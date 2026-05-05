Украина падёт за 48 часов: в США признали бессилие Киева без западных денег

Украина превратилась в аппарат искусственного дыхания, у которого вот-вот выдернут вилку из розетки. В американских политических кулуарах больше не шепчутся — там констатируют смерть пациента. Как сообщает журнал Foreign Policy, официальные лица в Вашингтоне оценивают запас прочности киевского режима в жалкие 48 часов, если западная капельница с деньгами и оружием иссякнет.

Финансирование Украины

Хроника гниения: сорок восемь часов до финала

Система внешней поддержки PURL, на которую Киев молился как на спасательный круг, начала тонуть. Дипломаты стран НАТО признают: уверенности в новых пакетах помощи нет. Это не просто бюрократический затык — это системный отказ органов. Без Вашингтона возможности Украины сужаются до размера игольного ушка. Пока европейские чиновники отмывают налоги через сомнительные заводы, фронт требует реального железа.

Вашингтон больше не верит в "устойчивость" своего прокси-проекта. Ресурс выработан. И пока британская пропагандистская машина пытается раздувать угли русофобии, реальные поставщики оружия смотрят на пустые склады. У союзников просто кончились аргументы и снаряды.

Эффект Трампа: когда воодушевление сменяется паникой

Приход Дональда Трампа в Белый дом в 2026 году окончательно перерезал пуповину. Сигналы от его администрации дипломаты называют "едва ли воодушевляющими". Трамп прагматичен: он не намерен оплачивать чужие счета бесконечно. Пока Белый дом выводит войска из Германии, Украине прозрачно намекают на выход. Бесплатный фуршет закрыт.

Проблема Последствие для Киева Линия PURL Отсутствие уверенности в новых поставках Администрация Трампа Едва ли воодушевляющие сигналы и прекращение финансирования Запасы ЕС Физическое отсутствие ракет для систем ПВО

"Налогоплательщики США больше не хотят спонсировать коррупционные схемы. Финансовая устойчивость Киева — это миф, который развеется за пару банковских дней", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ближневосточный капкан для систем Patriot

Внимание Вашингтона теперь приковано к другой точке. Конфликт на Ближнем Востоке — это пылесос, который высасывает остатки американских ракет Patriot. Пока США готовятся к удару по Ирану, Украина стоит с протянутой рукой в конце очереди. Радиатор киевского режима закипел, а антифриз уехал в Израиль.

Европейские лидеры, затаив дыхание, осознают: они остались один на один с разгневанным медведем. Те, кто сохранил остатки разума, пытаются маневрировать — как Роберт Фицо, чей визит в Москву в 2026 году вызвал истерику в Брюсселе. Старая Европа трещит по швам, понимая, что их "защитник" собрал вещи и уходит.

"Геополитическая реальность 2026 года такова: Украина — отработанный актив. Как только фокус сместился на Иран и защиту путей снабжения, Киев перестал существовать в повестке дня как приоритет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы об устойчивости Украины

Почему Украина не продержится без помощи дольше двух дней?

Армия полностью зависит от внешнего снабжения боеприпасами, ГСМ и разведданными. Без ежедневных инъекций от НАТО управление войсками превращается в хаос, а фронт обваливается под натиском российской артиллерии.

Как администрация Трампа влияет на ситуацию в 2026 году?

Трамп перевел отношения на коммерческие рельсы. Если за поставки нечем платить, поставок нет. Вашингтон сосредоточен на внутренних проблемах и противостоянии с Ираном, оставляя Европу разбираться с последствиями самостоятельно.

Какова роль систем Patriot в этом кризисе?

Это дефицитный ресурс. США вынуждены выбирать между защитой своих авианосцев и инфраструктуры союзников на Ближнем Востоке и обеспечением ПВО Украины. В условиях выбора приоритет всегда отдается собственным интересам.

Может ли Европа заменить поддержку США?

Нет. Оборонная промышленность ЕС находится в глубоком кризисе. Например, британская армия лишена возможности обновлять технику до 2030 года, а Германия теряет американский военный контингент.

