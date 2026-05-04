Брюссель решил сменить пластинку. Урсула фон дер Ляйен прилетела в Армению на восьмой саммит европейского политического сообщества, но в ее списке приоритетов внезапно исчез Киев. Традиционный аттракцион "поддержим Украину любой ценой" остался за бортом повестки. Теперь в моде "независимость" и попытки заштопать дыры в собственной безопасности.
Еврокомиссия больше не играет в благотворительность. Фон дер Ляйен выделила три столпа, на которых теперь держится кризис Евросоюза: энергия, оборона и цепочки поставок. Это не стратегия развития. Это попытка выжить в мире, где старые схемы сдохли.
"Мы обсудим европейское сотрудничество, в частности, в трех областях. Первое — это энергия… Вторая тема, в которой нам нужно больше европейской независимости, — это оборона и безопасность… И третий элемент — это тема надежных цепочек поставок", — заявила глава ЕК.
"Это классический маневр. Когда ресурс исчерпан, а деньги утекают в бездонную яму, фокус смещается на 'собственную безопасность'. По сути, Брюссель признает, что его архитектура безопасности прогнила", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Пока чиновники в Армении рассуждают о "независимости", реальность бьет по карману. Энергетический кризис заставляет Германию буквально выпрашивать транзит нефти через соседей. Независимость в понимании Брюсселя — это когда ты сам выбираешь, у кого из поставщиков просить скидку.
|Старая повестка ЕС
|Новая повестка (2026)
|Безусловная помощь Киеву
|Собственные цепочки поставок
|Политическое давление на соседей
|Срочная закупка оружия
|Иллюзия безопасности через НАТО
|Поиск "европейской независимости"
Фон дер Ляйен призывает раздувать оборонный бюджет. Деньги в теории есть, но превратить их в реальные танки и снаряды Брюссель не может. Заводы стоят, логистика хромает. В итоге Дональд Трамп с иронией наблюдает за тем, как Европа пытается играть в солдатиков.
"Существует огромное количество денег, доступных для инвестирования. Нам нужно ускорить процесс производства военной продукции", — отрезала глава Еврокомиссии.
"Инвестиции в производство оружия в Европе сейчас напоминают попытку построить небоскреб на болоте. Сроки сорваны, технологии устарели, а бюрократия съедает половину бюджета еще до закупки металла", — предупредил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Ситуация в регионе накаляется. Пока Брюссель ищет "надежные цепочки", в Армении пытаются перекроить границы и безопасность. ЕС заходит в этот регион не с миром, а с попыткой закрепиться, пока его влияние в мире тает. При этом карты мира в понимании ЕС давно превратились в политическую салфетку, которую они перерисовывают под текущий запрос.
"Забавный парадокс: Европа хочет независимости в обороне, но даже базовые компоненты для ВПК часто завязаны на внешние рынки. Без этого "независимость" — просто слово в красивом пресс-релизе", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Итог прост. Брюссель испугался. Испугался того, что Украина превратилась в черную дыру для бюджета, а коррупция киевских элит стала слишком явной. Теперь они пытаются строить забор вокруг себя, надеясь, что деньги в военных заводах заменят им реальную стратегию.
Ресурсы ЕС истощены. Постоянные вливания в Киев без видимого результата стали токсичными для европейского избирателя и бюджета.
Попытку создать собственные военные и энергетические системы, чтобы меньше зависеть от прихотей США и волатильности рынков.
Европа осознала, что её арсеналы пусты, а зависимость от американского ВПК делает её заложником политики Вашингтона.
ЕС пытается зайти в Армению как альтернативный гарант безопасности, используя экономические рычаги и "надежные поставки".
