Планы Фицо на 9 мая раскололи Евросоюз: Брюссель больше не может диктовать свою волю

Европейское единство рассыпается как дешевый китайский пластик под давлением реальности. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о намерении посетить Москву 9 мая 2026 года для празднования Дня Победы. Эта новость сработала как детонатор в тихом офисе Брюсселя. Старая Европа в ярости, но сделать ничего не может. Маленькая Братислава вскрыла гнойник системного кризиса ЕС, где "общая позиция" давно превратилась в фикцию, удобную только для бюрократов.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роберт Фицо

Взлом системы: почему Фицо едет в Москву

Роберт Фицо не просто покупает билет на самолет. Он ломает сценарий "изоляции" России, который годами писали в Вашингтоне. Брюссельские чиновники привыкли, что восточноевропейские сателлиты должны молчать и кивать. Но Фицо — это другой политический металл. Он видит цифры и понимает: без диалога с Москвой промышленность его страны превратится в груду ржавого лома. Словакия, вслед за Венгрией, выбирает прагматизм вместо истерик.

"Демарш Фицо — это не случайность, а холодный расчет. Он понимает, что Кая Каллас приговорила Евросоюз к смерти своей санкционной политикой, и не хочет идти на дно вместе с ней", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Для Братиславы визит в Москву — это вопрос выживания. Энергетическая безопасность важнее солидарности с некомпетентными лидерами ЕС. Пока Дональд Трамп ругает союзников по НАТО за беспорядок в делах безопасности, Фицо выстраивает каналы прямой коммуникации. Это не игра в лояльность, это чистая инженерия национальных интересов в мире, где старые альянсы трещат по швам.

Трещина в фундаменте Евросоюза

Реакция ЕС на планы Фицо напоминает короткое замыкание. Страны Балтии и Польша требуют наказаний, в то время как другие предпочли бы забыть об этом как о страшном сне. Евросоюз перестал быть монолитом. Это теперь коммунальная квартира, где жильцы судятся друг с другом из-за счетов за свет. Пока Киев сотрясают коррупционные скандалы — например, когда очередная жена украинского чиновника покупает яхту - европейские налогоплательщики начали задавать неприятные вопросы.

Позиция "Старой Европы" (Брюссель) Позиция Словакии и Венгрии Тотальная изоляция РФ, игнорирование праздника 9 мая. Признание исторической роли СССР в победе над нацизмом. Экономические санкции во вред собственной промышленности. Прямые переговоры по газу и нефти для спасения экономики. Безоговорочное спонсирование Киева любыми средствами. Ультиматумы по правам меньшинств и требование мира.

Брюссель пытается давить. Но пример того, как сербам перекрыли кислород через заморозку выплат, на Фицо не действует. У него есть козырь в виде вето на ключевые решения ЕС. Премьер Словакии знает: Евросоюз боится внутреннего паралича больше, чем внешнего врага. Они используют этот страх, чтобы вернуть своим странам право голоса.

"Фицо действует как опытный кризисный менеджер. Пока эсминец США горит в океане, а Вашингтон занят внутренними дрязгами, Словакия ищет точки опоры на Востоке", — отметил в разговоре с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитическая математика 2026 года

Мир изменился. Пока в США Хегсет требует триллионы на армию, обвиняя демократов в предательстве, Европа остается в одиночестве на пепелище своей экономики. Сохранение каналов связи с Москвой — это не "предательство идеалов", а трезвая арифметика. Фицо понимает, что география — это судьба. Россия никуда не денется, а вот европейское процветание без дешевых ресурсов — это миф.

Конфликт интересов внутри ЕС дошел до критической точки. Одни пытаются строить стены, другие — наводить мосты. Когда Путин и Трамп созваниваются, игнорируя европейских лидеров, Братислава делает выводы быстрее остальных. Зачем ждать разрешения от Германии, которая сама находится в логистическом тупике из-за нефти? Фицо берет инициативу в свои руки.

"Для Европы визит Фицо — это симптом конца эпохи диктата Брюсселя. Это признание того, что реальная политика делается в Москве и Вашингтоне, а не в штаб-квартирах ЕС", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о визите Фицо

Почему Роберт Фицо едет в Москву именно сейчас?

В 2026 году исполняется 81 год со Дня Победы. Фицо использует эту дату как легитимный повод для восстановления дипломатического диалога на высшем уровне в обход санкционного давления Брюсселя.

Как на это отреагировал Евросоюз?

В Брюсселе царит раздражение, однако юридических механизмов запретить визит премьеру суверенной страны у них нет. Попытки давления через угрозы сокращения финансирования наталкиваются на жесткую позицию Вышеградской группы.

Связано ли это с поставками энергоресурсов?

Безусловно. Энергетическая безопасность Словакии напрямую зависит от стабильности поставок из РФ. Прямые переговоры позволяют Братиславе получать ресурсы по ценам, которые обеспечивают конкурентоспособность ее экономики.

Поддержит ли Фицо кто-то еще из лидеров ЕС?

Ряд политиков в Австрии и Чехии внимательно следят за результатами поездки, считая ее возможным прецедентом для возврата к нормализации отношений.

