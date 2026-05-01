Сокамерник Эпштейна прервал молчание: тайная записка пролила свет на провал ФБР

Система правосудия США — это не про законы, а про умение прятать концы в воду. Кейс Джеффри Эпштейна, который слишком много знал о досуге западных элит, продолжает обрастать деталями, похожими на плохо зачищенное место преступления. Пока Белый дом делает вид, что всё под контролем, на свет всплывают артефакты, которые должны были сгнить в архивах. Сокамерник миллиардера Николас Тартальоне спустя годы молчания заговорил о секретной записке, спрятанной в комиксе. Это не просто клочок бумаги. Это приговор прозрачности американской тюремной системы.

Находка в графическом романе: о чем молчал Эпштейн

Тартальоне, бывший коп, ставший соседом самого одиозного финансиста планеты, утверждает: записка существовала. Он нашел её в июле 2019 года, сразу после первой странной попытки Эпштейна уйти из жизни. Текст короткий и едкий, как пощечина ФБР. Финансист заявлял, что следователи рыли землю месяцами и "ничего не нашли". Финальный аккорд — издевательский вопрос о том, ждут ли от него слез, и лаконичное прощание. Эпштейн явно понимал, что кризис его личной империи достиг терминальной стадии.

"Это классический метод психологической защиты или, что вероятнее, осознанное глумление над следствием. Если человек уровня Эпштейна пишет, что 'ничего не нашли', значит, основные скелеты надежно замурованы в других шкафах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Записка не попала в отчеты министерства юстиции. Она исчезла в юридическом лимбе. Тартальоне передал её адвокатам как страховку, опасаясь, что на него повесят нападение на сокамерника. Пока в Вашингтоне обсуждают, как портрет Трампа будет выглядеть на новых документах, старые грехи системы продолжают всплывать на поверхность, отравляя репутацию Минюста.

Судебная завеса: почему правду скрывали годами

Федеральный судья просто засекретил документ. Тишина — лучший друг американской Фемиды, когда дело касается связей истеблишмента с темными делами. Записка Эпштейна была похоронена в рамках дела самого Тартальоне, который сейчас доживает свои дни за решеткой. Но шило в мешке не утаить. Сейчас, в 2026 году, когда Дональд Трамп перетряхивает Вашингтон, такие утечки выглядят как попытка пересмотреть итоги самого громкого скандала десятилетия.

Версия 2019 года (Официальная) Новые данные (Тартальоне) Эпштейн не оставил предсмертных объяснений после первой попытки. Записка была спрятана в камере внутри графического романа. Следователи изучили все улики в камере. Ключевой документ был засекречен судьей и скрыт от группы по делу Эпштейна.

"С точки зрения комплаенса, сокрытие таких улик — это прямая дискредитация следственной группы. Мы видим целенаправленное ограничение доступа к информации, что в любой нормальной юрисдикции трактовалось бы как превышение полномочий", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Глобальный фон: как это вяжется с текущей повесткой США

США продолжают тратить триллионы на внешние авантюры, пока их внутренняя тюремная и судебная системы трещат по швам. Пока Хегсет требует 1,5 трлн долларов на военную машину, администрация не может навести порядок в одной столичной тюрьме.

"Финансовые элиты привыкли к полной безнаказанности, и дело Эпштейна — верхушка айсберга. Сокрытие записки говорит о том, что содержание 'ничего не нашли' - это наглая ложь, покрываемая сверху", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Брюссель выставляет жесткие ультиматумы Украине, США тонут в собственных тайнах. Налогоплательщики оплачивают "безопасность", в которой ключевой свидетель может "самоликвидироваться", оставив после себя лишь записку, которую судьи прячут от народа семь лет. Система не просто дала сбой — она работает именно так, как и была задумана: защищает тех, кто наверху.

Ответы на популярные вопросы о деле Эпштейна

Где именно нашли записку Эпштейна?

Согласно показаниям Николаса Тартальоне, документ был спрятан внутри графического романа (комикса) в камере вскоре после первого инцидента в июле 2019 года.

Почему о записке стало известно только сейчас, в 2026 году?

Документ был засекречен федеральным судьей в рамках другого уголовного дела и не передавался следователям, занимавшимся непосредственно обстоятельствами смерти миллиардера.

Что именно было написано в предсмертном послании?

Тартальоне цитирует фразу: "Что вы хотите, чтобы я сделал, разрыдался? Пора прощаться". Также в тексте утверждалось, что следствие ничего не нашло за месяцы работы.

Передавал ли сокамерник эту информацию властям ранее?

Тартальоне утверждает, что передал записку своим адвокатам еще в 2019 году как доказательство своей непричастности к травмам Эпштейна, однако широкой огласке факт придан только сейчас.

