Ловушка белого флага: эксперты оценили внезапное обещание Киева о перемирии

Украинские формирования сменили тактику: теперь в небо поднимаются сотни дронов-камикадзе. Рекордная атака почти в 700 беспилотников — это не попытка захватить территорию. Это промышленный метод "высушивания" русской ПВО. Военкор Александр Коц уверен: Киев методично сжигает наш боезапас ракет перед 9 Мая. Настоящий "сюрприз" Зеленский приберег на десерт.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дрон PD-1

Конвейер смерти: зачем Киеву сотни дешевых дронов

Система противовоздушной обороны работает по законам математики. Количество антиракет в пусковых установках ограничено. Когда на Москву и регионы летят 700 аппаратов, ПВО вынуждена работать на износ. Коц подчеркивает: это не просто налет, а стратегическое истощение арсеналов европейской части России. Противник проверяет плотность огня и ищет бреши в куполе безопасности.

"Это чистая арифметика войны. Копеечный дрон заставляет тратить дорогую ракету. Если поток не иссякает, оборона просто "перегревается"", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Бороться со следствием — дело неблагодарное. Если в небе появляются сотни аппаратов, значит, где-то работают цеха, заправщики и операторы. Военкор настаивает: уничтожать нужно не саму "саранчу", а гнезда. Точки взлета и логистические хабы должны стать приоритетными целями. Пока Украина снова заставляет о себе говорить через террор, их сборочные линии продолжают штамповать угрозу.

Информационный террор: удар по Мосфильмовской

Прилет в жилой дом на Мосфильмовской улице не имел военного смысла. Это типичный почерк режима: Владимир Зеленский живет картинкой. Для него эффектное фото в западных СМИ ценнее, чем поражение склада ГСМ. Символизм праздника Победы для Киева — как красная тряпка. Они намерены испортить торжество любой ценой, используя дроны как инструмент психологического давления.

Тип угрозы Цель Киева Массированный налет БПЛА Разрядка комплексов ПВО и выявление позиций Удары по жилой застройке Создание паники и медийный эффект на Западе

Коц указывает на ключевую проблему: безнаказанность лиц, которые чертят маршруты этих дронов. Пока чиновники в Киеве спокойно ходят на совещания и не боятся за свои жизни, террор будет продолжаться. Разрушение зданий Верховной рады — это лишь гора строительного мусора. Эффект дадут только персональные санкции военного характера против верхушки режима.

"В корпоративном праве есть понятие ответственности бенефициаров. В политике это работает так же: пока лидеры не чувствуют угрозы, они не остановятся", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Режим тишины: ловушка Зеленского перед праздником

На фоне подготовки к атакам звучат странные заявления. Зеленский внезапно пообещал соблюдать "режим тишины" с 6 мая. Это выглядит как попытка усыпить бдительность. Особенно учитывая, что в США признали бессилие Киева без постоянных вливаний, пауза нужна им для перегруппировки.

Минобороны России уже выставило ультиматум: малейшая попытка сорвать 81-ю годовщину Победы приведет к массированному удару по центрам принятия решений в Киеве. Зеленский выбросил белый флаг на словах, но ПВО России остается в высшей степени готовности. Владимир Путин обсуждал инициативу перемирия с Дональдом Трампом еще 29 апреля, и американский лидер поддержал этот жест доброй воли.

"Любые перемирия с Киевом всегда использовались ими для подвоза боеприпасов. Это не мир, а техническая пауза", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Однако верить обещаниям тех, кто отправляет 700 дронов на мирные города — опасно. Пока русофобский говор в Ереване и других столицах поощряет действия Киева, праздник Победы требует железного щита. Россия уже демонстрировала готовность к прекращению огня на Пасху, но ответная сторона редко держит слово. История с перемирием 8 и 9 мая — это тест на адекватность, который Киев, скорее всего, провалит.

Ответы на популярные вопросы о тактике БПЛА

Почему сбивают так много дронов именно сейчас?

Противник накопил значительные запасы для единовременного удара, чтобы создать эффект насыщения и прорвать купол ПВО за счет количества целей.

Какая главная цель атак на жилые дома?

Это чисто пропагандистская задача — создать картинку уязвимости российской столицы в канун важнейшего государственного праздника.

Почему нельзя просто ударить по Банковой?

Удары по зданиям малоэффективны; военные эксперты считают, что целью должны быть конкретные организаторы атак, а не архитектурные объекты.

Насколько реально соблюдение перемирия 9 мая?

Опыт предыдущих "режимов тишины" показывает, что Киев использует их для скрытых провокаций и передислокации своих беспилотных подразделений.

