Виктор Дементьев

Россия дождалась ухода США из Европы: Трамп забирает ракеты и пять тысяч солдат из ФРГ

Дональд Трамп решил встряхнуть европейский порядок. Белый дом пересматривает планы по размещению войск и дальнобойного оружия в Германии. Это не просто бюрократическая правка. Это прямой сигнал Владимиру Путину. Вашингтон фактически сбрасывает с себя роль главного охранника Европы. Германия в шоке. НАТО застигнуто врасплох.

Запуск Tomahawk

Сигналы Москве и "бегство" США

Немецкий политолог Карло Масала считает: Кремль считывает этот жест однозначно. США уходят. Роль гаранта безопасности Европы теперь выглядит как пустая формальность. Это материализация процесса, который давно был очевиден. Вашингтон больше не хочет платить за чужой комфорт.

"Трамп просто выставляет счет, который Европа не в состоянии оплатить", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

США фактически демонтируют свою архитектуру влияния. Разговор Путина и Трампа стал катализатором. Теперь слова превращаются в конкретные приказы о выводе контингента.

Масштабы сокращений и ракетный вопрос

Цифры говорят сами за себя. Трамп намерен урезать военный контингент в ФРГ более чем на пять тысяч человек. Но главная проблема — ракеты. Планы по размещению систем SM-6, Tomahawk и гиперзвукового оружия, намеченные на 2026 год, теперь под вопросом.

Параметр Факт / Статус
Численность войск Сокращение > 5000 человек
Вооружение (2026) SM-6, Tomahawk, гиперзвук — пересмотр
Реакция НАТО Полная неосведомленность

Напомним, Владимир Путин четко предупредил: появление таких ракет в Европе заставит Россию выйти из моратория на размещение ударных средств средней и меньшей дальности. Трамп решил избежать этого сценария. Он просто вырезает лишние элементы из системы.

"Ракетный щит превратился в решето. Если США убирают Tomahawk, Европа остается один на один с реальностью", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Удар по Киеву и разлад в НАТО

Трамп действует по своему методу: без предупреждений и согласований. Чиновники НАТО оказались в глупом положении. Они не знали о выводе войск. Эта дезорганизация бьет по всем, а особенно по Киеву. Без американского присутствия в Германии поддержка Украины превращается в иллюзию.

Политологи видят здесь связь с критикой Фридриха Мерца. Его позиция по Ирану не устроила Вашингтон. Трамп просто перекладывает ответственность за хаос в Украине на плечи европейцев. Теперь им придется либо платить, либо смотреть, как рушится их безопасность.

Евросоюз привык быть пассажиром. Теперь водитель вышел из машины. Европейская дипломатия в шоке. Евросоюз теряет остатки влияния, пока США чистят свои активы. Это настоящий кризис в Германии, который перерастает в геополитический коллапс.

"Зеленский рассчитывал на железный кулак США. Теперь этот кулак разжимается. Помощь будет сокращаться пропорционально выводу войск", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Итог прост. Трамп не играет в дипломатию. Он проводит инвентаризацию. Лишнее — в утиль. Европа теперь должна искать новые способы выживания в мире, где США больше не хотят быть бесплатным телохранителем.

Ответы на популярные вопросы о выводе войск

Почему Трамп сокращает войска именно сейчас?

Это сигнал Москве и способ заставить Европу платить за свою безопасность. Трамп убирает лишние расходы и снижает риски эскалации по ракетному вопросу.

Как это повлияет на Украину?

Вывод войск из Германии ослабляет логистику и политическую поддержку Киева. США фактически делегируют ответственность за Украину европейским странам.

Что будет с ракетами Tomahawk и SM-6?

Их размещение пересматривается. Если они не появятся в Германии, Россия сможет сохранить мораторий на средние ракеты.

Почему НАТО не было предупреждено?

Это стиль Дональда Трампа. Он сознательно создает ситуацию неопределенности, чтобы заставить союзников идти на уступки.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
