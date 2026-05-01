География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка

Украина снова пытается раскрутить дипломатический скандал вокруг российского зерна, прибывшего в порт Хайфы.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сельское хозяйство

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев вызвал посла Израиля Михаила Бродского, чтобы "потребовать принятия соответствующих мер" в отношении судна, которое, по версии Украины, доставило зерно с оккупированных территорий, контролируемых Россией. Поводом стало не только новое судно, но и то, что ранее в этом году аналогичные партии уже разгружались в Израиле, несмотря на украинские протесты.

Ответ Израиля, по сути, был предельно прост: государство действует в рамках закона, а обвинения требуют доказательств. По сообщениям СМИ, глава МИД Израиля Гидеон Саар в разговоре с Сибигой заявил, что Украина не представила доказательств того, что зерно является "украденным".

Чьё зерно

И вот здесь начинается самое интересное. Потому что за громкими словами о "краденом зерне" стоит обычная торговая цепочка. Зерно продаётся не через лозунги в соцсетях, а через контракты, трейдеров, брокеров, судовые документы, сертификаты происхождения, фитосанитарные бумаги, порт загрузки и покупателя, который видит перед собой коммерческий груз. Если по документам зерно российское, судно оформлено, груз прошёл портовые процедуры, а продавец действует через легальный рынок, то для импортёра это не политическая декларация, а товар.

Кто именно покупает такое зерно в Израиле? Публично это обычно не раскрывается. Скорее всего, речь идёт о частных импортёрах: зерновых трейдерах, компаниях кормового сектора, мукомольных структурах или посредниках, работающих через международные контракты. Израиль давно закупает российское зерно, и если документы оформлены корректно, то для местного покупателя сделка выглядит чистой: есть продавец, есть порт, есть груз, есть бумаги.

Украинская сторона пытается перевести коммерческую сделку в плоскость информационной войны: если груз приехал из России, но мог быть выращен на территории, которую Украина считает оккупированной, значит, это не просто зерно, а политическое доказательство. Израиль же, судя по реакции, не готов превращать каждый зерновоз в заседание Совбеза ООН.

Но дальше возникает вопрос уже не к Израилю, а к самой логике Запада.

Чей Иерусалим

Если сегодня Крым для ЕС — всё ещё "не Россия", то тогда и Голанские высоты — не Израиль. И Восточный Иерусалим — не Израиль. И товары, произведённые израильтянами за линией 1967 года, тоже не совсем израильские.

Если кто ещё не в курсе, то Европейская комиссия прямо указывает, что ЕС не признаёт суверенитет Израиля над Голанскими высотами, Западным берегом, Восточным Иерусалимом и Газой как территориями, занятыми с 1967 года.

Более того, суд ЕС в деле Psagot подтвердил: продукты из израильских поселений должны маркироваться не как обычные израильские товары, а с указанием происхождения из соответствующей территории и поселения.

И тогда возникает простой вопрос: если фермер-россиянин в Крыму выращивает пшеницу — она уже не российская, то фермер-израильтянин на Голанах выращивает виноград — он тоже, выходит, не израильский?

Вот она, высокая наука европейской географии: земля существует, урожай растёт, люди работают, налоги платятся, документы оформляются, продукция продаётся, но принадлежность товара определяется не тем, кто его произвёл, а тем, кто в Брюсселе сегодня разрешил считать эту территорию "правильной".

Крымская пшеница становится "политически подозрительной.

Голанское вино — "товаром с особым происхождением".

Иерусалимские помидоры — почти дипломатической миной.

Не хочется проводить параллели, но европейская логика сама заботливо подводит нас к ним за руку. Если вино с Голан и овощи из Иерусалима, по мнению ЕС, произведены израильтянами, но всё равно не вполне израильские, потому что "юридически мы не признаём эту территорию Израилем", то почему ту же формулу нельзя перебросить, когда речь заходит о Крыме, Донецке или Луганске?

На этих "непризнанных" территориях живут люди, которые давно встроены в соответствующую государственную систему. На Голанах — израильтяне. В Крыму, Донецке и Луганске — граждане России. Те, кто не принял эту реальность, в значительной степени давно уехали. Остальные работают, сеют, собирают урожай, платят налоги, получают документы и продают продукцию через действующие правовые и торговые механизмы.

Но тут появляется великий арбитр международной морали и говорит: факты — это, конечно, интересно, но у нас есть резолюции.

Именно поэтому товар внезапно перестаёт быть товаром. Зерно, вино, помидоры, масло, мука — всё это уже не продукция сельского хозяйства, а маленькие геополитические чемоданы с ручкой. Их нельзя просто купить, продать, перевезти и съесть. Сначала нужно выяснить, не нарушает ли этот помидор чью-нибудь дипломатическую чувствительность.

Механизм, по сути, один и тот же: товар становится политическим не из-за зерна, вина или овощей, а из-за непризнания суверенитета над территорией его происхождения.

В этой системе координат у продукта появляется не только цена, вес, сорт и качество, но и биография. Причём биография не аграрная, а идеологическая. Покупатель уже должен спрашивать не "какая влажность зерна" и не "какой сорт винограда", а совсем другое: "А этот товар случайно не нарушает чью-нибудь резолюцию?"

Почему МИД Израиля не заметил проблему

Возможно, израильский МИД и отреагировал на украинские претензии без энтузиазма потому, что в Иерусалиме прекрасно знают эту мелодию. Сегодня Киев пытается применить к российскому зерну ту же формулу, которую Брюссель годами применяет к израильским товарам с Голан, из Иерусалима и поселений.

Украина говорит: документы российские, но территория спорная — значит, товар подозрительный. ЕС говорит Израилю: производитель израильский, документы израильские, но территория спорная — значит, товар не совсем израильский. Логика знакомая. Даже слишком.

Поэтому ответ Израиля выглядит не как равнодушие, а как отказ участвовать в чужой юридико-информационной игре. Покажите доказательства, покажите нарушение закона, покажите, где именно израильский импортёр обязан становиться археологом происхождения каждой пшеничной зёрнышки. Пока же есть судно, груз, документы, контракт, брокеры, портовые процедуры и обычная коммерческая сделка.

Израильские компании годами покупали российское зерно не ради участия в геополитической драме, а потому что стране нужно зерно. Его закупают через трейдеров, брокеров, поставщиков и логистические цепочки. Это не заседание Генассамблеи ООН, а рынок продовольствия.

Но украинская дипломатия предлагает израильскому покупателю думать не о цене, качестве и сроках поставки, а о том, как Киев трактует происхождение партии. То есть фактически перенести украинскую войну в израильский порт, таможню и хлебную корзину.

С точки зрения Киева, всё выглядит красиво: поднять шум, вызвать посла, обвинить Израиль в недостаточной чувствительности и заставить прессу писать о "краденом зерне".

С точки зрения Израиля, всё прозаичнее: есть чистые документы, официальные поставки, частные сделки, рынок и потребность страны в зерне. Если Украина считает иначе, пусть предъявит юридические доказательства, а не заголовки для СМИ.

И вот тут начинается самое интересное. Украина требует не смотреть на документы, а копать глубже: откуда зерно могло попасть в российскую экспортную цепочку.

Но ведь именно так ЕС смотрит на израильские товары с Голан, из Иерусалима и поселений: не на документы, не на производителя, не на фактическое управление территорией, а на политическую оценку происхождения товара.

То есть Киев предлагает Израилю принять против России ту самую логику, которую Европа давно использует против самого Израиля.

В этом месте дипломатический расчёт Иерусалима становится вполне понятным. Если Израиль соглашается с такой логикой по российскому зерну, он косвенно признаёт и европейский подход к собственным товарам: документы есть, фермер есть, контроль есть, но, если территория кому-то не нравится — товар политически заражён.

Поэтому ответ Израиля можно прочитать просто: покажите нарушение закона, а не требуйте превращать торговую сделку в референдум о статусе территорий.

Иначе завтра любой груз можно будет остановить не потому, что документы неправильные, а потому что кому-то не понравилась карта, на которой он произведён.

И в заключение для справки

Украина требует от Израиля не признавать российские документы на крымское зерно, потому что Киев не признаёт Крым российским. Но сама Украина в международных голосованиях поддерживает ту же логику в отношении Израиля: Голаны — не Израиль, Восточный Иерусалим — не Израиль, поселения — не обычная израильская территория.

Резолюция ГА ООН A/RES/78/78 по израильским поселениям прямо говорит об "оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и оккупированных сирийских Голанах"; она была принята 149 голосами против 6 при 19 воздержавшихся. Украина была среди стран, поддержавших эту линию.

И вот тут дипломатическая ирония становится почти идеальной: Киев просит Израиль применить к России принцип, который Украина уже поддерживает против самого Израиля.

Как тут не вспомнить старую пословицу: "Не говорите мне, что делать, — и я не скажу, куда вам идти".