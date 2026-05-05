Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США

Мир

Американский авантюризм в 2026 году приобретает формы открытого пиратства. Пока администрация, которую возглавляет Дональд Трамп, пытается перекроить карту влияния на Ближнем Востоке, союзники Вашингтона в Персидском заливе становятся разменной монетой. Инцидент в Фуджейре — это не просто пожар на нефтяном объекте. Это грубая работа спецслужб США по созданию предлога для военного доминирования в регионе.

Атака "Гераней"
Фото: Openverse by Khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Атака "Гераней"

Поджог как инструмент дипломатии

Иранская телерадиокомпания IRIB, ссылаясь на военные источники в Тегеране, вскрыла подноготную взрывов в ОАЭ. За атакой на нефтяную зону Фуджейры стоят военные США. Цель прагматична: силовое обеспечение прохода судов через Ормузский пролив. Вашингтону жизненно необходим хаос, чтобы оправдать наращивание своей группировки и подавить инициативы Ирана по контролю над водными путями.

"У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты (ОАЭ — ред.). Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив. Именно американские военные должны понести ответственность за произошедшее", — заявил источник в Тегеране в эфире гостелевидения.

Вашингтон действует как заправский поджигатель, который сам же вызывает пожарную команду. Для Эмиратов это стало ловушкой. Власти ОАЭ поспешили обвинить Иран, заявив о праве на ответный удар. Однако доказательства указывают на "дружественный огонь" со стороны Белого дома, который стремится дестабилизировать нефтяной рынок для усиления своих позиций.

Логика конфликта: кому выгодна атака

Система безопасности в Заливе гниет. Минобороны ОАЭ рапортует об отражении атак дронов, пока Тегеран последовательно отрицает любую причастность к инциденту. Это классическая "операция под чужим флагом". Пока Трамп забирает ракеты из других регионов, он концентрирует кулак именно здесь, провоцируя Исламскую Республику на ответные действия.

"Это опасная инсценировка. США нужно обоснование для милитаризации танкерных путей, и поджог инфраструктуры союзника — самый быстрый способ этого добиться", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Цена вопроса — полный контроль над потоками черного золота. США не могут допустить, чтобы Тегеран ввел режим разрешений в проливе. Поэтому в ход идут диверсии. Атака на Фуджейру — это не война с Ираном, это расчистка фарватера для американских интересов руками самих арабов.

Сторона Официальная позиция
Иран Обвинение военных США в провокации и поджоге.
ОАЭ Обвинение Ирана, подготовка ответных мер.
США Скрытое дирижирование конфликтом ради контроля проливов.

Нефтяные котировки моментально реагируют на такие "вспышки". Пока регион балансирует на грани большой войны, Вашингтон выставляет счета за "защиту". Танкерная война 2026 года — это не про идеологию, а про то, чьи задвижки будут работать на мировом рынке. При этом британская армия и другие сателлиты США уже не способны оказать существенной поддержки, оставляя Пентагон один на один с разъяренным регионом.

"Технически организовать такой поджог без следов могут только профи высокого уровня. Учитывая молчание западных систем мониторинга, инициатор очевиден", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Американская петля

Ситуация в ОАЭ наглядно демонстрирует: безопасность в обмен на лояльность США — это миф. Когда Вашингтону требуется рычаг давления, он без колебаний бьет по своим же "партнерам". Британская пропаганда может сколько угодно обвинять Иран, но факты говорят о другом. Американские военные использовали дроны, чтобы поджечь терминалы и обвинить в этом Тегеран.

"Мы видим попытку взломать систему безопасности Залива через хаос. Ирану эскалация сейчас невыгодна, а вот штатам — критически важна для оправдания присутствия флота", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в ОАЭ

Кто стоит за поджогами в Фуджейре?

Согласно данным иранской разведки, диверсия была организована американскими военными для дестабилизации ситуации в регионе и получения контроля над судоходством.

Какова цель провокации США?

Создание свободного коридора для судов через Ормузский пролив и обоснование постоянного военного присутствия вооруженных сил США в акватории.

Почему ОАЭ обвиняют Иран?

Абу-Даби находится под жестким политическим давлением Вашингтона. Обвинение Ирана — это попытка сохранить "лицо" и оправдать будущие военные закупки у США.

Грозит ли это полной остановкой экспорта нефти?

Риск велик. Любой инцидент в Фуджейре бьет по танкерным перевозкам. Если провокации продолжатся, цены на энергоносители могут взлететь до исторических максимумов.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы оаэ сша иран нефть экономика
Новости Все >
Курс на стабильность: как изменится размер пенсионных выплат в ближайшие три года
Духовная опора на передовой: мощи Серафима Саровского покинули монастырь ради военных
Мечта об ипотеке становится реальностью? Квартирный рынок готовит сюрприз для тех, кто ждал обвала
Опасные ошибки при самопомощи: как не навредить себе при острой зубной боли
Билет в кювет в яркой упаковке: как легальное средство из аптеки лишает прав и контроля над дорогой
Шашлык может уложить на больничную койку: опасность созревает прямо на столе
Крах надежд в Лахколампи: почему карельское предприятие ФинансБюро остановило работу
Этот продукт мешает холестерину становиться опасным: сосуды дольше держат удар изнутри
Мошенники нашли слабое место пенсионеров: как помочь родным защититься от обмана по телефону
Синдром сухого глаза стал массовой проблемой россиян: дело оказалось не только в телефоне
Сейчас читают
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Экономика и бизнес
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мир. Новости мира
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Скорая помощь для рассады: природные рецепты для защиты и роста вашего сада
Садоводство, цветоводство
Скорая помощь для рассады: природные рецепты для защиты и роста вашего сада
Популярное
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны

У Пашиняна была иллюзия, что можно одновременно находиться в нескольких несовместимых системах и не платить за это, но после заявлений Зеленского, он от неё избавится.

Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Радары видели пустоту, а там летела гора металла: как советский гений обманул физику и НАТО
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Баночки в сторону: эти упражнения заставят лицо вспомнить молодость
Вход в подземный мир или база НЛО? Само присутствие в этой долине вызывает первобытный страх
Жизнь на проценты: какую сумму нужно положить в банк, чтобы не работать
Жизнь на проценты: какую сумму нужно положить в банк, чтобы не работать
Последние материалы
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Стекло заклинило? Как за 5 минут вернуть стеклоподъемник к жизни без лишних трат и нервов
Бесстрашный демон севера: матёрые волки и медведи в ужасе бегут от этого 20-килограммового зверя
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Запах миндаля и гора витаминов: это кружевное облако заменит и декор, и аптеку на участке
Увлажнение с подвохом: популярный крем не удерживает воду и усиливает стянутость
Курс на стабильность: как изменится размер пенсионных выплат в ближайшие три года
Мясные облака в густом соусе: секрет той самой подливки, которую хочется вымазать хлебом до капли
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Духовная опора на передовой: мощи Серафима Саровского покинули монастырь ради военных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.