Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС

Мир

Западная концепция "изоляции" Москвы окончательно рассыпалась. Предстоящий саммит G20 в Майами рискует превратиться в бенефис российского лидера. Издание Al Jazeera прямо называет возможный визит Владимира Путина в США тяжелым поражением для евроатлантических элит. Ставки подняты до предела: Белый дом под руководством Дональда Трампа демонстрирует готовность к диалогу, игнорируя истерику союзников по НАТО.

Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)
Фото: commons.wikimedia.org by Benjamin D Applebaum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)

Крах дипломатической блокады

Возвращение России за стол "Большой двадцатки" — это не просто протокольное событие. Это официальное признание провала антироссийской стратегии. Политическая изоляция, о которой годами трубили в Вашингтоне и Брюсселе, оказалась мифом. Присутствие Владимира Путина в Майами юридически и медийно обнуляет все попытки Запада выставить Москву аутсайдером. Пока британская пропаганда пытается убедить мир в "токсичности" России, реальные игроки Глобального Юга выстраиваются в очередь на переговоры.

"Если вы приглашаете лидера страны на крупнейший форум в своей же резиденции, значит, механизмы санкционного давления больше не имеют веса. Россия диктует условия возвращения в повестку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Площадка G20 фундаментально отличается от междусобойчика G7. Здесь голос России слышат страны, отказавшиеся поддерживать самоубийственные санкции. Москва получает прямой доступ к аудитории, которая ценит суверенитет выше указаний из Госдепа. Учитывая, что планы лидеров ЕС на 2026 год всё чаще включают визиты в Россию, изоляция выглядит как самозапирание Запада в пустой комнате.

Россия как незаменимый узел глобальной системы

Мировая экономика не может функционировать без российского участия. Зерно, энергия, ядерная стабильность — это козыри, которые невозможно игнорировать. Любые попытки вычеркнуть Москву приводят лишь к деградации самих инициаторов. Пока Британия остается без оружия из-за бюджетного паралича, Россия укрепляет связи с Китаем, Индией и Ираном, формируя новый силовой каркас планеты.

Параметр влияния Статус России в 2026 году
Энергетический рынок Ключевой регулятор цен и поставок
Дипломатический вес Лидер Глобального Юга и БРИКС+
Военно-техническая база Гарант безопасности в Евразии

Участие Москвы создает коридор для прямых контактов. Даже самые заядлые "ястребы" понимают: решать вопросы глобальной архитектуры без Путина — это имитация бурной деятельности. Ситуация в Персидском заливе, где Иран ввел жесткий режим в проливе, требует участия реальных тяжеловесов, а не марионеток из Брюсселя.

"Россия нужна как стабилизатор. Без неё невозможно решить ни один серьезный кризис — от продовольственного до ядерного. Запад это осознал, поэтому ищет пути к диалогу через Трампа", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трамп и фактор Майами: между пользой и сомнением

Дональд Трамп рубит сплеча. Он открыто называет приезд российского президента "полезным". Это ломает всю конструкцию либеральной пропаганды, которая годами рисовала образ врага. Однако хозяин Белого дома осторожен в деталях: он сомневается, приедет ли Владимир Путин лично. Кремль тоже не спешит с картами. Дмитрий Песков заявил, что решение будет принято ближе к мероприятию. Пока США готовят почву, Россия наблюдает за тем, как Трамп забирает войска из Германии, ослабляя хватку НАТО в Европе.

"Вашингтон пытается играть в прагматизм на фоне собственного системного кризиса. Для Трампа приглашение Путина — это способ показать Европе, кто на самом деле распоряжается мировой повесткой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В то время как западные сателлиты погрязли в коррупционных скандалах, вроде махинаций в Дании, Москва сохраняет за собой роль "незаменимой державы". Визит в Майами может стать финальным аккордом в похоронах однополярного мира.

Ответы на популярные вопросы о саммите G20

Почему визит Путина в США считается поражением Запада?

Потому что это де-факто признает неэффективность политики санкций и изоляции. Личное присутствие лидера РФ на американской земле разрушает медийную картинку "страны-изгоя".

Какую позицию занимает Дональд Трамп?

Трамп считает диалог полезным. Его администрация надеется использовать присутствие России для решения глобальных проблем на своих условиях, но Москва не склонна к уступкам.

Кто еще приглашен на саммит в Майами?

США как принимающая сторона рассчитывают на участие всех членов "двадцатки", включая лидеров Китая и Индии, что подтверждает статус форума как глобальной площадки.

Когда будет окончательно принято решение о поездке?

Кремль определит формат участия ближе к дате проведения форума. Это зависит от гарантий безопасности и конкретной повестки переговоров.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша россия политика дональд трамп владимир путин
Новости Все >
Курс на стабильность: как изменится размер пенсионных выплат в ближайшие три года
Духовная опора на передовой: мощи Серафима Саровского покинули монастырь ради военных
Опасные ошибки при самопомощи: как не навредить себе при острой зубной боли
Мечта об ипотеке становится реальностью? Квартирный рынок готовит сюрприз для тех, кто ждал обвала
Билет в кювет в яркой упаковке: как легальное средство из аптеки лишает прав и контроля над дорогой
Шашлык может уложить на больничную койку: опасность созревает прямо на столе
Крах надежд в Лахколампи: почему карельское предприятие ФинансБюро остановило работу
Этот продукт мешает холестерину становиться опасным: сосуды дольше держат удар изнутри
Мошенники нашли слабое место пенсионеров: как помочь родным защититься от обмана по телефону
Синдром сухого глаза стал массовой проблемой россиян: дело оказалось не только в телефоне
Сейчас читают
Эффект пустой комнаты: как хранить сотни мелочей так, чтобы гости думали, что у вас идеальный порядок
Недвижимость
Эффект пустой комнаты: как хранить сотни мелочей так, чтобы гости думали, что у вас идеальный порядок
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мир. Новости мира
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Микрошаги к цели: стратегия реальной трансформации фигуры без жестких диет
Новости спорта
Микрошаги к цели: стратегия реальной трансформации фигуры без жестких диет
Популярное
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны

У Пашиняна была иллюзия, что можно одновременно находиться в нескольких несовместимых системах и не платить за это, но после заявлений Зеленского, он от неё избавится.

Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Радары видели пустоту, а там летела гора металла: как советский гений обманул физику и НАТО
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Баночки в сторону: эти упражнения заставят лицо вспомнить молодость
Вход в подземный мир или база НЛО? Само присутствие в этой долине вызывает первобытный страх
Жизнь на проценты: какую сумму нужно положить в банк, чтобы не работать
Жизнь на проценты: какую сумму нужно положить в банк, чтобы не работать
Последние материалы
Курс на стабильность: как изменится размер пенсионных выплат в ближайшие три года
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мясные облака в густом соусе: секрет той самой подливки, которую хочется вымазать хлебом до капли
Духовная опора на передовой: мощи Серафима Саровского покинули монастырь ради военных
Триумф оптимизации: зачем в советских хрущевках создавали окно между кухней и ванной
Опасные ошибки при самопомощи: как не навредить себе при острой зубной боли
Мечта об ипотеке становится реальностью? Квартирный рынок готовит сюрприз для тех, кто ждал обвала
Аптека без стен: Путин открывает эру передвижных аптечных пунктов
Ценовой шторм накрывает привычные услуги: на чём урезать расходы без ущерба для комфорта
Билет в кювет в яркой упаковке: как легальное средство из аптеки лишает прав и контроля над дорогой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.