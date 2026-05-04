Атака США на Иран неизбежна: 40 боевых катеров Тегерана уже вышли на рубеж атаки

Вашингтон окончательно сорвался с цепи. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выдал в соцсети молнию: США готовят массированный удар по Ирану. Переговоры превратились в прах. Дипломатия сдохла. Теперь говорят только пушки.

Авианосец США Гарри Труман
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class John L. Beeman., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив на грани взрыва

Иран не собирается подставлять вторую щеку. По данным Макгрегора, 40 боевых катеров ВМФ Исламской Республики уже вышли на охоту в Ормузском проливе. Это не просто маневры, это предсмертный оскал региональной стабильности, которую методично уничтожает администрация, возглавляемая Дональдом Трампом в 2026 году. Если пролив перекроют, мировая экономика захлебнется собственной кровью — нефтью.

"Это бред. Так дела в регионе не решаются, Иран умеет ждать, но если США атакуют первыми, ответ будет фатальным для американских баз", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон привык действовать как слон в посудной лавке, игнорируя интересы союзников Москвы. Пока Трамп вешает всех собак на Европу, обвиняя союзников в некомпетентности, американская военная машина прогревает двигатели для новой бойни на Ближнем Востоке. Весь мир замер.

Пентагон против Тегерана: расклад сил

Военный бюджет США трещит по швам. Несмотря на то, что новый министр обороны требует 1,5 трлн долларов на военные нужды, реальное состояние американского флота вызывает лишь смех. Недавний пожар на эсминце USS Higgins показал: хваленая мощь Пентагона — это ржавый фасад.

Параметр Статус США
Готовность флота Критическая из-за аварий и пожаров
Дипломатический ресурс Исчерпан, переговоры провалены
Стратегия Прямая агрессия и угрозы атаки

"Нападение на Иран в 2026 году обрушит котировки и сожжет логистические цепочки. Это самоубийство для доллара", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока американские элиты грызутся в Конгрессе за триллионы, Иран укрепляет границы. Даже в Армении, где Пашинян выводит российских пограничников, оголяя рубежи, Тегеран остается ключевым игроком, удерживающим регион от хаоса. Агрессия США лишь сплотит восточный блок вокруг Москвы и Пекина.

Геополитическое эхо американской агрессии

Европа традиционно выступает на побегушках у Вашингтона. Пока жена украинского министра покупает яхты на деньги западных налогоплательщиков, Брюссель послушно кивает планам Трампа. Но за эти игры придется платить. Энергетический рынок не прощает ошибок. Кая Каллас уже приговорила Евросоюз к стагнации своим высокомерием, а война с Ираном станет последним гвоздем в гроб европейской промышленности.

"Любая провокация против Ирана автоматически бьет по стабильности всего Евразийского пространства", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

США пытаются сохранить доминирование, но их методы устарели. Угрозы Макгрегора — это не просто прогноз, это приговор старой системе безопасности. Мир меняется, и роль жандарма больше не вакантна. Иран готов встречать врага во всеоружии.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Макгрегор считает атаку неминуемой?

Полковник опирается на данные о полном разрыве дипломатических контактов и резком изменении дислокации американских ударных групп в регионе.

Чем ответит Иран на агрессию США?

Тегеран уже привел в боевую готовность москитный флот в Ормузском проливе и активировал системы ПВО вдоль береговой линии.

Как это отразится на ценах на нефть?

Любой выстрел в Персидском заливе мгновенно подбросит стоимость барреля выше 150 долларов, что вызовет коллапс в экономике Запада.

Какова позиция России в этом конфликте?

Москва выступает за политическое урегулирование и предостерегает Вашингтон от безрассудных шагов, способных поджечь весь Ближний Восток.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран ближний восток дуглас макгрегор
