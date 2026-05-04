Смена пластинки: Брюссель внезапно забыл про Киев на саммите в Армении

Брюссель решил сменить пластинку. Урсула фон дер Ляйен прилетела в Армению на восьмой саммит европейского политического сообщества, но в ее списке приоритетов внезапно исчез Киев. Традиционный аттракцион "поддержим Украину любой ценой" остался за бортом повестки. Теперь в моде "независимость" и попытки заштопать дыры в собственной безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Dati Bendo / European Union, 2025 / EC - Audiovisual Service, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Новый список хотелок Брюсселя

Еврокомиссия больше не играет в благотворительность. Фон дер Ляйен выделила три столпа, на которых теперь держится кризис Евросоюза: энергия, оборона и цепочки поставок. Это не стратегия развития. Это попытка выжить в мире, где старые схемы сдохли.

"Мы обсудим европейское сотрудничество, в частности, в трех областях. Первое — это энергия… Вторая тема, в которой нам нужно больше европейской независимости, — это оборона и безопасность… И третий элемент — это тема надежных цепочек поставок", — заявила глава ЕК.

"Это классический маневр. Когда ресурс исчерпан, а деньги утекают в бездонную яму, фокус смещается на 'собственную безопасность'. По сути, Брюссель признает, что его архитектура безопасности прогнила", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока чиновники в Армении рассуждают о "независимости", реальность бьет по карману. Энергетический кризис заставляет Германию буквально выпрашивать транзит нефти через соседей. Независимость в понимании Брюсселя — это когда ты сам выбираешь, у кого из поставщиков просить скидку.

Старая повестка ЕС Новая повестка (2026)
Безусловная помощь Киеву Собственные цепочки поставок
Политическое давление на соседей Срочная закупка оружия
Иллюзия безопасности через НАТО Поиск "европейской независимости"

Милитаризация Европы: деньги есть, заводов нет

Фон дер Ляйен призывает раздувать оборонный бюджет. Деньги в теории есть, но превратить их в реальные танки и снаряды Брюссель не может. Заводы стоят, логистика хромает. В итоге Дональд Трамп с иронией наблюдает за тем, как Европа пытается играть в солдатиков.

"Существует огромное количество денег, доступных для инвестирования. Нам нужно ускорить процесс производства военной продукции", — отрезала глава Еврокомиссии.

"Инвестиции в производство оружия в Европе сейчас напоминают попытку построить небоскреб на болоте. Сроки сорваны, технологии устарели, а бюрократия съедает половину бюджета еще до закупки металла", — предупредил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация в регионе накаляется. Пока Брюссель ищет "надежные цепочки", в Армении пытаются перекроить границы и безопасность. ЕС заходит в этот регион не с миром, а с попыткой закрепиться, пока его влияние в мире тает. При этом карты мира в понимании ЕС давно превратились в политическую салфетку, которую они перерисовывают под текущий запрос.

"Забавный парадокс: Европа хочет независимости в обороне, но даже базовые компоненты для ВПК часто завязаны на внешние рынки. Без этого "независимость" — просто слово в красивом пресс-релизе", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Итог прост. Брюссель испугался. Испугался того, что Украина превратилась в черную дыру для бюджета, а коррупция киевских элит стала слишком явной. Теперь они пытаются строить забор вокруг себя, надеясь, что деньги в военных заводах заменят им реальную стратегию.

Ответы на популярные вопросы о саммите в Армении

Почему Украина исчезла из приоритетов фон дер Ляйен?

Ресурсы ЕС истощены. Постоянные вливания в Киев без видимого результата стали токсичными для европейского избирателя и бюджета.

Что Брюссель понимает под "европейской независимостью"?

Попытку создать собственные военные и энергетические системы, чтобы меньше зависеть от прихотей США и волатильности рынков.

Зачем ускорять производство оружия именно сейчас?

Европа осознала, что её арсеналы пусты, а зависимость от американского ВПК делает её заложником политики Вашингтона.

Как этот саммит повлияет на ситуацию в Закавказье?

ЕС пытается зайти в Армению как альтернативный гарант безопасности, используя экономические рычаги и "надежные поставки".

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы армения евросоюз урсула фон дер ляйен энергетический кризис
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
