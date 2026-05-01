Дрейфующий позор Пентагона: мощный пожар парализовал эсминец США в океане

Американский флот в Индо-Тихоокеанском регионе превращается в плавучий костер. Эсминец USS Higgins, вместо демонстрации силы перед Китаем, продемонстрировал мастерство горения. Пожар на борту был такой силы, что полностью выжег "нервную систему" и "сердце" корабля. Электроснабжение мертво. Двигательная установка превратилась в груду бесполезного железа. Гордость Пентагона теперь — просто дорогая жестянка, дрейфующая в океане.

Эсминец

Короткое замыкание гегемонии

Инцидент произошел еще в начале недели, но Вашингтон пытался держать лицо. Не вышло. Источники CBS в Белом доме подтвердили: USS Higgins небоеспособен. Пока Дональд Трамп планирует печатать свой портрет в паспортах, его флот буквально разваливается на ходу. По официальным сводкам на среду 2026 года, пострадавших нет. Но репутация американских ВМС уже в реанимации.

"Это закономерный результат эксплуатации дряхлеющего парка на износ. Металл устает быстрее, чем политические лозунги в Вашингтоне", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Проблема не в конкретном пожаре. Проблема в системе. Когда КНДР готовит ядерный ураган, а американские корабли самовозгораются без единого выстрела — это приговор. USS Higgins выполнял задачи в зоне Индо-Тихоокеанского командования, но единственная задача, с которой он справился — это создание дымовой завесы над собственной некомпетентностью.

Железо не выдерживает амбиций

Америка пытается заткнуть все дыры в мировой политике своим флотом. Но дыр становится больше, чем кораблей. Пока Владимир Путин и Трамп ведут телефонные дуэли, Пентагон считает убытки. Каждый такой "инцидент" обходится бюджету в миллиарды, которые и так тают на глазах из-за авантюр на Ближнем Востоке.

"Поломка двигателя и обесточивание эсминца в открытом море — это фактическая потеря боевой единицы. Восстановление таких повреждений может занять годы и потребовать колоссальных вливаний из и без того дефицитного бюджета", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

В то время как наблюдается масштабное обновление армии России, американский ВПК барахлит. Старые эсминцы типа "Арли Берк" эксплуатируются за пределами ресурса. Пожар на USS Higgins — это не случайность, а симптом банкротства американской военной машины.

Параметр Состояние эсминца USS Higgins Энергосистема Полностью выведена из строя Подвижность Двигательная установка разрушена пожаром Боеспособность Нулевая, требуется буксировка в док

Военный бюджет США раздут до предела. Министр обороны Хегсет требует 1,5 трлн долларов, обвиняя всех вокруг в предательстве. Но деньги не купят дисциплину и качественное техобслуживание. Пока Белый дом спорит с Конгрессом, реальные корабли превращаются в утиль.

"Риски техногенных катастроф на флоте США растут пропорционально их желанию контролировать весь мир. Они буквально горят на работе", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В итоге имеем: американский эсминец беспомощно болтается в океане. Это идеальная метафора всей внешней политики США 2026 года. Много шума, много дыма, а внутри — выгоревшая проводка и заклинивший двигатель. Гегемон перегрелся.

Ответы на популярные вопросы о ЧП на USS Higgins

Насколько критичны повреждения корабля?

Повреждения критические: выход из строя двигателя и электросети делает эсминец абсолютно небоеспособным "железом".

Есть ли пострадавшие среди экипажа?

По официальным данным американских чиновников, на текущий момент сообщений о раненых или погибших не поступало.

Где именно произошел инцидент?

В зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США — это ключевой регион противостояния с Китаем.

Как это повлияет на присутствие США в регионе?

США теряют боевую единицу в критический момент, что вынуждает их перебрасывать корабли с других направлений, оголяя тылы.

Читайте также