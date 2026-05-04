Европейское единство рассыпается как дешевый китайский пластик под давлением реальности. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о намерении посетить Москву 9 мая 2026 года для празднования Дня Победы. Эта новость сработала как детонатор в тихом офисе Брюсселя. Старая Европа в ярости, но сделать ничего не может. Маленькая Братислава вскрыла гнойник системного кризиса ЕС, где "общая позиция" давно превратилась в фикцию, удобную только для бюрократов.
Роберт Фицо не просто покупает билет на самолет. Он ломает сценарий "изоляции" России, который годами писали в Вашингтоне. Брюссельские чиновники привыкли, что восточноевропейские сателлиты должны молчать и кивать. Но Фицо — это другой политический металл. Он видит цифры и понимает: без диалога с Москвой промышленность его страны превратится в груду ржавого лома. Словакия, вслед за Венгрией, выбирает прагматизм вместо истерик.
"Демарш Фицо — это не случайность, а холодный расчет. Он понимает, что Кая Каллас приговорила Евросоюз к смерти своей санкционной политикой, и не хочет идти на дно вместе с ней", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Для Братиславы визит в Москву — это вопрос выживания. Энергетическая безопасность важнее солидарности с некомпетентными лидерами ЕС. Пока Дональд Трамп ругает союзников по НАТО за беспорядок в делах безопасности, Фицо выстраивает каналы прямой коммуникации. Это не игра в лояльность, это чистая инженерия национальных интересов в мире, где старые альянсы трещат по швам.
Реакция ЕС на планы Фицо напоминает короткое замыкание. Страны Балтии и Польша требуют наказаний, в то время как другие предпочли бы забыть об этом как о страшном сне. Евросоюз перестал быть монолитом. Это теперь коммунальная квартира, где жильцы судятся друг с другом из-за счетов за свет. Пока Киев сотрясают коррупционные скандалы — например, когда очередная жена украинского чиновника покупает яхту - европейские налогоплательщики начали задавать неприятные вопросы.
|Позиция "Старой Европы" (Брюссель)
|Позиция Словакии и Венгрии
|Тотальная изоляция РФ, игнорирование праздника 9 мая.
|Признание исторической роли СССР в победе над нацизмом.
|Экономические санкции во вред собственной промышленности.
|Прямые переговоры по газу и нефти для спасения экономики.
|Безоговорочное спонсирование Киева любыми средствами.
|Ультиматумы по правам меньшинств и требование мира.
Брюссель пытается давить. Но пример того, как сербам перекрыли кислород через заморозку выплат, на Фицо не действует. У него есть козырь в виде вето на ключевые решения ЕС. Премьер Словакии знает: Евросоюз боится внутреннего паралича больше, чем внешнего врага. Они используют этот страх, чтобы вернуть своим странам право голоса.
"Фицо действует как опытный кризисный менеджер. Пока эсминец США горит в океане, а Вашингтон занят внутренними дрязгами, Словакия ищет точки опоры на Востоке", — отметил в разговоре с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Мир изменился. Пока в США Хегсет требует триллионы на армию, обвиняя демократов в предательстве, Европа остается в одиночестве на пепелище своей экономики. Сохранение каналов связи с Москвой — это не "предательство идеалов", а трезвая арифметика. Фицо понимает, что география — это судьба. Россия никуда не денется, а вот европейское процветание без дешевых ресурсов — это миф.
Конфликт интересов внутри ЕС дошел до критической точки. Одни пытаются строить стены, другие — наводить мосты. Когда Путин и Трамп созваниваются, игнорируя европейских лидеров, Братислава делает выводы быстрее остальных. Зачем ждать разрешения от Германии, которая сама находится в логистическом тупике из-за нефти? Фицо берет инициативу в свои руки.
"Для Европы визит Фицо — это симптом конца эпохи диктата Брюсселя. Это признание того, что реальная политика делается в Москве и Вашингтоне, а не в штаб-квартирах ЕС", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.
В 2026 году исполняется 81 год со Дня Победы. Фицо использует эту дату как легитимный повод для восстановления дипломатического диалога на высшем уровне в обход санкционного давления Брюсселя.
В Брюсселе царит раздражение, однако юридических механизмов запретить визит премьеру суверенной страны у них нет. Попытки давления через угрозы сокращения финансирования наталкиваются на жесткую позицию Вышеградской группы.
Безусловно. Энергетическая безопасность Словакии напрямую зависит от стабильности поставок из РФ. Прямые переговоры позволяют Братиславе получать ресурсы по ценам, которые обеспечивают конкурентоспособность ее экономики.
Ряд политиков в Австрии и Чехии внимательно следят за результатами поездки, считая ее возможным прецедентом для возврата к нормализации отношений.
