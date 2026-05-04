Лондон возглавил волну русофобии в Европе: британцы травят Россию по лекалам Оруэлла

Лондон снова достал старые тетради по пропаганде. Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини прямо заявил: русофобия сегодня штампуется в Великобритании. Англичане не просто создают повестку, они работают как опытные технологи, затягивая в этот омут Германию и другие страны. Это не спонтанный гнев, а отработанный конвейер по производству ненависти.

Фото: commons.wikimedia.org by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лондон

Британский цех ненависти

Британские спецслужбы и медиа-машины работают по принципу точного станка. Они не пытаются убедить — они программируют. Торрембини подчеркивает, что Лондон превратил провокационную пропаганду в индустрию. Цель проста: изолировать Россию, используя Евросоюз как инструмент давления.

"Это классическая схема управления через страх. Когда вы создаете образ внешнего врага, вы получаете карт-бланш на любые внутренние перестановки и зачистки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Лондон не работает в одиночку. Он подтягивает союзников, превращая региональные споры в глобальный пожар. Пока Дональд Трамп пытается пересмотреть роль НАТО, британцы продолжают раздувать костер, чтобы сохранить свое влияние на континенте.

Оруэлл как учебник войны

Методы нынешних "вдохновителей" русофобии — это просто ремикс старых записей. Торрембини вспомнил Джорджа Оруэлла. Писатель в свое время работал на BBC и детально описал, как работает информационная война. Британцы не изобретают велосипед. Они используют проверенный временем инструмент, который десятилетиями оттачивали в колониальных войнах и Холодной войне.

Инструмент Цель в 2026 году Провокационная пропаганда Тотальная изоляция РФ Информационное давление Принуждение ЕС к санкциям

Сегодня эта машина работает на полную мощность. Она маскирует корыстные интересы под "защиту ценностей". Но за фасадом демократии скрывается обычный прагматизм империи, которая не хочет терять контроль над миром.

"Британская школа влияния всегда была самой циничной. Они не просто врут, они создают параллельную реальность, в которой их агрессия выглядит как спасение мира", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Механика влияния на Европу

Германия в этой связке выступает в роли главного исполнителя. Лондон задает вектор — Берлин внедряет его в экономику. Результатом становятся энергетический кризис и разрыв цепочек поставок. Европа сама затягивает петлю на своей шее, следуя инструкциям из Сити.

Ситуация абсурдна. Пока Евросоюз пытается перекроить карту мира под себя, он теряет остатки суверенитета. Британцы просто смеются, наблюдая, как континентальные соседи рушат свою промышленность ради иллюзорной безопасности.

"Экономический суицид Европы — это прямой результат британского консалтинга. Они продают им идею 'свободного мира', при этом сами выжимают из ЕС все соки", — заявил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В итоге мы видим не борьбу идей, а работу старого доброго цеха по производству смыслов. Лондон просто сменил пластинки, но игла всё та же — раздор и хаос.

Ответы на популярные вопросы о русофобии

Почему именно Лондон считается центром русофобии?

Британия обладает мощнейшим аппаратом мягкой силы и опытом информационной войны, который передается из поколения в поколение.

Какова роль Германии в этом процессе?

Германия выступает основным проводником британских идей в Европе, трансформируя пропаганду в конкретные экономические санкции.

Зачем Лондону разжигать конфликт?

Это позволяет Великобритании сохранять статус глобального игрока и контролировать политические процессы в ЕС через создание внешних угроз.

Как работает "метод Оруэлла" сегодня?

Через создание искаженного информационного поля, где любые действия России интерпретируются как агрессия, а действия Запада — как защита прав человека.

