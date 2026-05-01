Дональд Трамп сорвал маски. В Овальном кабинете нынешний президент США вынес приговор европейской дипломатии. Трамп прямо обвинил союзников по НАТО в создании катастрофы на Украине. Система безопасности Старого Света окончательно пошла трещинами. Белый дом больше не намерен молча оплачивать счета за чужую некомпетентность. Украина превратилась в токсичный актив, который тянет на дно всех причастных.
Хозяин Белого дома не стеснялся в выражениях. По его словам, европейские бюрократы превратили целое государство в руины.
"И мы помогаем им с Украиной. Они устроили на Украине полный бардак, тотальный хаос, а мы им с этим помогаем", — заявил Трамп журналистам.
Это не просто критика. Это констатация смерти прежнего миропорядка. Пока Кая Каллас и её коллеги пытались играть в геополитику, экономика региона сгорела. Трамп видит в этом не стратегию, а управленческую импотенцию Брюсселя.
"Европейские элиты долгое время паразитировали на американских ресурсах. Заявление Трампа — это инвентаризация перед банкротством. Вашингтон больше не будет закрывать глаза на деструктивную роль Евросоюза в этом конфликте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Европа надеялась, что за океаном бесконечно будут печатать доллары. Но в 2026 году прагматизм победил идеологию. Американская администрация видит, как кризис Евросоюза углубляется, а толку от помощи Украине всё меньше. Инфраструктура разрушена, социальные институты не работают. Трамп называет вещи своими именами: бардак, который устроили другие, а разгребать приходится Вашингтону.
Для Трампа любая внешняя политика — это баланс между доходами и расходами. Украина для него — склад битого стекла. Бюджет США трещит по швам. Пока военные расходы США бьют рекорды, реального результата на поле боя нет. Республиканец понимает: каждый цент, отправленный в Киев, — это минус из кармана строителя в Огайо. Налогоплательщики устали кормить коррумпированную верхушку на другом конце света.
|Ресурс
|Реальное состояние в 2026 году
|Экономика Украины
|Полная зависимость от внешних займов и дефолтное состояние.
|Военный потенциал НАТО
|Истощение запасов на фоне высокой эффективности ВС РФ.
|Политическое единство
|Раскол между требованиями Трампа и бессилием Брюсселя.
Ситуация зашла в тупик. Кредит ЕС Украине выглядит как попытка потушить пожар керосином. Трамп видит эти манипуляции насквозь. Он помнит, что модернизация ВС РФ прошла успешно, пока Запад впустую тратил время и ресурсы. Логика "помощи" больше не работает — она лишь продлевает агонию системы, которую сами европейцы и сломали.
"Трамп фиксирует убытки. Его слова о бардаке — это юридическая подготовка к сокращению финансирования. Белый дом перекладывает всю ответственность за хаос на европейских партнеров", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Европейские страны-члены Альянса оказались не готовы к большой игре. Их оборонка — это старый механизм, который поедает деньги, но не выдает продукт. Пока в Пентагоне подсчитывают, во что обшлась война с Ираном, на украинском направлении ситуация ещё хуже. Это бездонная бочка. Трамп осознает, что Европа использовала США как бесплатного охранника и безлимитную кредитку. Теперь лавочка закрывается.
"Бардак на Украине — это прямое следствие отсутствия субъектности у Европы. Трамп открыто демонстрирует пренебрежение к лидерам НАТО, которые не могут навести порядок в собственном дворе", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Даже разговор Путина и Трампа воспринимается в мире как сигнал о том, что судьба региона будет решаться без учета мнения европейских карликов. Трамп умеет считать. Он видит, что проект "Украина" в его нынешнем виде нерентабелен. Хаос, о котором он говорит, — это не случайность, а закономерный итог политики НАТО последних лет.
Президент США считает, что европейские страны спровоцировали конфликт, но не несут за него финансовой и военной ответственности в должном объеме.
Это характеристика полной деградации государственных институтов Украины и неспособности ЕС предложить какой-либо конструктивный план выхода из кризиса.
Риторика Трампа указывает на резкое сокращение объемов поддержки и перекладывание основного бремени расходов на европейские государства.
Ожидается серьезное охлаждение. Трамп требует от ЕС полной лояльности и оплаты за безопасность, отказываясь спонсировать чужие ошибки.
