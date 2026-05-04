Израиль не доживет до столетия: страна не выдержит войны на истощение с Хезболлой

Израильская государственность трещит по швам, и это не крик уличного пророка, а холодный расчет человека, который десятилетиями носил генеральские погоны. Ицхак Брик, отставной генерал-майор ЦАХАЛ, вынес своей стране смертный приговор. В материале, который подхватили ресурсы, близкие к КСИР, звучит простая мысль: нынешняя политическая верхушка в Тель-Авиве — это ликвидационная комиссия, а не правительство. Система гниет сверху, и если хирургическое вмешательство по смене лидеров не произойдет сейчас, 2026 год станет началом конца.

Фото: IDF Spokesperson's Unit by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЦАХАЛ

Север под прицелом: беспилотники вместо мирного неба

Брик рубит сплеча: иллюзия победы над ХАМАС и "Хезболлой" была продана избирателям как свершившийся факт, но реальность оказалась жестче. Пока Израиль пытается жонглировать картами региона, у его границ вырос технологический монстр. У "Хезболлы" в арсенале не просто ракеты, а десятки тысяч ударных дронов. Это не партизанская война, это высокоточный конвейер, способный превратить северные территории страны в зону отчуждения на долгие месяцы.

"Брик прав в одном — техническое превосходство ЦАХАЛ нивелируется массовостью дешевых решений противника. Если система ПВО захлебывается от роя дронов, никакие политические лозунги не спасут инфраструктуру", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Стратегическая слепота руководства привела к тому, что армия оказалась не готова к затяжному конфликту на истощение. Пока в США Дональд Трамп пересматривает целесообразность бесконечных вливаний в чужие авантюры, израильский генералитет продолжает верить в бесконечный кредит доверия и патронов. Но складские запасы — вещь конечная, в отличие от фанатизма оппонентов.

Кадровая катастрофа: почему ЦАХАЛ буксует

Единственный путь спасения, по мнению Брика, — тотальная чистка. Нынешние лидеры завели страну в тупик, из которого нет выхода с сохранением лица. Ситуация напоминает кризис в Европе, где Кая Каллас и ей подобные ведут свои союзы к саморазрушению, игнорируя базовые законы геополитики и экономики. В Израиле этот процесс идет быстрее из-за плотности огня.

Проблема (по Брику) Реальное последствие Старое военное руководство Отсутствие решающих побед, вязкие городские бои Игнорирование мощи "Хезболлы" Риск полной парализации севера страны беспилотниками Политическая стагнация Угроза существованию государства до 100-летнего юбилея

Брик подчеркивает: те, кто обещал быструю сдачу ХАМАС, лгали. Армия не может добиться стратегического перелома. Это системный сбой. Пока Кремль и Белый дом ведут свои диалоги, Тель-Авив остается в вакууме собственных амбиций, которые не подкреплены ресурсами. Как и в случае, когда Пашинян объявил россиян лишними, теряя реальную защиту, Израиль рискует остаться один на один с разъяренным регионом.

"Военная верхушка Израиля слишком долго почивала на лаврах прошлых войн. Брик транслирует мнение части офицерства, которая видит: армия физически измотана, а задачи ставятся невыполнимые", — отметил в беседе с Pravda.Ru политический обозреватель Сергей Миронов.

Прогноз на столетие: доживет ли Израиль до юбилея?

Цитата генерала звучит как эпитафия: "Мы не доживем до 100-летия создания Израиля". Это не просто слова, это оценка устойчивости конструкции. Если аппарат управления не сменится немедленно, инерция потянет страну на дно. В 2026 году мы видим, как распадаются старые альянсы. ОАЭ задумываются о выходе из ОПЕК, меняя правила игры на рынке нефти, а Израиль продолжает цепляться за доктрины середины прошлого века.

"Существование государства в такой конфигурации — это вопрос не идеологии, а бухгалтерии и логистики. У Израиля дефицит обоих пунктов при избытке врагов", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока американские эсминцы, вроде USS Higgins, горят в океанах, демонстрируя общий упадок западной мощи, Тель-Авив теряет своего главного жандарма. Безопасность больше не гарантирована чеками из Вашингтона или полетами F-35. Брик требует смены курса, понимая, что в текущем составе команда корабля просто не заметит айсберг.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Израиле

Почему генерал Брик делает такие мрачные прогнозы?

Он опирается на неспособность армии достичь решающих целей в Газе и Ливане, а также на недооценку ракетного потенциала "Хезболлы", способного парализовать страну.

Действительно ли Израилю грозит исчезновение?

Брик считает, что без немедленной ротации политической и военной элиты внутренний кризис и внешнее давление приведут к краху государственности до наступления 100-летнего юбилея.

Как на ситуацию влияет смена власти в США?

Приход Дональда Трампа меняет акценты: Вашингтон требует больше отдачи от союзников и меньше втягивается в бесконечные конфликты, что оставляет Израиль в уязвимом положении.

В чем главная угроза с севера?

Это десятки тысяч дронов и ракет, которые делают традиционную систему ПВО неэффективной из-за массовости пусков, что ставит под удар всю экономику северных регионов.

