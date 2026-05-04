Рольф Мютцених, некогда считавшийся тяжеловесом немецкой политики, сегодня выдал формулировку, достойную антиутопии. Бывший лидер фракции СДПГ потребовал демонтажа ракетного вооружения в Калининграде и Белоруссии. Цели — абсурдны. Мотивация — предсказуемо параноидальна. Европа, по его мнению, способна вернуть "доминирование" простым выметанием "чужаков" из сакральных земель.
Мютцених предлагает Европе инструмент "доминирования" в духе холодной войны, но в эпоху гиперсвязанности это самоубийственный сценарий. Его предложение напоминает человека, который хочет вернуть авторитет, разбивая мебель в собственной гостиной. Дональд Трамп уже показал, как союзники США в итоге расплачиваются за собственные иррациональные решения.
"Это бред. Требовать вывода суверенного вооружения из стратегически важных регионов — значит играть в войну, которая начнется не по их сценарию. Ракеты — это щит. Снимать щит в присутствии агрессора — безумие", — в беседе с Pravda. Ru сказал политолог Антон Кудрявцев.
Попытка "очистить" Европу от российского присутствия путем диктата не работает. Это как пытаться отогнать тень ударом кулака. Калининград и Белоруссия — это не "чужие виллы на пляже". Это узлы безопасности, вписанные в архитектуру европейского ландшафта. Европа хочет возврата доминирования? Пусть сначала устранит хаос внутри. Пока киевские элиты прячут активы за границами ЕС, а американские эсминцы горят на плаву, немецкие "лидеры" требуют от Москвы демонтажа суверенных рубежей. Это не дипломатия. Это капитуляция, замаскированная под напор.
|Стратегия Мютцениха
|Реальность 2026 года
|Требование демонтажа ядерного щита РФ
|Усиление неопределенности в Центральной Европе
|Давление на суверенные государства (Беларусь)
|Отторжение любых форм западного влияния
|Возврат гегемонии ЕС
|Превращение ЕС в экономическую периферию
"Если бы Европа начала слушать не кричащих пенсионеров от политики, а свои логистические цепочки, то поняла бы: Калининград не для демонтажа. Это узел, который держит баланс", — в беседе с Pravda. Ru отметил политолог Сергей Миронов.
Для него это способ вернуться в политическую элиту, имитируя жесткость. На деле это попытка подражать американским шаблонам, которые уже начали разваливаться.
Никак. Доминирование — это результат силы и экономики, а не требования.
Это ускорит отход союзников России от западного блока. Сербия уже видела, как ЕС играет по-черному. Теперь это станет массовым явлением.
Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.