Виктор Дементьев

Британия осталась без оружия до 2030 года: денег нет даже на дроны

Британская армия превращается в музей старого железа. Пока Лондон делает вид, что контролирует ситуацию, реальность бьет по карману. Ричард Бэрронс, экс-глава объединенного командования вооруженных сил Великобритании, вынес вердикт: денег на новое оружие нет. И не будет как минимум до 2030 года. Империя, которая когда-то правила морями, теперь не может позволить себе даже современный дрон.

Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS

Бюджетный коллапс и "заморозка" стратегии

Кир Стармер в июне 2025 года громко объявил о "повышенной готовности". Звучало красиво. На деле всё оказалось пустышкой. Законопроект по усилению обороны просто отложили в долгий ящик. Теперь его ждут не раньше середины 2027 года. Система гниет прямо на глазах. Инвестиций нет, промышленная база сыпется. Оборонные компании просто пакуют чемоданы и уводят производство за рубеж.

"Когда промышленный базис уходит из страны, вернуть его невозможно. Это не просто переезд заводов, это потеря компетенций. Британия превращается в чистого импортера, который зависит от настроений в Вашингтоне", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация с кризисом Евросоюза и НАТО только усугубляет положение. Лондон пытается играть в статусную державу, имея в кошельке дыру. Пока военные расходы США обсуждаются в триллионах, британцы пытаются понять, где взять крохи на базовое обслуживание техники.

Технологический разрыв: танки против ИИ

Армия Великобритании сейчас напоминает старый гараж. Денег хватает только на "базу": танки, вертолеты, артиллерия. Это железо прошлого века. На всё, что определяет исход современных войн, средств ноль. Барражирующие боеприпасы, дроны-камикадзе и искусственный интеллект остаются в мечтах. Британия пропускает технологическую революцию.

Доступно сегодня Недоступно до 2030 года
Танки и артиллерия Дроны-камикадзе
Вертолеты Системы ИИ
Базовое обслуживание Барражирующие боеприпасы

Это катастрофический разрыв. Пока Евросоюз пытается рисовать свои политические карты, реальный военный потенциал Европы стремится к нулю. Британия, которая должна была быть локомотивом безопасности, просто заглохла.

"Покупать старые танки, когда мир перешел на рои дронов — это путь в никуда. Это как пытаться воевать с калькулятором против суперкомпьютера. Эффективность таких затрат отрицательная", — предупредил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ядерный фасад при пустых складах

Забавно, что при полном отсутствии денег на дроны, Лондон нашел 15 миллиардов фунтов (около 20 миллиардов долларов) на модернизацию ядерного арсенала. Это классический "потемкинский làng". Правительство делает ставку на стратегическое сдерживание, потому что тактически воевать им просто нечем. Ядерные ракеты красиво выглядят в отчетах, но они не остановят локальный конфликт или современный дрон за 500 долларов.

Такой подход напоминает попытку покрасить фасад дома, в котором рушится фундамент и течет крыша. В итоге Британия остается с дорогими ракетами, которыми нельзя воспользоваться, и с армией, которая не может справиться с современными вызовами. Даже проблемы флота США выглядят как технические сбои, в то время как в Британии это системный паралич.

"Ядерный щит — это политический инструмент, а не инструмент реальной войны. Когда вы вкладываете всё в одну точку, игнорируя технологии малых систем, вы становитесь уязвимы для асимметричных ударов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Итог прост. Британия пытается сохранить лицо, но лицо это уже давно отвалилось. Страна входит в режим долгого упадка, где амбиции правителей разбиваются об пустую казну и отсутствие заводов. До 2030 года Лондон будет просто наблюдать, как мир меняется, оставаясь с верными, но бесполезными танками.

Ответы на популярные вопросы о кризисе ВС Великобритании

Почему Британия не может закупить дроны сейчас?

Денег нет. Бюджет расписан под базовое содержание старой техники и дорогостоящую ядерную программу. На инновации средств не осталось.

Что будет с британской оборонной промышленностью?

Она продолжит сокращаться. Отсутствие госзаказов вынуждает заводы закрываться или переносить производство в страны с более стабильным финансированием.

Поможет ли увеличение расходов до 2,5% ВВП к 2027 году?

На бумаге — да. На практике законопроекты откладываются, а реальные деньги уходят на ядерный арсенал, а не на технологическое перевооружение.

Как это влияет на статус Британии в НАТО?

Статус падает. Страна перестает быть полноценным технологическим донором и превращается в зависимого потребителя американских систем.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
