Любовь Степушова

Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны

У Пашиняна была иллюзия, что можно одновременно находиться в нескольких несовместимых системах и не платить за это, но после заявлений Зеленского, он от неё избавится.

Никол Пашинян (28-12-2021)
Пашинян позволил Зеленскому угрожать ударами по России

Владимир Зеленский из Еревана пригрозил, что в Москву могут прилететь украинские беспилотники, поэтому Россия не может рассчитывать на безопасность военного парада 9 мая.

Этот праздник и в Армении традиционно отмечается как День Победы, но это премьера Никола Пашиняна ничуть не беспокоит. Как и то, что это угроза его партнёру по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Армения приостановила своё участие, но не вышла из организации. Пашинян находится в эйфории от того, что лидеры 50 стран и ЕС, генсек НАТО приехали к нему в гости на 8-ой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Это сборище носит яркий антироссийский характер и использует Армению как площадку для продвижения собственных интересов.

Зеленский, например, — для угроз в адрес российской столицы, где живут и работают также армяне. Он отлично понимает, что Пашинян идёт по пути разрыва отношений с Россией и всячески этому способствует. Цель Зеленского — втянуть в конфронтацию с РФ как можно больше стран.

"Давайте будем честны: восемь лет назад сюда (в Армению) никто бы не приехал. Восемь лет назад за столом переговоров эта страна рассматривалась как де-факто сателлит России. Тот факт, что сегодня мы видим так много новых визитов в вашу страну, очень показателен", — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

То есть Армения, оставаясь членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ОДКБ, в то же время собирает врагов России для обсуждения того, как быстрее нанести ей "стратегическое поражение".

Власти Армении ограничили протесты в Ереване

Не стоит думать, что армяне все как один поддерживают разворот Армении. Как сообщает портал 168 am, власти парализовали Ереван, значительно ограничив свободу передвижения граждан, которые вышли с протестами к Спортивно-концертному комплексу. Передача соответствующего письма в адрес ЕПС заблокирована.

Согласно официальным данным, денежные переводы из России составляют около семи процентов ВВП Армении. В действительности эта цифра значительно выше, поскольку значительная часть переводов остается вне банковской системы. Россия является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций и крупнейшим потребителем сельскохозяйственной продукции Армении. Армения получает газ из России по "смешным ценам" и развивает атомную энергетику вместе с Росатомом. Кстати, ЕС решил, что Армянскую АЭС надо будет закрыть. 

Армения заплатит за выходки Пашиняна

Армения подписалась на повестку, которую не формирует, то есть утратила способность быть источником смысла и становится носителем чуждых идей, заманивая население лучшей жизнью в ЕС. Пока у Пашиняна была иллюзия, что можно одновременно находиться в нескольких несовместимых системах и не платить за это. Но цена всегда есть (Потеря 8-20 процентов ВВП), просто её никогда не объявляют заранее. Саммит проходит на фоне подготовки к парламентским выборам в Армении 7 июня 2026 года. Резкая реакция Москвы может негативно сказаться на экономике страны, что станет аргументом для пророссийской оппозиции против Пашиняна. Это надо было делать уже вчера, но после угроз Зеленского, которые допустил Пашинян, становится неизбежным.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
