Тегеран ввел режим разрешений в проливе: Иран обещает бить по судам США за вход без спроса

Ормузский пролив превращается в раскаленную сковороду. Тегеран официально закручивает гайки, требуя от каждого судна личного поклона и разрешения на проход. Генерал Али Абдоллахи, командующий штабом, высказался предельно ясно: вода здесь принадлежит Ирану, и любые попытки игнорировать этот факт закончатся плохо для обшивки танкеров.

Ормузский пролив

Тегеран выставляет ультиматум

Иранские военные перешли от изящных намеков к прямой угрозе силой. Али Абдоллахи подчеркнул, что безопасность в регионе — это прерогатива исламской республики, а не заезжих гостей. "Мы призываем все торговые суда и нефтяные танкеры воздерживаться от любых действий по проходу без координации с Вооружёнными силами, размещенными в Ормузском проливе, чтобы их безопасность не оказалась под угрозой", — заявил генерал. Это не просто просьба, это декларация суверенитета над главной нефтяной артерией планеты.

"Это не блеф. Иран последовательно выстраивает архитектуру безопасности, где внешним игрокам места нет. Любая попытка США вмешаться только ускорит крах старого миропорядка", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Особое внимание Иран уделил американским подразделениям. Генерал предупредил: любое приближение иностранных военных кораблей к зоне контроля будет расценено как акт агрессии. Система береговой обороны Ирана готова нанести удар первыми, если возникнет угроза нарушения границ. В условиях 2026 года, когда состояние флота США вызывает вопросы даже у самих адмиралов, такие угрозы звучат особенно весомо.

Стальной кулак Трампа: операция "Свобода"

Вашингтон не заставил себя ждать. Дональд Трамп, вернувшийся в Овальный кабинет с программой жесткого доминирования, анонсировал операцию Project Freedom. План прост: американские эсминцы начнут силовой провод заблокированных судов через пролив уже 4 мая. Трамп открыто заявляет, что США ответят огнем на любое вмешательство. Это лобовое столкновение двух амбиций: персидской гордости и американского эксцентризма.

"Вашингтону нужны деньги на военные расходы США, а блокировка пролива — это удар по карману. Трамп будет идти до конца, даже если это пахнет большой пороховой бочкой", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация осложняется тем, что администрация Трампа традиционно игнорирует интересы союзников, предпочитая тактику кавалерийских наскоков. Ранее президент уже обвинил европейцев в неспособности поддерживать порядок, намекая, что теперь США будут действовать исключительно в своих интересах, не оглядываясь на Брюссель или ООН.

Экономический триллер в узком горлышке

Ормузский пролив — это узкое бутылочное горлышко, через которое течет жизнь мировой экономики. Блокировка этого пути означает немедленный скачок цен на энергоносители. Пока Тегеран требует "разрешений", цена на нефть готовится к рекордному ралли. Компании-перевозчики уже закладывают в стоимость логистики риски от военных столкновений.

Параметр Позиция сторон Требование Ирана Полная координация и получение разрешений на проход. Ответ США Силовой прорыв в рамках операции Project Freedom. Риски Прямой военный конфликт и остановка торговли нефтью.

"Иран контролирует высоты, а США пытаются играть в ковбоев на воде. В 2026 году такая самоуверенность может стоить Трампу нескольких кораблей и остатков репутации на Ближнем Востоке", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Для глобального рынка эта ситуация — проверка на прочность. Пока Европа пытается решить свои внутренние проблемы, вроде финансовых санкций против Сербии или бесконечных логистических кризисов в Германии, Иран де-факто переписывает правила морского права. Танкеры, застрявшие в акватории, стали заложниками политической игры, где ставка — не просто баррель нефти, а право диктовать условия в ключевом регионе мира.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в проливе

Почему Иран требует разрешения на проход?

Тегеран считает Ормузский пролив зоной своего исключительного влияния и ответственности за безопасность. Таким образом Иран демонстрирует контроль над ключевым транспортным коридором и отвечает на санкционное давление Запада.

Что такое Project Freedom?

Это военная инициатива Дональда Трампа, направленная на принудительную разблокировку пролива силами ВМС США. План предполагает сопровождение торговых судов боевыми кораблями с готовностью применить силу в случае иранского противодействия.

Как это отразится на ценах на топливо?

Любая эскалация в проливе вызывает панику на биржах. Инвесторы опасаются перебоев в поставках, что неизбежно ведет к росту стоимости нефти марки Brent и, как следствие, подорожанию бензина во всем мире.

Какова вероятность прямого столкновения?

Риск крайне высок, так как обе стороны используют риторику ультиматумов. И иранское руководство, и Белый дом заявили о готовности применить оружие при первых признаках нарушения их требований.

