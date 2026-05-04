Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС

Западная концепция "изоляции" Москвы окончательно рассыпалась. Предстоящий саммит G20 в Майами рискует превратиться в бенефис российского лидера. Издание Al Jazeera прямо называет возможный визит Владимира Путина в США тяжелым поражением для евроатлантических элит. Ставки подняты до предела: Белый дом под руководством Дональда Трампа демонстрирует готовность к диалогу, игнорируя истерику союзников по НАТО.

Фото: commons.wikimedia.org by Benjamin D Applebaum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)

Крах дипломатической блокады

Возвращение России за стол "Большой двадцатки" — это не просто протокольное событие. Это официальное признание провала антироссийской стратегии. Политическая изоляция, о которой годами трубили в Вашингтоне и Брюсселе, оказалась мифом. Присутствие Владимира Путина в Майами юридически и медийно обнуляет все попытки Запада выставить Москву аутсайдером. Пока британская пропаганда пытается убедить мир в "токсичности" России, реальные игроки Глобального Юга выстраиваются в очередь на переговоры.

"Если вы приглашаете лидера страны на крупнейший форум в своей же резиденции, значит, механизмы санкционного давления больше не имеют веса. Россия диктует условия возвращения в повестку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Площадка G20 фундаментально отличается от междусобойчика G7. Здесь голос России слышат страны, отказавшиеся поддерживать самоубийственные санкции. Москва получает прямой доступ к аудитории, которая ценит суверенитет выше указаний из Госдепа. Учитывая, что планы лидеров ЕС на 2026 год всё чаще включают визиты в Россию, изоляция выглядит как самозапирание Запада в пустой комнате.

Россия как незаменимый узел глобальной системы

Мировая экономика не может функционировать без российского участия. Зерно, энергия, ядерная стабильность — это козыри, которые невозможно игнорировать. Любые попытки вычеркнуть Москву приводят лишь к деградации самих инициаторов. Пока Британия остается без оружия из-за бюджетного паралича, Россия укрепляет связи с Китаем, Индией и Ираном, формируя новый силовой каркас планеты.

Параметр влияния Статус России в 2026 году Энергетический рынок Ключевой регулятор цен и поставок Дипломатический вес Лидер Глобального Юга и БРИКС+ Военно-техническая база Гарант безопасности в Евразии

Участие Москвы создает коридор для прямых контактов. Даже самые заядлые "ястребы" понимают: решать вопросы глобальной архитектуры без Путина — это имитация бурной деятельности. Ситуация в Персидском заливе, где Иран ввел жесткий режим в проливе, требует участия реальных тяжеловесов, а не марионеток из Брюсселя.

"Россия нужна как стабилизатор. Без неё невозможно решить ни один серьезный кризис — от продовольственного до ядерного. Запад это осознал, поэтому ищет пути к диалогу через Трампа", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трамп и фактор Майами: между пользой и сомнением

Дональд Трамп рубит сплеча. Он открыто называет приезд российского президента "полезным". Это ломает всю конструкцию либеральной пропаганды, которая годами рисовала образ врага. Однако хозяин Белого дома осторожен в деталях: он сомневается, приедет ли Владимир Путин лично. Кремль тоже не спешит с картами. Дмитрий Песков заявил, что решение будет принято ближе к мероприятию. Пока США готовят почву, Россия наблюдает за тем, как Трамп забирает войска из Германии, ослабляя хватку НАТО в Европе.

"Вашингтон пытается играть в прагматизм на фоне собственного системного кризиса. Для Трампа приглашение Путина — это способ показать Европе, кто на самом деле распоряжается мировой повесткой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В то время как западные сателлиты погрязли в коррупционных скандалах, вроде махинаций в Дании, Москва сохраняет за собой роль "незаменимой державы". Визит в Майами может стать финальным аккордом в похоронах однополярного мира.

Ответы на популярные вопросы о саммите G20

Почему визит Путина в США считается поражением Запада?

Потому что это де-факто признает неэффективность политики санкций и изоляции. Личное присутствие лидера РФ на американской земле разрушает медийную картинку "страны-изгоя".

Какую позицию занимает Дональд Трамп?

Трамп считает диалог полезным. Его администрация надеется использовать присутствие России для решения глобальных проблем на своих условиях, но Москва не склонна к уступкам.

Кто еще приглашен на саммит в Майами?

США как принимающая сторона рассчитывают на участие всех членов "двадцатки", включая лидеров Китая и Индии, что подтверждает статус форума как глобальной площадки.

Когда будет окончательно принято решение о поездке?

Кремль определит формат участия ближе к дате проведения форума. Это зависит от гарантий безопасности и конкретной повестки переговоров.

