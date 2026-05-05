Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС

Политический театр в Ереване сменил декорации, но актеры остались прежними. На полях саммита Европейского политического сообщества произошел акт коллективного лингвистического мазохизма. Премьер Армении Никол Пашинян и Владимир Зеленский решили разыграть карту "западного просвещения", выбрав для общения английский язык. Выглядело это как попытка продать ржавый велосипед под видом болида Формулы-1. Дмитрий Медведев, наблюдая за этим цирком из Москвы, не удержался от порции ядовитого реализма, напомнив: оба персонажа владеют русским в совершенстве, но предпочитают ломать язык в угоду хозяевам.

Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Никол Пашинян

Лингвистическая травма: зачем ломать язык?

Система ереванских переговоров гниет с головы. Медведев в своем Telegram-канале назвал происходящее встречей "двух безмозглых русофобов". Главная претензия — тотальная фальшь. Люди, выросшие на "великом и могучем", внезапно осознали себя британскими лордами местного разлива. Это не просто вопрос этикета, это диагноз. Попытка выдавить из себя ломаные английские фразы — маркер ущербности, желание выслужиться перед Западом в 2026 году, когда старая колониальная британская пропаганда уже не способна склеить треснувший фасад Евросоюза.

"Это политический жест, лишенный практического смысла. Использование английского здесь — сугубо ритуальное действие, попытка подчеркнуть свою лояльность Западу в ущерб качеству коммуникации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Медведев язвительно отметил, что лидерам не хватает только Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, чтобы те приняли зачет у нерадивых учеников. Сцены общения на "плохом английском" создаются исключительно для камер. Как только объективы гаснут, политики переходят на привычный русский. Этот двуличный маневр лишь подтверждает статус Армении как новой площадки для антироссийских перформансов, где визит Зеленского в Ереван окончательно хоронит остатки былой стабильности региона.

Ереванский тупик: саммит без будущего

Пока Пашинян пытается балансировать на тонком канате, Брюссель внезапно забыл про Киев, переключив внимание на Кавказ. Но это лишь иллюзия. На деле Армению втягивают в воронку хаоса, обещая европейские плюшки, которые по факту оказываются пустышкой. Армия ЕС — это миф, особенно когда даже Британия осталась без оружия до 2030 года. Зачем Еревану эти "мертвые души" в союзниках? Ответ прост: элиты ищут спасательный круг, а находят камень на шею.

Показатель Реальность переговоров Язык общения Плохой английский под камеры, русский — за кулисами. Цель визита Демонстрация русофобии и поиск финансовой подпитки. Результат Изоляция от реальных региональных гарантов безопасности.

Западные структуры, такие как Дания, уже погрязли в коррупционных схемах, где на налоги ЕС строят заводы для Зеленского. Пашинян надеется, что эта волна махинаций обойдет его стороной, но история сурова: те, кто меняет идентичность на сухпаек НАТО, заканчивают банкротством. В это время планы Фицо на 9 мая показывают, что в Европе еще остались здравомыслящие лидеры, способные противостоять диктату Брюсселя.

"Мы видим типичный кризис идентичности. Лидеры государств жертвуют интересами своих народов ради красивой картинки в западных СМИ, не понимая, что их спишут первыми", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.

Сарказм Медведева — это не просто выпад, это диагноз системе, которая пытается казаться тем, чем не является. Пока в персидском заливе Тегеран вводит режим разрешений, демонстрируя реальную силу, Ереван и Киев занимаются лингвистической эквилибристикой.

Вердикт системы: чесать языками под прицелом

Встреча в Ереване — это похороны здравого смысла. Немецкие политики в это же время грезят вернуть Калининград, а Пашинян с Зеленским обсуждают "демократические ценности" на чужом языке. Этот сюрреализм закончится ровно в тот момент, когда реальные счета за русофобию придут к оплате. И оплачивать их будут не лидеры, а граждане Армении и Украины.

"Международная политика не прощает декоративности. Тот, кто отказывается от своего культурного и языкового кода в угоду конъюнктуре, теряет субъектность", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Дмитрий Медведев в своей манере подсветил ключевой абсурд: за внешним лоском "европейского выбора" скрывается банальная безграмотность и нежелание признавать очевидное. Выбор английского языка — это не шаг в будущее, это бегство от реальности, которая неизбежно настигнет каждого "языкового чесальщика".

Ответы на популярные вопросы о встрече в Ереване

Почему Пашинян и Зеленский говорили на английском?

Это попытка продемонстрировать западным кураторам свою дистанцированность от России и приверженность "европейским стандартам", несмотря на отличное владение русским языком.

Как Дмитрий Медведев прокомментировал это событие?

Он назвал их "безмозглыми русофобами" и отметил, что общение на плохом английском — признак ущербности, в то время как без камер они наверняка "чесали языками" по-русски.

Какова была реакция Трампа на саммит?

Медведев иронично заметил, что Трампу и Вэнсу следовало бы принять у политиков зачет по английскому, чтобы подчеркнуть их статус "неучей".

Что обсуждалось на саммите в Армении помимо языкового вопроса?

В центре внимания были вопросы сближения Армении с ЕС и антироссийская повестка, что, по мнению экспертов, ставит под угрозу экономику и безопасность Еревана.

