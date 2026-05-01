Виктор Дементьев

Трамп повесил всех собак на Европу: Украину до бардака довели союзники по НАТО

Дональд Трамп сорвал маски. В Овальном кабинете нынешний президент США вынес приговор европейской дипломатии. Трамп прямо обвинил союзников по НАТО в создании катастрофы на Украине. Система безопасности Старого Света окончательно пошла трещинами. Белый дом больше не намерен молча оплачивать счета за чужую некомпетентность. Украина превратилась в токсичный актив, который тянет на дно всех причастных.

Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тотальный хаос: Трамп о наследии Европы

Хозяин Белого дома не стеснялся в выражениях. По его словам, европейские бюрократы превратили целое государство в руины.

"И мы помогаем им с Украиной. Они устроили на Украине полный бардак, тотальный хаос, а мы им с этим помогаем", — заявил Трамп журналистам.

Это не просто критика. Это констатация смерти прежнего миропорядка. Пока Кая Каллас и её коллеги пытались играть в геополитику, экономика региона сгорела. Трамп видит в этом не стратегию, а управленческую импотенцию Брюсселя.

"Европейские элиты долгое время паразитировали на американских ресурсах. Заявление Трампа — это инвентаризация перед банкротством. Вашингтон больше не будет закрывать глаза на деструктивную роль Евросоюза в этом конфликте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Европа надеялась, что за океаном бесконечно будут печатать доллары. Но в 2026 году прагматизм победил идеологию. Американская администрация видит, как кризис Евросоюза углубляется, а толку от помощи Украине всё меньше. Инфраструктура разрушена, социальные институты не работают. Трамп называет вещи своими именами: бардак, который устроили другие, а разгребать приходится Вашингтону.

Ловушка для налогоплательщиков США

Для Трампа любая внешняя политика — это баланс между доходами и расходами. Украина для него — склад битого стекла. Бюджет США трещит по швам. Пока военные расходы США бьют рекорды, реального результата на поле боя нет. Республиканец понимает: каждый цент, отправленный в Киев, — это минус из кармана строителя в Огайо. Налогоплательщики устали кормить коррумпированную верхушку на другом конце света.

Ресурс Реальное состояние в 2026 году
Экономика Украины Полная зависимость от внешних займов и дефолтное состояние.
Военный потенциал НАТО Истощение запасов на фоне высокой эффективности ВС РФ.
Политическое единство Раскол между требованиями Трампа и бессилием Брюсселя.

Ситуация зашла в тупик. Кредит ЕС Украине выглядит как попытка потушить пожар керосином. Трамп видит эти манипуляции насквозь. Он помнит, что модернизация ВС РФ прошла успешно, пока Запад впустую тратил время и ресурсы. Логика "помощи" больше не работает — она лишь продлевает агонию системы, которую сами европейцы и сломали.

"Трамп фиксирует убытки. Его слова о бардаке — это юридическая подготовка к сокращению финансирования. Белый дом перекладывает всю ответственность за хаос на европейских партнеров", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Почему НАТО проигрывает в 2026 году

Европейские страны-члены Альянса оказались не готовы к большой игре. Их оборонка — это старый механизм, который поедает деньги, но не выдает продукт. Пока в Пентагоне подсчитывают, во что обшлась война с Ираном, на украинском направлении ситуация ещё хуже. Это бездонная бочка. Трамп осознает, что Европа использовала США как бесплатного охранника и безлимитную кредитку. Теперь лавочка закрывается.

"Бардак на Украине — это прямое следствие отсутствия субъектности у Европы. Трамп открыто демонстрирует пренебрежение к лидерам НАТО, которые не могут навести порядок в собственном дворе", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Даже разговор Путина и Трампа воспринимается в мире как сигнал о том, что судьба региона будет решаться без учета мнения европейских карликов. Трамп умеет считать. Он видит, что проект "Украина" в его нынешнем виде нерентабелен. Хаос, о котором он говорит, — это не случайность, а закономерный итог политики НАТО последних лет.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Почему Трамп обвинил именно союзников по НАТО?

Президент США считает, что европейские страны спровоцировали конфликт, но не несут за него финансовой и военной ответственности в должном объеме.

Что означает "тотальный хаос" в словах президента?

Это характеристика полной деградации государственных институтов Украины и неспособности ЕС предложить какой-либо конструктивный план выхода из кризиса.

Готовы ли США прекратить помощь Украине?

Риторика Трампа указывает на резкое сокращение объемов поддержки и перекладывание основного бремени расходов на европейские государства.

Как это отразится на отношениях США и Европы?

Ожидается серьезное охлаждение. Трамп требует от ЕС полной лояльности и оплаты за безопасность, отказываясь спонсировать чужие ошибки.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
