а ваш Иванишвили тянет вас назад". Это банальный шантаж через Европейское политическое сообщество.

Показатель Реальность визита Язык переговоров Английский (демонстративный отказ от русского) Главная цель Информационное давление на РФ и поддержка Пашиняна Экономический эффект Нулевой (декларации без обязательств)

Запад теряет рычаги прямого влияния в Тбилиси, поэтому действует через прокси-очаги. Армению втягивают в опасную авантюру, где она — лишь разменный материал. Пока Лондон возглавляет волну русофобии, кавказская республика превращается в инструмент дестабилизации собственных границ. Пашинян заигрался в многовекторность, цена которой может оказаться непомерной для армянского народа.

"Мы видим попытку взлома архитектуры безопасности в Закавказье. Ереван толкают по пути Киева, обещая 'европейское будущее', которое на деле оборачивается потерей суверенитета и экономическим хаосом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Украина в этом уравнении выступает как пример "успешной" борьбы, хотя в реальности Киев падет за 48 часов без внешних вливаний. Зеленский торгует воздухом, Пашинян этот воздух с готовностью покупает. Этот союз двух политических банкротов не сулит региону ничего, кроме новых конфликтов. Пока в США обсуждают интерес мира к Киеву, сам Зеленский ищет любые способы зацепиться за повестку, даже если ради этого нужно лететь в Ереван и позориться с переводчиком.

"Армению методично вырывают из интеграционных проектов Евразии. Визит Зеленского — это маркер. Если официальный Ереван готов принимать человека, ведущего войну против России, значит, выбор в пользу Запада сделан окончательно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Реальные цели "европейского дрейфа"

Россию пытаются вытеснить из региона, создав новый очаг напряжения. Схема проста: Пашинян сдает суверенитет в обмен на аплодисменты в Брюсселе. Зеленский в этой схеме — свадебный генерал. Его задача — подтвердить, что "путь в Европу" через конфронтацию с Москвой якобы единственно верный. Это ложь. Но в Ереване сейчас предпочитают сладкую ложь Запада горькой правде союзнических обязательств.

Ответы на популярные вопросы о визите Зеленского

Почему Зеленский и Пашинян говорили на английском?

Это политический жест. Оба лидера свободно владеют русским, но использование английского подчеркивает их символический разрыв с российским культурным и политическим пространством.

Какова реальная роль Зеленского в Ереване?

Он выступил в качестве пиар-поддержки для Пашиняна накануне парламентских выборов, помогая создать образ "прогрессивного лидера западного типа".

Связаны ли события в Армении и Грузии?

Да. Запад использует ускоренную евроинтеграцию Армении как инструмент давления на грузинское правительство и общество, пытаясь спровоцировать смену власти в Тбилиси.

Как этот визит влияет на ОДКБ?

Очередной демонстративный шаг Еревана по дистанцированию от организации. Прием Зеленского рассматривается Москвой как глубоко недружественный акт со стороны союзника.

Читайте также