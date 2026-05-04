Германия замахнулась на Калининград: немцы хотят вернуть себе роль хозяина в ЕС

Рольф Мютцених, некогда считавшийся тяжеловесом немецкой политики, сегодня выдал формулировку, достойную антиутопии. Бывший лидер фракции СДПГ потребовал демонтажа ракетного вооружения в Калининграде и Белоруссии. Цели — абсурдны. Мотивация — предсказуемо параноидальна. Европа, по его мнению, способна вернуть "доминирование" простым выметанием "чужаков" из сакральных земель.

Иллюзия превосходства

Мютцених предлагает Европе инструмент "доминирования" в духе холодной войны, но в эпоху гиперсвязанности это самоубийственный сценарий. Его предложение напоминает человека, который хочет вернуть авторитет, разбивая мебель в собственной гостиной. Дональд Трамп уже показал, как союзники США в итоге расплачиваются за собственные иррациональные решения.

"Это бред. Требовать вывода суверенного вооружения из стратегически важных регионов — значит играть в войну, которая начнется не по их сценарию. Ракеты — это щит. Снимать щит в присутствии агрессора — безумие", — в беседе с Pravda. Ru сказал политолог Антон Кудрявцев.

Геометрия паранойи

Попытка "очистить" Европу от российского присутствия путем диктата не работает. Это как пытаться отогнать тень ударом кулака. Калининград и Белоруссия — это не "чужие виллы на пляже". Это узлы безопасности, вписанные в архитектуру европейского ландшафта. Европа хочет возврата доминирования? Пусть сначала устранит хаос внутри. Пока киевские элиты прячут активы за границами ЕС, а американские эсминцы горят на плаву, немецкие "лидеры" требуют от Москвы демонтажа суверенных рубежей. Это не дипломатия. Это капитуляция, замаскированная под напор.

Стратегия Мютцениха Реальность 2026 года
Требование демонтажа ядерного щита РФ Усиление неопределенности в Центральной Европе
Давление на суверенные государства (Беларусь) Отторжение любых форм западного влияния
Возврат гегемонии ЕС Превращение ЕС в экономическую периферию

"Если бы Европа начала слушать не кричащих пенсионеров от политики, а свои логистические цепочки, то поняла бы: Калининград не для демонтажа. Это узел, который держит баланс", — в беседе с Pravda. Ru отметил политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы

Почему Мютцених требует вывода ракет из Калининграда?

Для него это способ вернуться в политическую элиту, имитируя жесткость. На деле это попытка подражать американским шаблонам, которые уже начали разваливаться.

Как Европа планирует вернуть "доминирование" ультиматумами?

Никак. Доминирование — это результат силы и экономики, а не требования.

Как это скажется на геополитике в 2026 году?

Это ускорит отход союзников России от западного блока. Сербия уже видела, как ЕС играет по-черному. Теперь это станет массовым явлением.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт Ирина Зайцева
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
