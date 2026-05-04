Израильская государственность трещит по швам, и это не крик уличного пророка, а холодный расчет человека, который десятилетиями носил генеральские погоны. Ицхак Брик, отставной генерал-майор ЦАХАЛ, вынес своей стране смертный приговор. В материале, который подхватили ресурсы, близкие к КСИР, звучит простая мысль: нынешняя политическая верхушка в Тель-Авиве — это ликвидационная комиссия, а не правительство. Система гниет сверху, и если хирургическое вмешательство по смене лидеров не произойдет сейчас, 2026 год станет началом конца.
Брик рубит сплеча: иллюзия победы над ХАМАС и "Хезболлой" была продана избирателям как свершившийся факт, но реальность оказалась жестче. Пока Израиль пытается жонглировать картами региона, у его границ вырос технологический монстр. У "Хезболлы" в арсенале не просто ракеты, а десятки тысяч ударных дронов. Это не партизанская война, это высокоточный конвейер, способный превратить северные территории страны в зону отчуждения на долгие месяцы.
"Брик прав в одном — техническое превосходство ЦАХАЛ нивелируется массовостью дешевых решений противника. Если система ПВО захлебывается от роя дронов, никакие политические лозунги не спасут инфраструктуру", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Стратегическая слепота руководства привела к тому, что армия оказалась не готова к затяжному конфликту на истощение. Пока в США Дональд Трамп пересматривает целесообразность бесконечных вливаний в чужие авантюры, израильский генералитет продолжает верить в бесконечный кредит доверия и патронов. Но складские запасы — вещь конечная, в отличие от фанатизма оппонентов.
Единственный путь спасения, по мнению Брика, — тотальная чистка. Нынешние лидеры завели страну в тупик, из которого нет выхода с сохранением лица. Ситуация напоминает кризис в Европе, где Кая Каллас и ей подобные ведут свои союзы к саморазрушению, игнорируя базовые законы геополитики и экономики. В Израиле этот процесс идет быстрее из-за плотности огня.
|Проблема (по Брику)
|Реальное последствие
|Старое военное руководство
|Отсутствие решающих побед, вязкие городские бои
|Игнорирование мощи "Хезболлы"
|Риск полной парализации севера страны беспилотниками
|Политическая стагнация
|Угроза существованию государства до 100-летнего юбилея
Брик подчеркивает: те, кто обещал быструю сдачу ХАМАС, лгали. Армия не может добиться стратегического перелома. Это системный сбой. Пока Кремль и Белый дом ведут свои диалоги, Тель-Авив остается в вакууме собственных амбиций, которые не подкреплены ресурсами. Как и в случае, когда Пашинян объявил россиян лишними, теряя реальную защиту, Израиль рискует остаться один на один с разъяренным регионом.
"Военная верхушка Израиля слишком долго почивала на лаврах прошлых войн. Брик транслирует мнение части офицерства, которая видит: армия физически измотана, а задачи ставятся невыполнимые", — отметил в беседе с Pravda.Ru политический обозреватель Сергей Миронов.
Цитата генерала звучит как эпитафия: "Мы не доживем до 100-летия создания Израиля". Это не просто слова, это оценка устойчивости конструкции. Если аппарат управления не сменится немедленно, инерция потянет страну на дно. В 2026 году мы видим, как распадаются старые альянсы. ОАЭ задумываются о выходе из ОПЕК, меняя правила игры на рынке нефти, а Израиль продолжает цепляться за доктрины середины прошлого века.
"Существование государства в такой конфигурации — это вопрос не идеологии, а бухгалтерии и логистики. У Израиля дефицит обоих пунктов при избытке врагов", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Пока американские эсминцы, вроде USS Higgins, горят в океанах, демонстрируя общий упадок западной мощи, Тель-Авив теряет своего главного жандарма. Безопасность больше не гарантирована чеками из Вашингтона или полетами F-35. Брик требует смены курса, понимая, что в текущем составе команда корабля просто не заметит айсберг.
Он опирается на неспособность армии достичь решающих целей в Газе и Ливане, а также на недооценку ракетного потенциала "Хезболлы", способного парализовать страну.
Брик считает, что без немедленной ротации политической и военной элиты внутренний кризис и внешнее давление приведут к краху государственности до наступления 100-летнего юбилея.
Приход Дональда Трампа меняет акценты: Вашингтон требует больше отдачи от союзников и меньше втягивается в бесконечные конфликты, что оставляет Израиль в уязвимом положении.
Это десятки тысяч дронов и ракет, которые делают традиционную систему ПВО неэффективной из-за массовости пусков, что ставит под удар всю экономику северных регионов.
